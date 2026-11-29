Los votantes decidirán este domingo 29 de noviembre quiénes les representarán en el Congreso de los Diputados y en el Senado durante los próximos cuatro años. La participación electoral vuelve a situarse como uno de los factores clave, pues un alto grado de abstención tendría un impacto claro en el reparto de escaños. El PP parte como favorito a ser la fuerza más votada, mientras que el PSOE tratará de darle la vuelta a las encuestas para poder revalidar el gobierno de izquierdas. Por su parte, Vox se posiciona como la gran amenaza para el bipartidismo, con los sondeos apuntando al doble de escaños de los que consiguió en 2023.

En España, donde el sistema electoral combina la ley D'Hondt con circunscripciones provinciales, la participación puede tener consecuencias importantes, especialmente en las provincias que reparten pocos escaños. La ley d´Hondt establece que para obtener un escaño los partidos necesitan al menos un 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción.

Los datos de las elecciones generales de 2023 muestran cómo un 66,59% de la población ejerció su derecho a voto, es decir, uno de cada tres se abstuvo.

Como detalla la experta María Mercedes Chamorro, de la consultora de investigación social GAD3, "tradicionalmente se ha dicho que la alta participación favorece a la izquierda, porque es su votante el que más se queda en casa y, cuando se moviliza, suele inclinar la balanza. Pero hoy no es una regla fija. Con más partidos y un electorado más volátil, una participación alta también puede venir de una movilización de la derecha".

Además, detalla que "ahora, con partidos como Vox o incluso Salf, la derecha puede hacer participar al electorado que antes no participaba".

El PSOE, gran beneficiado con la alta participación

Pedro Sánchez durante la campaña electoral del 29N | Europa Press

Pedro Sánchez no ha dudado en llamar a las urnas a todos sus votantes, siendo consciente de que una alta participación podría auparles a revalidar el gobierno progresista.

Como explican desde GAD3, tradicionalmente se han abstenido los votantes de izquierdas, aunque hoy en día el escenario es distinto. En principio, una alta participación "beneficia a la izquierda porque la derecha siempre va a votar en mayor medida". De hecho, cinco de las seis elecciones con más participación las ganó el Partido Socialista.

Según la última encuesta publicada por GAD3, el partido liderado por Sánchez sufriría una bajada del 3,3%, lo que se vería reflejado en 110 escaños, once menos que las pasadas elecciones.

Como refleja la media de trece encuestadoras distintas con sondeos realizados entre el 17 y el 23 de noviembre (último día que se permitió publicar encuestas), el Partido Socialista rondaría una horquilla de entre un 27,2% y un 32,5% de porcentaje de voto. Se mantiene la duda de si el votante socialista castigará la gestión del gobierno de Pedro Sánchez mediante una abstención o si decidirá trasladar su apoyo a otros partidos a la izquierda del PSOE, como Frente Amplio.

El PP, beneficiado con la alta participación, siempre y cuando sea de su electorado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de campaña en Santander | EFE/Pedro Puente

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo parte como favorito en los sondeos, aunque no tendría suficientes escaños para alcanzar la mayoría absoluta. Dependen, por tanto, del apoyo de Vox, que aspira a duplicar sus escaños respecto a las elecciones de 2023.

Prestarán especial atención a la participación, pues saben que una gran movilización de la izquierda podría impedir que se formara el ya mencionado gobierno de derechas. A pesar de ello, dependen de una movilización amplia y transversal, por lo que también les beneficiaría la participación, siempre y cuando sea de su electorado.

Según la media de trece encuestadoras, el partido liderado por Feijóo estaría en una horquilla de entre un 29,7% y 33% de los votos totales. Esto refleja un trasvase de votantes a la derecha del PP, viendo a Vox duplicar su número de escaños.

Vox y Frente Amplio, perjudicados con la alta participación

Montaje de Santiago Abascal y Ada Colau. | Getty Images

Si la participación es alta, se verían perjudicados los partidos situados en los extremos, porque cuanta más gente vote, menos vale cada voto. En esa incertidumbre se sitúan Vox y Frente Amplio, aunque entre ambos partidos hay una distancia más que considerable.

La formación de Santiago Abascal Vox duplicaría prácticamente su número de escaños respecto a los comicios de 2023, donde obtuvo 33 diputados. Según refleja GAD3, aumentaría el porcentaje de voto de 12,4% a un 18,1%, lo que se vería reflejado en 63 escaños. Se ven fundamentales a la hora de formar un gobierno de derechas junto al Partido Popular, por lo que dependerán el uno del otro para evitar una nueva legislatura de Pedro Sánchez.

Respecto a la media de las encuestadoras, la formación de Santiago Abascal rondaría una horquilla de entre 15,8% y 19,6%, siendo la abstención un factor importante a la hora de predecir el futuro político de la formación.

En el caso de Frente Amplio, apenas lograrían un porcentaje de voto entre el 5,7% y el 8%, por lo que la abstención les beneficiaría en detrimento del PSOE. El barómetro de GAD3 los sitúa en siete diputados, lejos de los 31 conseguidos por Sumar en 2023.

Pendientes hasta el último voto

En definitiva, una participación alta este 29 de noviembre abre varios escenarios posibles. Puede propiciar una remontada de la izquierda si logra movilizar a los abstencionistas, pero también puede reforzar al PP si el aumento de votantes se concentra en perfiles moderados contrarios a Vox.

Cuando vota menos gente, cada voto vale más, y quienes mantienen bases estables salen reforzados. En estas elecciones, más que nunca, la participación puede decidir el devenir de la política española.