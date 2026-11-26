En las elecciones generales del 29N se elige de manera conjunta a las dos cámaras españolas: Congreso y Senado. En total, hay que elegir a los 350 diputados que conforman la Cámara Baja y a los 209 senadores que componen la Cámara Alta.

Cada una de ellas se vota y se cuenta por separado, por lo que hay una papeleta, un sobre y urna diferenciada. Pegado delante y detrás de la urna, habrá un sobre del color que corresponde, para que no haya ninguna duda a la hora de depositar el voto.

Los sobres que hay para votar el 29N

Las papeletas y sobres del Congreso son blancos. En ellas, se elige una lista cerrada de diputados que se reparten de forma proporcional entre las listas de cada provincia, en el orden en el que figuran los candidatos en el listado.

Por otro lado, el sobre sepia es el que contiene el Senado. En estas papeletas, hay una diferencia clara: aparecen todos los candidatos de la circunscripción, agrupado por partido, y el elector debe marcar con una cruz a los que quiere votar, aunque sean de partidos distintos.

No obstante, en el caso del Senado hay un máximo de cruces que se pueden marcar según la región:

3 en las provincias que eligen 4 senadores .

. 2 en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla .

. 1 en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Si hay más cruces de las permitidas, el voto se considera nulo. En el conteo, saldrán elegidos los candidatos más votados de cada circunscripción.