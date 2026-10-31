Última hora del accidente de tren en Urda, en directo: La Guardia Civil reanuda los trabajos en la zona cero
La Guardia Civil ha reanudado este sábado los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para tratar de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas, así como para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación.
Un informe alerta de que el gasto en mantenimiento de la alta velocidad por viajero ha caído un 41% desde 2013
Óscar Puente no dimite, admite la falta de confianza en los trenes y apunta como "habituales" los fallos en el sistema LZB
Transportes valora si suspender el servicio durante la remodelación de líneas ferroviarias como la Madrid-Barcelona
En directo Actualizado a las
El fin de la campaña "optimista" del PSOE
"Todo ha cambiado", reconoce a EFE una fuente de la Ejecutiva del PSOE y del equipo de campaña, asumiendo que el accidente de Urda exige al partido repensar su estrategia y también el modo de difundir sus mensajes.
El tono festivo exhibido por Sánchez en el mitin celebrado el pasado 17 de octubre en Fuenlabrada (Madrid), con besos a su esposa, baile y música animada, quedará aparcado, y también habrá que revisar la agenda de entrevistas en formatos desenfadados o de humor que había iniciado con 'La Revuelta' o con el podcast 'Keep it cutre'.
Los socialistas habían comenzado su precampaña con actos con un alto componente emocional y habían enfocado su estrategia en mensajes optimistas, confiados en poder emular la remontada de Lula da Silva en Brasil.
El reto ahora es reorientar la campaña, aunque desde Ferraz indican que aún no se encuentran en ese punto. "Estamos en periodo de luto", indican.
Abascal señala el posible cierre del AVE Madrid-Barcelona como prueba de que el Gobierno es "responsable" del accidente de Toledo
El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentó este sábado el posible cierre temporal de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona para acometer obras de renovación como prueba de que el Gobierno es "responsable" del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y le acusó de mentir al entender que ha atribuido el siniestro a un error humano.
"¿Por qué piensa el Gobierno cerrar el AVE Madrid-Barcelona si dicen que el accidente de Toledo es por un error humano?", se preguntó el líder de Vox en un mensaje publicado en sus redes sociales.
A continuación, respondió a su propia pregunta con una triple acusación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Porque mienten. Porque son los responsables. Porque este Gobierno es una organización criminal".
Abascal reaccionó así a la posibilidad planteada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, de cerrar temporalmente la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona para acelerar las obras de renovación de la infraestructura, una decisión que todavía no se ha adoptado.
El accidente ferroviario obliga a los partidos a reorientar sus estrategias de campaña
El mortal accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha obligado a los partidos a revisar y reorientar sus estrategias electorales, con una precampaña en marcha que volverá con intensidad en cuanto esta medianoche concluyan los tres días de luto oficial, pero que ha quedado marcada por la tragedia.
Con el ministro de Transportes y candidato del PSOE por Valladolid, Óscar Puente, en el centro de todas las miradas, solo Vox decidió mantener sus actos de precampaña durante las jornadas de luto. El PP cambió los mítines por comparecencias de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y los socialistas callaron por completo.
El fallo del Control de Atocha sigue centrando las pesquisas del siniestro de Urda
Un fallo en el Centro de Control de Adif en Atocha sigue centrando las investigaciones en torno al accidente en el que un AVE de Renfe embistió a un Iryo en Urda (Toledo), que, por el momento, ha costado la vida a 69 personas, y lo convierte en el más grave en la historia de la velocidad alta en España.
La alta velocidad ferroviaria (por encima de los 250 kilómetros por hora) ha sufrido este año los dos únicos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que arrancó en 1992, con los 69 fallecidos en el siniestro de Urda y 46 en el de enero pasado en Adamuz (Córdoba).
Con todo, en el accidente de Angrois en julio de 2013 murieron 80 personas, pero se trataba de un tren de lo que se conoce como velocidad alta (hasta 200-220 kilómetros por hora).
El servicio Madrid-Ciudad Real-Puertollano se presta por carretera y se recupera la circulación Madrid-Levante
Renfe ha informado este sábado de que el servicio para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano --en el que se ofrecían servicios especiales con motivo de la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)-- se presta "íntegramente por carretera" y que se ha restablecido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Levante.
Por un lado, el operador ferroviario señala en una publicación en la red social 'X' que el servicio entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano se presta "íntegramente por carretera", durante este sábado 31 de octubre y los días 1, 2 y 3 de noviembre. Además, los tiempos estimados de viaje en ambos sentidos son de unas dos horas y media en el de Madrid-Ciudad Real y de unos 30 minutos adicionales en la conexión Ciudad Real-Puertollano.
Los seguros de viajeros y responsabilidad civil cubren a los afectados por el accidente de tren
Los pasajeros de trenes accidentados están cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros con independencia de quién sea la responsabilidad, pero también pueden ser indemnizados por el seguro de responsabilidad civil del culpable cuando se determine, con indemnizaciones más altas.
En el accidente ocurrido el pasado miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se produjo un choque o alcance entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo en el punto kilométrico 118, en la zona de Urda y Organ, en Toledo.
En el caso de Renfe Viajeros, tiene contratado el Seguro Obligatorio de Viajeros con Everest Insurance (Ireland) DAC, sucursal en España, que tramita las reclamaciones por accidentes acaecidos desde el 1 de enero de 2025.
Semaf exige impedir reanudar la circulación con marcha normal cuando caiga el sistema LZB
El sindicato de maquinistas, Semaf, ha exigido que, "con carácter urgente", se impida que los trenes de alta velocidad puedan reanudar la circulación "con marcha normal" cuando pueda haber más de un tren en el mismo cantón y se une el sistema BSL (el Bloqueo de Señalización Lateral, es decir, circular con semáforos), cuando deja de funcionar el sistema ERTMS o el LZB.
En un comunicado, Semaf ha informado de que ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la adopción de medidas de cara a "clarificar y modificar la norma que regula el LZB" y aquellos aspectos similares que comparte con el ERTMS.
El sindicato de maquinistas ha recalcado que seguirá colaborando "con todos los aspectos que puedan surgir de esta y del resto de investigaciones que están en marcha", con el objetivo de que no se repitan accidentes como el ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y que ha dejado, al menos, 69 fallecidos.
El arzobispo de Toledo oficiará este sábado una misa funeral en Urda por las personas fallecidas
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, va a oficiar a las 12:00 horas de este sábado, 31 de octubre, una misa de funeral en la iglesia parroquial de Urda por los fallecidos en el accidente ferroviario de este pasado miércoles en la localidad, un total de 69.
Según la Oficina de Información del Arzobispado, el primado estará acompañado del obispo auxiliar, César García Magán, y de los sacerdotes de las parroquias de Los Yébenes y Urda.
El anuncio de esta misa se produce después de que este jueves el Papa León XIV se mostrase "vivamente apenado" al conocer la "dolorosa" noticia del "trágico" accidente ferroviario, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas y ha dejado más de un centenar de heridos.
Irán traslada sus condolencias a España por el accidente ferroviario
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha trasladado sus condolencias al Gobierno español por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que se ha saldado con la muerte de al menos 69 personas y más de 200 heridos.
El presidente, en un mensaje, "expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido en ese país y la pérdida de vidas de varios de sus ciudadanos".
Pezeshkian "solicitó a Dios Todopoderoso misericordia para los fallecidos y una pronta recuperación y salud para los heridos".
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, también ha trasladado sus condolencias a su homólogo español, José Manuel Albares.
Los institutos forenses de C-LM terminan las autopsias de los 69 fallecidos
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado la autopsia de las 69 personas fallecidas este miércoles en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), según recoge el Centro de Integración de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.
Se trata del único organismo facultado para facilitar públicamente las cifras oficiales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de que el balance provisional continúa siendo de 69 fallecidos, con 76 denuncias por desaparición y habiéndose notificado 27 identificaciones a familiares de las víctimas.
Puente critica la "doble vara de medir" de Feijóo con el accidente ferroviario de Urda
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la doble vara de medir" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha invitado a comparar las palabras del 'popular' ahora con otras de hace unos meses sobre el siniestro de Angrois.
Así lo ha expresado durante una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de 'TVE', sobre las declaraciones Feijóo en las que expresaba este viernes que "quien ha faltado a su deber debe cargar con ello".
"En un caso la responsabilidad recae en un trabajador y en el actual recae sobre el ministro", ha esgrimido el ministro. Puente ha calificado esto como una "asombrosa diferencia de criterio".
Asimismo, en respuesta a las palabras de Abascal en las que se dirigía a él como "Óscar Muerte", el titular de Transportes le ha reprochado liderar la única formación que "se ha negado a suspender la campaña electoral" lo cual, a su entender, muestra un "nulo respeto por las víctimas".
Andalucía ya registra nueve fallecidos en el accidente ferroviario de Urda
Andalucía contabiliza ya nueve fallecidos en el grave accidente ferroviario registrado el pasado miércoles, 28 de octubre, en la localidad toledana de Urda, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo. El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.
Según la información recopilada por Europa Press, entre los fallecidos se encuentra la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, Fátima Báñez. La exministra, de 59 años, viajaba en uno de los asientos del tren de Iryo, que fue embestido por un AVE de Renfe. Ambos convoyes habían partido de Madrid y se dirigían a Sevilla, donde Báñez tenía previsto participar en un acto empresarial organizado por la patronal andaluza.
La Guardia Civil reanuda los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda
La Guardia Civil ha reanudado este sábado los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para tratar de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas, así como para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que los trabajos se han retomado a primera hora y que irán "en la misma línea de ayer".
En el terreno se encuentra el servicio cinológico, que está peinando la zona con el fin de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas.
También este sábado ha vuelto al lugar del siniestro la Policía Judicial para seguir reuniendo pruebas y datos para la investigación, mientras que el servicio de criminalística colabora en el Instituto de Medicina Legal de Toledo en las labores de identificación de víctimas.