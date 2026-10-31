Última hora del accidente de tren en Urda, en directo: La Guardia Civil reanuda los trabajos en la zona cero

El fin de la campaña "optimista" del PSOE

"Todo ha cambiado", reconoce a EFE una fuente de la Ejecutiva del PSOE y del equipo de campaña, asumiendo que el accidente de Urda exige al partido repensar su estrategia y también el modo de difundir sus mensajes.

El tono festivo exhibido por Sánchez en el mitin celebrado el pasado 17 de octubre en Fuenlabrada (Madrid), con besos a su esposa, baile y música animada, quedará aparcado, y también habrá que revisar la agenda de entrevistas en formatos desenfadados o de humor que había iniciado con 'La Revuelta' o con el podcast 'Keep it cutre'.

Los socialistas habían comenzado su precampaña con actos con un alto componente emocional y habían enfocado su estrategia en mensajes optimistas, confiados en poder emular la remontada de Lula da Silva en Brasil.

El reto ahora es reorientar la campaña, aunque desde Ferraz indican que aún no se encuentran en ese punto. "Estamos en periodo de luto", indican.