El aviso de Funcas sobre las pensiones de 2027: 8.400 millones más de gasto y una deuda cada vez más cara

El sistema de pensiones está en boca de todos, sobre todo ahora en plena precampaña electoral. El PSOE defiende a ultranza el gasto en pensiones y su revalorización según el IPC, mientras que el PP también, después de lo que han dicho varios de sus dirigentes. Vox, por su parte, es partidario de una reforma del sistema actual y ya ha dejado caer que votarían por un sistema mixto si llegan al poder.

Desde la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) advierten de que, debido a la inflación, la revalorización de las pensiones incrementará el gasto en 8.400 millones de euros más -actualmente se pagan 10.400 millones de euros de pensiones al año-. Así lo ha expresado Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, en el podcast 'La mirada económica' de Onda Cero, presentado por Ignacio Rodríguez Burgos.

Los tipos de interés y la competencia de la inteligencia artificial

"Son 8.400 millones de euros que nosotros estimamos que va a costar esa revalorización de las pensiones", ha asegurado. Según Torres no solo influye la inflación, también el "repunte tan violento" de los tipos de interés, porque "estrecha el margen de maniobra de los Estados". El Estado necesita financiarse de los mercados, que tienen que estar en condiciones "favorables".

Antes los tipos de interés eran casi nulos, pero ya no es así, porque España está pagando un 4% de interés, lo que "presiona al alza" el gasto por intereses. En este sentido, el experto ha apuntado que "de aquí a 2030, la factura por intereses va a pasar de los 40.000 millones actuales a 60.000 millones", que es casi lo mismo que recauda el Impuesto de Sociedades. En otras palabras, el Impuesto de Sociedades apenas serviría para pagar la deuda.

Además, la deuda pública ahora mismo es del 100%, la más alta de la historia. Antes, los intereses que había que asumir por esa deuda pública eran "reducidos", pero ahora los mercados exigen rentabilidades más altas porque quieren protegerse y porque las grandes corporaciones compiten por la atracción de financiación. "Estamos compitiendo directamente con la inteligencia artificial para financiar los estados y eso tiene un precio", ha advertido el directivo de Funcas.

Ese precio es cada vez más elevado porque las necesidades de financiación de las grandes tecnológicas también suben. "Esto reduce el margen de maniobra para afrontar cualquier perturbación", ha avisado Torres, a la par que ha señalado que el conflicto de Irán se está "cronificando", igual que el de Ucrania, con las consecuencias que ello supone.

El crecimiento se está ralentizando y las familias ya tiran de los ahorros

Por otro lado, aunque la economía española crece un 2,5%, un crecimiento "robusto" en comparación con la media europea, Funcas también ha apuntado que ya hay "ciertos signos de ralentización" y que el año que viene solo va a crecer un 1,8%. Además, se espera que a final de año la inflación acabe en un 3,7%. Este repunte está afectando al poder adquisitivo de las familias, lo que afecta al consumo.

Los hogares han empezado a tirar de sus ahorros y ya no se destinan tantos ingresos a ahorrar, precisamente porque no hay ahorros. Asimismo, hay familias que, de seguir así, agotarán los ahorros, y otras se apretarán el cinturón. "Esto es lo que provoca ea ralentización que estamos percibiendo y que se afianzará el año que viene", ha sentenciado Torres.