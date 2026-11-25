Se acerca el cierre de campaña y tanto PSOE como Partido Popular han puesto en relieve las garantías del proceso electoral y la aceptación de los resultados de las urnas.

Las dudas expresadas por los populares sobre los procedimientos de votación en el extranjero, han provocado una respuesta de Pedro Sánchez, que asegura que PP y Vox podrían cuestionar el resultado si no consiguen una mayoría suficiente para gobernar.

Alberto Núñez Feijóo expresó este martes en 'Más de uno' su preocupación por las cajas de cartón utilizadas en algunos consulados para recoger la documentación electoral de los afectados por la Ley de Nietos.

Por su parte, Sánchez ha acusado a la derecha de poner en duda la transparencia del sistema electoral antes incluso de que se celebren los comicios.

Y mientras el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central intervienen en distintas controversias sobre el voto exterior, el censo electoral y los mecanismos de identificación de los votantes.

Feijóo expresa su inquietud por las urnas de cartón de la Ley de Nietos

El presidente del PP aseguró en Onda Cero que le provoca "inquietud" la situación que se está viviendo en algunos consulados españoles, donde se han habilitado cajas de cartón para recoger la documentación electoral de determinados ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática.

"Obviamente me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se le otorgó la nacionalidad, pero que no cumplen la ley en base a la cual se le otorga la nacionalidad y el derecho a voto", señaló Feijóo.

La polémica viene tras la decisión del Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de 163.355 personas incorporadas al censo mediante la Ley de Nietos.

El alto tribunal ha ordenado que, si estas personas acuden a votar, los consulados reciban su documentación electoral, pero la mantengan separada de los votos de quienes sí figuran en el censo habilitado.

De ahí que las cajas de cartón sirvan para custodiar por separado la esa documentación electoral de las personas afectadas por la suspensión cautelar.

Feijóo ha cuestionado este procedimiento, aunque también ha expresado su confianza en que los cónsules garanticen la custodia y supervisión de los votos.

Sánchez advierte de que PP y Vox podrían no aceptar los resultados

El presidente del Gobierno respondió a las declaraciones de la oposición durante una entrevista en Radio Nacional de España.

Sánchez acusó al PP de cuestionar el voto exterior y el voto por correo y criticó que Vox condicione su aceptación de los resultados a que no se produzcan irregularidades.

"Con lo que están diciendo podemos decir con claridad que PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado electoral", afirmó el candidato socialista.

El presidente defiende que España dispone de un sistema electoral garantista y reconocido internacionalmente y ha reclamado una participación amplia en las elecciones del próximo domingo.

"El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios", decía por contra Feijóo.

Las garantías electorales, bajo el foco a cuatro días del 29N

El Supremo también se ha pronunciado sobre otro de los procedimientos cuestionados durante la campaña: el uso de la aplicación MiDNI para identificar a los electores.

El tribunal ha rechazado suspender su utilización después de examinar la documentación técnica aportada por el Ministerio del Interior y considerar que se habían realizado los controles de seguridad exigidos.