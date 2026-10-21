La gasolina encadena siete días de bajadas y ya cuesta un 8,6% menos: cuánto cuesta llenar el depósito

Los conductores españoles empiezan a notar un alivio en el bolsillo después de varias semanas marcadas por el elevado precio de los carburantes. La gasolina acumula siete días consecutivos de bajadas y ya cuesta un 8,6% menos que a finales de septiembre, coincidiendo con la entrada en vigor de la ampliación de la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), correspondientes a este martes 20 de octubre, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,763 euros por litro, un 1,3% menos que hace una semana.

El descenso es todavía más significativo si se compara con el pasado 30 de septiembre, cuando el descuento aplicado al impuesto de hidrocarburos era de cinco céntimos por litro, frente a los 20 céntimos actuales.

¿Cuánto cuesta ahora llenar el depósito de gasolina?

La caída de los precios se traduce en un ahorro para los conductores que necesitan repostar.

Con los precios actuales, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta aproximadamente 96,96 euros, frente a los cerca de 106 euros que costaba a finales de septiembre. Esto supone un ahorro de unos nueve euros por depósito en apenas tres semanas.

Si la comparación se realiza con la semana pasada, el ahorro es más reducido: llenar esos mismos 55 litros cuesta ahora 1,32 euros menos.

La situación es diferente para los vehículos diésel. El precio medio del gasóleo se sitúa en 1,886 euros por litro, lo que eleva el coste de llenar un depósito de 55 litros hasta los 103,73 euros.

Aunque el diésel también ha bajado un 2% desde finales de septiembre, su precio apenas ha variado durante la última semana. La diferencia se explica, en parte, porque este carburante ya contaba con una rebaja fiscal de 20 céntimos antes de octubre.

La rebaja fiscal de 20 céntimos continuará en noviembre

El descenso de la gasolina coincide con la entrada en vigor del nuevo paquete de medidas anticrisis aprobado por el Ejecutivo, que comenzó a aplicarse el pasado 1 de octubre.

Entre las medidas figura la ampliación del descuento en el impuesto de hidrocarburos para la gasolina, que pasó de cinco a 20 céntimos por litro. En el caso del diésel, el Gobierno decidió mantener la reducción de 20 céntimos que ya estaba vigente.

Además, esta rebaja fiscal continuará durante noviembre. La decisión responde a la evolución de los precios de los carburantes recogida en el IPC de septiembre, cuando se superó el umbral del 15% de incremento previsto para mantener la medida.