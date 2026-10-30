Transportes valora si suspender el servicio durante la remodelación de líneas ferroviarias como la Madrid-Barcelona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este viernes que están valorando la opción de cortar el servicio durante el tiempo que duren las obras de remodelación de líneas ferroviarias como la Madrid-Barcelona, una fórmula "más prudente" que ya se aplica en Alemania.

En la segunda rueda de prensa que da tras la colisión el miércoles de dos trenes de alta velocidad que ha provocado la muerte de, al menos, 69 personas, Puente se ha mostrado consciente de que esta decisión acarreará "contestación", pero ha insistido en que, en estas circunstancias, lo más prudente es cortar el servicio y tardar "mucho menos tiempo" en acabar las obras.

Concretamente, el ministro ha dicho que "esta es una de las cosas que valoramos, no solo por una cuestión de seguridad, sino por múltiples razones. España y Alemania son cosas que funcionan de manera distinta. Tenemos que tomar decisiones, no tengo duda de que si tomamos la decisión de seguir el ejemplo alemán habrá contestación y si es la fórmula más prudente, optar por cortar el servicio y tardar mucho menos tiempo. Estaríamos hablando de que una obra se reduciría, pero en ese tiempo privar del servicio a los usuarios".

Puente ha indicado que una obra que podría durar cinco años en banda de mantenimiento podría quedar reducida a menos de 24 o 12 meses en condiciones normales.

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