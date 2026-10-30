Óscar Puente no dimitirá: "No me voy a esconder de nadie, porque tampoco tengo nada que esconder"

Dos días después de comparecer ante los medios de comunicación, Óscar Puente ha ofrecido hoy una actualización de lo sucedido, además de anunciar durante el día de ayer que comparecerá el martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Puente ha comenzado su intervención declarando que "nuestra primera obligación para los afectados es acompañarles, solo así se hará justicia y que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. Quiero también reconocer la preocupación que ha generado lo sucedido. La ciudadanía exige explicaciones y se piden responsabilidades, eso forma parte de la democracia. Dicho esto, considero importante actuar con rigor y proporcionalidad".

"Lo ocurrido, por el momento, se debe a un fallo en el centro de control de Adif. Estamos examinando si existieron incidencias, no voy a utilizar a ningún trabajador como escudo. Mi forma de asumir responsabilidades la conocen bien, es dar la cara", mantiene, asegurando que "no era mi deber estar el martes en el Centro de Mando, pero ahora sí es mi deber estar al mando. No me voy a esconder de nadie, porque tampoco tengo nada que esconder. Siento un dolor inmenso, pero no puedo dejar que el dolor me paralice ni tampoco que me confunda".

No voy a utilizar a ningún trabajador como escudo

También ha querido recalcar que "respeto todas las opiniones de dimisión, pero estas decisiones se deben valorar a partir de los hechos y la respuesta que da la ciudadanía, y no exclusivamente a la presión del momento, que es muy grande. Mi obligación ahora es esclarecer lo sucedido, ofrecer explicaciones claras y aportar soluciones en la medida de lo posible".

Explica que "si la investigación demuestra que hubo fallos en controles y organización, adoptaremos medidas. También destaca que "no me parece lógico que se nos exija explicar lo que ha sucedido y a la vez que ese nos critique por explicarlo, por doloroso que sea".

"¿Por qué falló el sistema LZB?"

Puente explica que "es evidente que ante esta narrativa surgen muchas preguntas. La primera es por qué el LZB falló y si es normal: aún no sabemos qué generó el problema de comunicación entre los equipos informáticos, hay que esperar a que la empresa obtenga el permiso correspondiente. Lo que sí sabemos es que esta incidencia no es infrecuente y que el sistema está diseñado para lidiar con ella, hasta el punto de que esta circunstancia está recogida en el reglamento de circulación.

"Es tan habitual o posible un fallo en la transmisión del LZB que está recogido en el reglamento y la actuación está delimitada y pautada. De hecho, en 2026, se ha producido en 170 ocasiones esto, dentro de la normalidad europea y en cifras muy estables en los últimos años. También está por debajo de la media registrada en años anteriores", cuenta.

Ante la duda que plantea el propio ministro de "¿Por qué estos fallos?", sugiere que "los sistemas de seguridad no están en el aire, están alojados en soportes físicos, utilizan soportes físicos para su comunicación, que se encuentran en infraestructura y en los trenes. De las 170 incidencias de este año, el 75% se deben a circunstancias ajenas al sistema: vandalismo, robos de cable, daños como consecuencia de obras, de tareas de mantenimiento, de alguna incidencia climatológica".

Sugiere que "fallar hubiera sido que el LZB funcionase y que se hubiera producido un accidente. El LZB, si no funciona bien, se para, se detiene y garantiza la seguridad total de la circulación. Las razones de que se sustituya el LZB se deben a motivos de producción industrial e interoperabilidad, porque así lo exige el reglamento europeo de redes transeuropeas de transporte, que dice que los estados miembros tendrán que implantar el RTMS a más tardar el 31 de diciembre de 2040 en red básica, ampliada y red global".

"España es el país que ha implementado ya más kilómetros de RTMS en toda la Unión Europea, la primera en hacer deberes a la hora de implementar este sistema. España lleva implementados en su red más kilómetros de RTMS que otro país europeo. Una vez implementado en la línea Madrid-Sevilla, el 100% contará con ese sistema", declara.

Mantiene que desconoce cómo pudieron no darse cuenta en el centro de control

Puente ha explicado que "cuando se dice que reanude el AVE con normalidad, se produce una circunstancia doblemente dramática. Unos minutos después, se le da salida al Iryo, y se cambia la luz roja de delante del tren para que este reanude la marcha, de manera que el ASFA no avisa al tren del AVE porque el semáforo está en verde, aunque el tren no haya reiniciado la marcha. Son hechos constatados con las imágenes que hemos podido comprobar".

Recalca que "es evidente que en un país como el nuestro no se pueden producir dos tragedias así, por eso estamos investigando cada decisión y al mismo tiempo trabajamos en una batería de medidas que ayude a corregirlos, que reduzca al mínimo la posibilidad de fallos técnicos. No será fácil, pero vamos a dejarnos la piel en que todos los españoles recuperen la confianza en un sistema que hoy no cuenta con esa confianza".

Ante la duda de cómo pudieron no darse cuenta de la situación en el centro de control, confiesa que "ojalá tuviera una respuesta, cuando digo que es incomprensible, es que no lo comprendemos. ¿Quién le da una orden para utilizar un protocolo? No sabemos ni si hay una orden, es otro de los objetivos de la investigación".

Respecto a si había tiempo suficiente para avisar al AVE tras el aviso erróneo, recalca que "sí, porque en cinco minutos recorre muchos kilómetros". Explica que "desde el momento en el que se le da orden de reanudar hasta que el impacto se produce transcurren 17 minutos. ¿Por qué, si se puede actuar y había tiempo, no se hace nada? Lo desconozco por completo y esa es una de las cosas que tendrá que esclarecer la investigación".

"Si yo creyera que mi continuidad compromete el proyecto, daría un paso al lado"

Respecto a una posible dimisión, mantiene que "lo fácil para mí es salir, pero eso no va con mi carácter". "Comparto con el presidente que es inasumible que haya dos accidentes en el lapso que sea. Tenemos que no solo analizar, sino aportar cambios para que esto no se vuelva a producir. Si yo creyera que mi continuidad compromete el proyecto, daría un paso al lado".

"No le deseo a nadie lo que ha pasado, sé los insultos, descalificaciones y los prejuicios que se me van a atribuir. Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter, ni que el presidente del Gobierno me lo ha pedido. Porque esa es la otra posibilidad, que quien me pone al frente, me diga que es mejor estar fuera. Nunca he sido un problema, por tanto, si cualquiera de esas circunstancias se produjera, dejaría de estar donde estoy. Voy a seguir adelante, que es para lo que me han puesto aquí, a dar la cara para esclarecer y mejorar el sistema", sostiene.

También asegura que, aunque "se ha quebrado la confianza", recalca que él "sí iría en tren, sigo confiando en nuestro sistema, es seguro y los hechos sucedidos tienen un carácter excepcional". "Yo soy la persona que está ahora al frente y creo que puedo conseguirlo, confío en ello y confía en ello el presidente del Gobierno. La decisión es seguir adelante, trabajar en esto como he trabajado en otras crisis, poner el máximo de mi empeño y de mi capacidad y ofrecerles a los españoles una solución", zanja.