En las elecciones generales del 29N se elige de manera conjunta a las dos cámaras españolas: Congreso y Senado. En total, hay que elegir a los 350 diputados que conforman la Cámara Baja y a los 209 senadores que componen la Cámara Alta.
Cada una de ellas se vota y se cuenta por separado, por lo que hay una papeleta, un sobre y urna diferenciada. Pegado delante y detrás de la urna, habrá un sobre del color que corresponde, para que no haya ninguna duda a la hora de depositar el voto.
Los sobres que hay para votar el 29N
Las papeletas y sobres del Congreso son blancos. En ellas, se elige una lista cerrada de diputados que se reparten de forma proporcional entre las listas de cada provincia, en el orden en el que figuran los candidatos en el listado.
Por otro lado, el sobre sepia es el que contiene el Senado. En estas papeletas, hay una diferencia clara: aparecen todos los candidatos de la circunscripción, agrupado por partido, y el elector debe marcar con una cruz a los que quiere votar, aunque sean de partidos distintos.
No obstante, en el caso del Senado hay un máximo de cruces que se pueden marcar según la región:
- 3 en las provincias que eligen 4 senadores.
- 2 en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla.
- 1 en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
Si hay más cruces de las permitidas, el voto se considera nulo. En el conteo, saldrán elegidos los candidatos más votados de cada circunscripción.
Qué hace válido, en blanco o nulo tu voto
Los casos más habituales en el Congreso (papeleta blanca) y en el Senado (papeleta sepia).
Congreso
Una papeleta oficial de una candidatura, sin tocar, en el sobre blanco
Válido
Dos o más papeletas del mismo partido en el sobre: cuenta como un voto
Válido
El sobre vacío
En blanco (válido)
Papeletas de partidos distintos en el mismo sobre
Nulo
Una papeleta con nombres tachados o añadidos, frases o dibujos
Nulo
Una papeleta rota o rasgada
Nulo
Una papeleta sin sobre, o un sobre o una papeleta que no son oficiales
Nulo
En el Congreso, una pequeña marca junto a un candidato que no altera la papeleta se cuenta como válida, según la Junta Electoral Central.
Senado
Hasta tres cruces, aunque sean de partidos distintos (dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla; una en el resto de islas)
Válido
La papeleta sin ninguna cruz, o el sobre vacío
En blanco (válido)
Más cruces de las permitidas
Nulo
FUENTE: LOREG (ARTS. 96 Y 166) Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL (INSTRUCCIÓN 1/2012) · ELABORACIÓN: ONDA CERO