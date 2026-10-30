El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar se niega a declarar ante la Guardia Civil

El trabajador del centro de control de Adif que dio la orden al tren AVE de reanudar la circulación con "marcha normal" se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Este operario se ha acogido, por el momento, a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, dentro de las investigaciones para esclarecer las posibles responsabilidades penales en las causas de este accidente, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas.

De forma paralela, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de realizar la investigación técnica del accidente, todavía no había interrogado este jueves a los maquinistas y responsables de circulación "al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas".

Los audios de la conversación del maquinista con el centro de control

El controlador de Adif, en la llamada con el maquinista de AVE que se filtró la misma noche del accidente le dice que "desconecte y vuelva a conectar y reinicie con marcha normal", en lugar de a vista, como indica el protocolo en estos casos y donde la velocidad se limita a 40 km/h. El AVE reanuda la marcha sin problema, a diferencia del Iryo, contra el que acaba estampándose provocando un accidente que ha dejado, por el momento, 69 víctimas.

Los vagones del AVE del accidente ferroviario de Urda (EFE/ Chema Moya)

Los sindicatos alertan de la presión a los controladores

Sindicatos, maquinistas y expertos ferroviarios subrayan que antes de extraer conclusiones sobre el accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo) hay que saber qué veía el controlador en las pantallas cuando dio la orden al AVE de ir a "marcha normal" y alertan de la fatiga laboral y la presión a la que están sometidos.

Según apunta Vicente Almenar, maquinista de Renfe en UGT, hay que tener mucha prudencia porque no se sabe qué estaba viendo el controlador en la pantalla del centro de control de Adif en Atocha y alerta de que hay mucha presión porque los trenes están llegando tarde y se está tratando de aligerar para que lleguen a tiempo.

En declaraciones a los medios, ha incidido en la presión de trabajo y la fatiga laboral que sufren y que han denunciado desde hace años y ha rechazado la filtración de unas locuciones sesgadas entre el centro de control y los maquinistas de los trenes colisionados.

Por su parte, el Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha rechazado que se señale públicamente al factor humano sin haber esclarecido lo ocurrido en el accidente ferroviario que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos y ha pedido analizar la organización del trabajo, la formación, la plantilla y las condiciones en las que se gestiona la circulación.