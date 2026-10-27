Cuánto tienes que ganar al mes para que el banco te conceda una hipoteca de 180.000 euros

El acceso a las hipotecas es cada vez más exigente para los españoles. Así lo reflejan los datos del INE que fija en 181.285 euros el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en agosto, lo que supone un 7,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Con estas cifras, ¿Cuánto hay que ganar para que un banco conceda un préstamo de esta cantidad? No hay una única respuesta, ya que entran variables como el plazo de devolución, el tipo de interés, la estabilidad laboral y las deudas que tenga el solicitante.

Si atendemos a las recomendaciones de las entidas podemos estrechar el cerco. Suelen recomendar que las cuotas de las deudas no superen el 30-35% de los ingresos netos mensuales.

¿Qué sueldo necesitas para conseguir una hipoteca de 180.000 euros?

El INE sitúa el tipo de interés medio inicial de las nuevas hipotecas sobre viviendas en el 3,08%, según los datos correspondientes a agosto.

Si aplicamos ese interés a un préstamo de 180.000 euros, con cuotas constantes y sin incluir comisiones ni otros gastos, el resultado varía según los años que tengamos para devolverlo.

En una hipoteca a 20 años , la cuota media sería de 1.006 € por los que los ingresos netos necesarios (35%) serían 2.875 €.

, la cuota media sería de 1.006 € por los que los ingresos netos necesarios (35%) serían 2.875 €. Si aumentamos el plazo a 25 años , la cuota media se queda en 861 € y los ingresos netos necesarios en 2.460 €.

, la cuota media se queda en 861 € y los ingresos netos necesarios en 2.460 €. Para un préstamo de 30 años, la cuota baja a 767 € y los ingresos netos necesarios a 2.190 €.

Estas cantidades pueden corresponder a una sola persona o a los ingresos conjuntos de dos titulares. No obstante, cumplir esta proporción no garantiza que la entidad apruebe la operación.

¿Cuánto dinero necesitas tener ahorrado?

El sueldo no es el único requisito para conseguir una hipoteca. También hay que disponer de ahorros suficientes para afrontar la parte de la compra que normalmente no financia el banco.

Según explica el Banco de España, las entidades no suelen prestar más del 80% del valor de tasación de la vivienda. Esto significa que, si una persona solicita una hipoteca de 180.000 euros y el banco financia el 80% del precio de compra, la vivienda tendría que costar 225.000 euros.

En ese supuesto, el comprador necesitaría aportar 45.000 euros de entrada, además de los impuestos y gastos asociados a la compraventa. La cantidad final dependerá de la comunidad autónoma, del tipo de vivienda y de las condiciones de la operación.