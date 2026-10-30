Cómo viajar de Madrid a Andalucía en el puente de Todos los Santos tras el accidente de tren de Urda: estas son las opciones

El trágico accidente de Urda (Toledo) se salda, por el momento, con 69 víctimas mortales y más de 40 heridos hospitalizados. El shock general contrasta con la llegada del puente de Todos los Santos, en el que se esperan 5,34 millones de viajes por carretera, según la Dirección General de Tráfico.

Por otro lado, la situación imposibilita los desplazamientos en tren hacia Andalucía, como es lógico, afectando también a la afluencia del resto de líneas. Se ha convertido en toda una odisea viajar hacia el sur, pues autobuses y vuelos han ido completando sus plazas, obligando a los viajeros a recurrir al vehículo particular.

El contexto deja un panorama difícil de resolver, especialmente si el destino final son ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada. El accidente de Urda no solo ha cortado una línea ferroviaria, sino que ha trasladado parte de la demanda a autobuses, aviones y coches particulares justo cuando comienza una de las principales operaciones de tráfico del otoño.

El accidente de Urda coincide, además, con la huelga de maquinistas programada para los días 29 de octubre en el caso de Renfe y 30 y 31 en el caso de Ouigo. De hecho, al no haber servicios mínimos por orden del Ministerio de Transportes, Ouigo ha decidido cancelar todos los trenes previstos para el puente de Todos los Santos, por lo que hasta el martes no circulará ningún tren de la compañía francesa. Se verán afectados 20.000 pasajeros tras la cancelación de hasta 40 trenes de Ouigo.

En el caso de Renfe, no podrá ofrecer a sus clientes el plan alternativo de transporte (PAT) que tenía previsto para mañana, 30 de octubre, en la línea Madrid-Andalucía cortada tras el accidente de Urda (Toledo) después de que el sindicato de maquinistas Semaf haya exigido que se cumpla el plazo de 96 horas para modificar los gráficos de servicio.

Esta circunstancia "imposibilita que la fecha para explotar el PAT sea anterior al martes 3 de noviembre", explica Renfe en un comunicado, en el que asegura que siguen trabajando para ofrecer una alternativa de movilidad a los viajeros ante el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía "dentro de las condiciones y plazos normativos".

Los aviones aumentan su afluencia, pero también los precios

La alternativa principal de muchos viajeros ha sido recurrir a los vuelos, aunque también se están encontrando con complicaciones. Al menos, el día del accidente dejó a muchos sin posibilidad de retornar a sus casas tras la compra masiva de las plazas que quedaban restantes, incluso a precios desorbitados.

Iberia emitió un comunicado el pasado miércoles 28 en el que informaba de que aumentaba un 20% la capacidad de sus vuelos con Andalucía durante el día del accidente, es decir, 520 asientos adicionales. También destaca la limitación de los precios máximos de todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el domingo 8 de noviembre.

Los billetes quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa Business.

Como se explica en el comunicado, la compañía ha activado, además, flexibilidad para todos aquellos pasajeros que hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren, ofreciendo el siguiente número para cualquier cambio: 900 111 500.

Los autobuses multiplican sus plazas ante el aumento de viajeros

El autobús se ha convertido en una de las alternativas más importantes para los desplazamientos entre Madrid y Andalucía. Las compañías han reforzado sus servicios y han movilizado vehículos adicionales para absorber parte de los pasajeros que habitualmente utilizarían la alta velocidad.

Empresas como Confebús o Socibus han puesto a disposición entre 1.200 y 3.500 plazas, multiplicando por cinco la oferta de plazas en la conexión Madrid-Sevilla. Sin embargo, el incremento de la demanda también está provocando que los billetes se agoten rápidamente.

Pese a los refuerzos, las propias empresas reconocen que existen limitaciones materiales y humanas para sustituir toda la capacidad que ofrecía el ferrocarril.

BlaBlaCar multiplica por seis los viajes publicados y por diez las reservas

Otra de las alternativas que ha experimentado un crecimiento extraordinario es el coche compartido. BlaBlaCar ha registrado un aumento del 150% en las altas de nuevos conductores durante la jornada del accidente, mientras que las publicaciones de viajes entre Madrid y Andalucía se han multiplicado por seis.

Según el director de BlaBlaCar Iberia, Florent Bannwarth, la demanda supera actualmente a la oferta, llegando a multiplicarse por diez las solicitudes de reserva. Alrededor del 80% de los trayectos que aparecen en las búsquedas entre Madrid y Andalucía están completos, aunque se siguen incorporando nuevas plazas de forma progresiva.

En cuanto a los precios, la plataforma asegura que el coste medio de los desplazamientos se situaba en torno a los 29 euros durante la jornada del accidente y que no había detectado un incremento generalizado de las tarifas. Sin embargo, algunos usuarios han denunciado cancelaciones de reservas que posteriormente volvían a publicarse con precios superiores.

Ante las dificultades para encontrar plazas en autobuses, aviones y coches compartidos, muchos viajeros están optando por desplazarse en su propio vehículo. La Dirección General de Tráfico prevé 5,34 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera durante la operación especial de Todos los Santos, que comienza este viernes 30 de octubre a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre en las comunidades donde es festivo.