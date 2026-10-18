Temporal de lluvias en España, en directo: aviso rojo por la dana Adam y riesgo de inundaciones
La dana de gran impacto Adam, la primera de esta temporada, alcanza su punto álgido este domingo, con las provincias de Alicante y Valencia en aviso rojo por fuertes lluvias, que podrían llegar a ser torrenciales y causar inundaciones.
Julia Otero, sobre el aviso rojo: "Seamos prudentes y no tentemos a la suerte"
Emergencias envía dos mensajes Es-Alert a la población en Valencia y Alicante ante la alerta roja por lluvias
La AEMET alerta de la llegada de una DANA: lluvias torrenciales y descenso térmico en gran parte de España
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La AEMET alerta de que la dana afectará este domingo al litoral mediterráneo y Baleares
La dana Adam provocará este domingo lluvias torrenciales en el área mediterránea peninsular y en Baleares que podrán derivar en inundaciones y crecidas de cauces con avisos rojos (máximo nivel de riesgo) en el litoral sur de Valencia, norte de Alicante y la zona de La Axarquía (Málaga), según la Aemet.
Hasta el momento la dana ha descargado lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado y ha dejado centenares de incidencias en Andalucía, principalmente en la provincia de Almería, y en Valencia y Alicante. Además, continúa desaparecida una persona que el sábado cayó a la riera en Cabrera de Mar (Barcelona).
Los bomberos de la Generalitat continúan la búsqueda de esta persona desde que recibieron el aviso a las 19:41 horas del sábado. La zona de Cabrera de Mar está muy perjudicada por las lluvias torrenciales que afectan a la comarca del Maresme.
La Generalitat valenciana alerta de riesgo de inundación en zonas de aviso rojo y naranja
El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha insistido este sábado en el riesgo elevado de inundaciones incluso en zonas en las que el aviso meteorológico es naranja, debido a los umbrales tan elevados de precipitaciones que se esperan.
Tras asistir a la reunión de coordinación celebrada en el Centro de Emergencias de la Generalitat, el conseller ha recordado que el aviso rojo se activará a partir de las 10 horas de este domingo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.
Sin embargo, ha advertido que a partir de la medianoche de este domingo se activa un aviso de color naranja en el litoral norte e interior sur de Valencia que contempla acumulados de hasta 150 litros en 12 horas y 300 en 24 horas.
Emergencias atiende un centenar de incidentes por las lluvias en la Comunitat Valenciana
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha gestionado desde las 13:57 horas de este sábado hasta las 8:00 horas de este domingo un centenar de incidentes leves relacionados con las lluvias.
La mayoría de ellos han sido por daños materiales en la vía pública o incidencias en la red viaria.
Del total de estos servicios, 61 se han producido en Alicante y 39 en Valencia; y las localidades que han concentrado la mayor parte de los incidentes son Alicante (33), València (17) y Torrent (8).
Julia Otero pide prudencia ante los avisos rojos por la dana: "Seamos prudentes y no tentemos a la suerte"
La presentadora de Julia en la onda pide a la gente "prudencia" y no tentar a la suerte ante los avisos rojos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones que ha activado la AEMET por la llegada de la dana Adam, la primera de la temporada.
El episodio de lluvias deja registros importantes en Cataluña pero no incidencias graves
El anunciado episodio de lluvias intensas de este sábado en el litoral catalán, con siete comarcas en alerta de nivel rojo, se desarrolla con registros de precipitación importantes, pero sin incidencias graves, según los datos aportados por el servicio Meteocat y Protección Civil.
Los ciudadanos de la comarca gerundense de La Selva y las barcelonesas de Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, así como los de la ciudad de Granollers (Barcelona) han recibido este sábado un mensaje Es Alert en sus móviles en el que se les alertaba de lluvia puntualmente torrencial a lo largo de la jornada y hasta las dos de la madrugada.
Adam deja decenas de incidentes en Almería, en rojo junto a Alicante, Valencia y Barcelona
La provincia de Almería, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, además de la comarcas catalanas de La Selva, Maresme y Vallès Oriental, en Barcelona, se encuentran en aviso rojo por intensas lluvias, que podrían ser torrenciales y acumular en 24 horas hasta 300 litros por metro cuadrado.
De momento, el municipio de El Ejido (Almería) es el más perjudicado con más de cien incidencias registradas por las intensas lluvias, por lo que el Ayuntamiento ha activado el plan de emergencias municipal.
Hasta dos mensajes de alerta han recibido, a lo largo de la jornada, los residentes en las zonas afectadas por parte de Emergencias 112 de Andalucía, la Generalitat Valenciana y Protección Civil de Cataluña a fin de que eviten desplazamientos innecesarios, extremen la prudencia y consulten los consejos del 112.
Alertan de posibles crecidas súbitas en las cuencas menores del Segre y el Ebro
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que este sábado se produzcan crecidas súbitas de carácter local en las cuencas menores del Segre y el Ebro debido al episodios de lluvias intensas que se espera para las próximas horas.
Por ello, ha intensificado la vigilancia de los cauces por las posibles crecidas y ha pedido a los ciudadanos que no atraviesen ríos ni torrentes a pie ni en vehículo, ya que pueden verse arrastrados por la fuerza del agua.
Los avisos afectan a las provincias de Teruel, Castellón, Lleida y Tarragona.
El Ejido (Almería) activa el plan de emergencias tras más de cien incidencias por lluvias
El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha activado este sábado el Plan de Emergencias Municipal tras registrar más de un centenar de incidencias por las intensas precipitaciones registradas asociadas a la dana Adam, que han motivado además la suspensión de todas las actividades de carácter municipal.
La alcaldesa del municipio, Julia Ibáñez, ha decretado la activación del plan a las 14:39 horas con el fin de garantizar la seguridad de la población y coordinar la respuesta ante el temporal, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.
El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) local ha contabilizado hasta el momento más de cien avisos gestionados a través del teléfono 112. Las llamadas alertan fundamentalmente de vehículos inmovilizados en distintas vías, anegaciones en bajos de edificios, daños materiales y arrastres de sedimentos procedentes de las ramblas.
Las lluvias y tormentas por la dana Adam ponen en aviso a 9 regiones el domingo, con alerta roja en Comunidad Valenciana
Siete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla estarán en aviso por lluvias y tormentas este domingo, incluida una alerta roja en la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, hay aviso amarillo en Ceuta, Melilla y Galicia; naranja durante distintos tramos del día en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia; y roja en la Comunidad Valenciana a partir de las 10.00 horas.
También presentan alerta amarilla por vientos costeros Baleares, Cataluña, Galicia y la región valenciana.
Como fenómenos significativos, la Aemet destaca, por un lado, chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña y el sureste peninsular de madrugada y, durante el resto del día, fuertes o muy fuertes en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla y muy fuertes o torrenciales y con acumulados importantes --incluso de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas-- en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante.
Este domingo, posibilidad de lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo
La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) prevé este domingo chubascos y tormentas muy fuertes en Cataluña, el levante y el sureste peninsular, e intensas también en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, con posibilidad de ser torrenciales.
Podrían darse acumulados de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante.
El tiempo será inestable en la península y Baleares por la influencia de una masa de aire frío en altura y la formación de dos danas: Adam al norte, sobre Francia, y otra al sudoeste de la Península.