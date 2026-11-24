A ver, les cuento… en pleno ejercicio de su libertad, Felipe González decidió que estas elecciones iba a votar en blanco. Que no votaría al partido que él refundó y que convirtió en hegemónico en España. Las razones estaban muy claras y así las expuso en una entrevista con Alsina.

Felipe González no quiere votar a un partido que amnistió a los golpistas del procés a cambio de 7 de votos. Él considera que es una barrabasada que el Estado le pida perdón a quienes quisieron violentarlo, a quienes quebraron la convivencia de los catalanes, a quienes promovieron una sedición y malversaron el dinero de todos para traicionar el pacto constitucional.

No creo que haya cambiado su opinión. Sobre todo porque dos hechos habrán venido a refrescarle la memoria y a mantener sangrante el agravio. El primero es una entrevista en la que Carles Puigdemont, de una forma un tanto humillante para los españoles, describe lo fácil que fue hacer la transacción. Es lo que tiene negociar con alguien de ambición desmedida.

El segundo es de ayer mismo. El Tribunal Supremo ha cerrado la causa del procés en aplicación de la ley de la amnistía y declara extinguida la responsabilidad penal de los fugados: del expresidente catalán y los exconsejeros Puig y Comín.

Ahora sí que habrá que jurar que todo aquello ocurrió porque efectivamente se ha decretado que no ocurrió. Que el miedo que sintieron todos aquellos a los que se declaraba extranjeros en Cataluña, que la violencia de las paradas de país, que el dinero derrochado en pro de una república barataria, fue cosa de su imaginación.

Cuando el Supremo ya había asumido que no el Estado no le dejaba perseguir el delito y que la impunidad se imponía por ley y a cambio de 7 votos para una investidura, el PSOE dio un giro en su campaña electoral para recuperar a los que, como González, se habían enajenado del que fuera su partido y habían decidido no votarlo. Claro, lo más útil para recuperar a los que son como González es recuperar al propio González y para ello no vas a utilizar a Zapatero.

Sino precisamente a quien Zapatero derrotó para hacerse con la Secretaría General del PSOE.

Hombre, a José Bono siempre se le consideró más cercano a alguien como Emiliano García Page que a alguien como Pedro Sánchez. Pero ya vemos que no es así. Esto decía el sábado. Ya vemos que andaban equivocados quienes consideraba que era un antinacionalista al que el chantaje de los periféricos le parecía uno de los males más persistentes de la democracia española. Eso, o es que hay un interés superior para él que ha desplazado lo que siempre habíamos creído que era su ideario.

En cualquier caso, ¿Quién le manda molestar a Felipe? Si Felipe González mantenía una discreción cartuja en esta campaña. Si nos preguntábamos si había ingresado en La Cartuja de Miraflores, allí en Burgos, monasterio de oración y silencio, para vencer la tentación de decir lo que pensaba. Pero claro, ahora le han obligado a reaccionar y se dirige directamente a Bono.

En realidad siempre habíamos sospechado que había muchas más razones por las que Felipe no podía votar a su partido mientras Pedro Sánchez fuera su secretario general que la ley de la amnistía. Muchas más. Todas las que caben desde Caracas hasta Hernani… Es que no es una afrenta menor que este Gobierno haya permitido que Bildu participara en la Ley de Memoria Democrática.

En cambio las razones que él atribuye a los compañeros de entonces que aún permanecen al lado de Pedro Sánchez son muy sencillas. Es que este fin de semana, en operación sospechosamente coordinada, no sólo se ha pronunciado José Bono. En El País firmaron una tribuna, que en realidad es un manifiesto, algunos exministros de Felipe González como Javier Solana, Carlos Solchaga, Narcis Serra y Joaquín Almunia. Felipe no ha hablado de ellos pero no son pocos los viejos socialistas que cuando se les pregunta por la fidelidad a Sánchez de todos estos exministros señalan intereses particulares y familiares.

Pues que si Javier Solana preside el patronato del Prado, que si este tiene el hijo allí… recolección de rentas, en fin… miren… puede ser… pero lo cierto es que en el PSOE siempre hubo un patriotismo de partido que linda con lo religioso… dejar de votarlo es casi una apostasía. Quizás sea la explicación por la que un PP asediado por la corrupción se fue a 66 escaños y un PSOE con una corrupción mucho peor, más orgánica y generalizada está en las encuestas en 120. Bueno eso y la deglución de la extrema izquierda, porque lo cierto es que nunca antes en democracia la derecha había tenido tal posibilidad de acaparar poder .

Felipe no habla de intereses espurios de sus ministros, excepto en lo que se refiere a Bono. Porque no se puede interpretar de otra forma el juego de palabras con el nombre de Bono que hizo a su llegada a unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura de Badajoz

Lo que nadie le puede negar es que conserva el colmillo. Esa ironía malvada. Pro bono. Observemos de cerca el latinajo: es el ejercicio de la profesión de abogado de manera gratuita en causas vinculadas con la defensa del interés público.

O sea, que dice Felipe que está convencido de que está seguro de que José Bono hace esto gratia et amore, por seguir con el latín. Que no tiene un interés particular sino un interés público. Pero lo dice igual que Marco Antonio dice que Bruto que es un hombre honrado en el célebre discurso del Julio César de Shakespeare. Hay gente muy pesimista que dice que este discurso no se entendería hoy, tal y como esta la comprensión lectora. Que el auditorio pensaría que realmente Marco Antonio considera que Bruto era un hombre honrado.

Yo creo que a Felipe se le entiende muy bien cuando dice que esta seguro de Bono se ha hecho sanchista pro bono. Fíjense qué ingenio más afilado. Sanchista pro bono.

Tampoco estuvo mal, Miguel Ángel Gonzalo, quien fuera director de TVE y presidente de la Agencia EFE, cuando para resumir el frecuente cambio de lealtades del manchego lo bautizó como "el bono convertible".