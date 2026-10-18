Temporal de lluvias en España, en directo: aviso rojo por la dana Adam y riesgo de inundaciones

La AEMET alerta de que la dana afectará este domingo al litoral mediterráneo y Baleares

La dana Adam provocará este domingo lluvias torrenciales en el área mediterránea peninsular y en Baleares que podrán derivar en inundaciones y crecidas de cauces con avisos rojos (máximo nivel de riesgo) en el litoral sur de Valencia, norte de Alicante y la zona de La Axarquía (Málaga), según la Aemet.

Hasta el momento la dana ha descargado lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado y ha dejado centenares de incidencias en Andalucía, principalmente en la provincia de Almería, y en Valencia y Alicante. Además, continúa desaparecida una persona que el sábado cayó a la riera en Cabrera de Mar (Barcelona).

Los bomberos de la Generalitat continúan la búsqueda de esta persona desde que recibieron el aviso a las 19:41 horas del sábado. La zona de Cabrera de Mar está muy perjudicada por las lluvias torrenciales que afectan a la comarca del Maresme.