Las cuatro ayudas que aprobará el Gobierno para las víctimas de Urda: indemnizaciones dobles y bajas laborales especiales

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos y decenas de heridos.

Pedro Sánchez ha anunciado que las medidas incluirán ayudas que duplicarán las cuantías del seguro obligatorio de viajeros, un sistema de anticipos de indemnizaciones y una cobertura especial para los afectados que necesiten una baja laboral.

Sánchez ha adelantado los detalles durante su intervención en el foro internacional World in Progress, celebrado este lunes en el Palau de Congresos de Cataluña, en Barcelona. El decreto seguirá el modelo del paquete de ayudas que el Ejecutivo puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado mes de enero.

"Este decreto tendrá cuatro ejes", ha explicado el presidente, que ha detallado las medidas previstas para atender a los afectados y sus familias.

Ayudas que duplicarán la cuantía del seguro obligatorio de viajeros

La primera medida consistirá en establecer un esquema de ayudas económicas que doblará las cantidades previstas en el seguro obligatorio de viajeros.

Este seguro contempla compensaciones por fallecimiento o lesiones sufridas durante un desplazamiento, con cuantías que dependen de las circunstancias de cada caso.

El Gobierno todavía no ha concretado las cantidades que recibirán las víctimas de Urda ni los requisitos para acceder a estas ayudas. Estos detalles se conocerán cuando se apruebe el decreto.

Un mecanismo para adelantar las indemnizaciones

El segundo eje será la creación de un procedimiento específico de anticipo de indemnizaciones, destinado a facilitar que las víctimas y sus familiares puedan recibir parte de las cantidades que les correspondan sin tener que esperar a que finalicen todos los trámites.

Sánchez no ha precisado qué importes podrán adelantarse ni cómo se solicitarán. El decreto deberá establecer las condiciones de acceso y el funcionamiento de este mecanismo.

Bajas laborales con una cobertura mejorada

La tercera medida estará dirigida a las personas afectadas por el accidente que necesiten una baja laboral.

El Ejecutivo establecerá un procedimiento específico de incapacidad temporal para ofrecer una cobertura mejorada a las víctimas, según ha anunciado Sánchez.

Por el momento, no se ha explicado si esta mejora afectará a la cuantía de la prestación, a su duración o a los requisitos para acceder a ella.

Oficinas de atención personalizada para los afectados

El cuarto eje contempla la apertura de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno correspondientes a las comunidades autónomas donde residan las personas afectadas.

Estos puntos estarán destinados a ofrecer asistencia a las víctimas y sus familiares y facilitar la atención administrativa relacionada con las consecuencias del accidente.

El Gobierno deberá concretar su funcionamiento y los servicios disponibles una vez aprobado el decreto.

Sánchez promete recuperar la confianza en la alta velocidad

Durante su intervención, Sánchez también ha defendido el papel de los servicios públicos ante situaciones de emergencia.

"Cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos", ha afirmado, antes de insistir en la necesidad de cuidar y reforzar los servicios públicos.

El presidente ha asegurado que las investigaciones judiciales y técnicas continuarán hasta esclarecer las causas de la tragedia y ha señalado otro de los objetivos del Ejecutivo: recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario.

"Nuestra principal obligación como Gobierno de España es recuperar esa confianza quebrada por parte de los ciudadanos en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste", ha concluido.