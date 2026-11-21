La noticia la ha dado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, durante su entrevista en Julia en la onda. Le ha avanzado a Julia Otero que el Consejo de Ministros del próximo martes va a aprobar la prórroga del impuesto a la banca a 2027 y destinará la recaudación a políticas de vivienda.

Pedro Sánchez ha respondido a las preguntas de Julia Otero durante una hora de entrevista en la que han abordado los temas que están marcando esta campaña electoral, desde las críticas que ha recibido por su actuación en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hasta la corrupción pasando por su respuesta a las duras declaraciones que hizo sobre él Puigdemont, la vivienda o la inmigración.

"No me pasó nada en el debate"

En primer lugar el presidente del Gobierno ha asegurado que el debate con Feijóo transcurrió tal y como él quería, "no me pasó nada", ha dicho e insiste en que si hubiera tenido que responder a "todas las falsedades" que planteó su oponente habría necesitado un debate paralelo. Sobre su actitud, ha explicado que "estamos planteando una campaña en positivo, soy una persona educada con principios y valores".

El presidente y candidato socialista ha restado importancia a las encuestas que no le dan una mayoría suficiente para formar gobierno y dice que son "un instrumento más de propaganda".

Sobre Puigdemont: "Discrepo"

Respecto a las llamativas declaraciones de Carles Puigdemont en las que le atribuía "una ambición desmedida" y le llamaba "cínico y amoral", Sánchez ha respondido con un tajante "discrepo" y ha añadido que "la única ambición que he tenido es que se produjera la normalización de la convivencia en Cataluña" y que la ley de amnistía la hizo porque los votantes de los líderes del procés la pedían precisamente para lograr esa normalización que, según resalta, "nos ha permitido disfrutar del crecimiento económico".

Sánchez no ha descartado volver a negociar con Junts si le hicieran falta los votos en una nueva investidura: "Yo voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para conformar un gobierno de coalición progresista y continuar haciendo avances en derechos y libertades y evitar un gobierno del PP con Vox".

Regular de manera directa el mercado de la vivienda

Con Julia Otero, Sánchez ha abordado el tema que más preocupa a los españoles y cuya crisis ha sido la causa por la que se han convocado las elecciones generales: la vivienda.

Sobre este asunto, Sánchez señala que "si los ciudadanos tienen un problema real en la vivienda, es evidente que necesitamos regular ese mercado. Tenemos una ley estatal de vivienda que, en los sitios donde se está aplicando, estamos viendo resultados" y pone como ejemplo Barcelona donde "ha bajado el precio del alquiler"

Mantiene Sánchez que si tuvieran esa mayoría de progreso "nos permitiría, a diferencia de lo que tenemos ahora, la capacidad de regular estatalmente y obligarles a hacer cosas que hoy se niegan".

Impuesto a la banca para políticas de vivienda

En esta línea ha asegurado que si gobiernan de nuevo dedicarán el 1% del PIB a políticas de vivienda y ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros prorrogará el impuesto a la banca a 2027 y destinará la recaudación a políticas de vivienda.

"Vamos a prorrogar el impuesto a la banca al 2027, lo que significará que recaudaremos 1.400 millones de euros que destinaremos a construir vivienda protegida, bonificaciones a los inquilinos y rehabilitación de viviendas", ha avanzado Sánchez, que ha tirado de ironía al dirigirse a la banca "no creo que tenga motivos para quejarse cuando ve sus cuentas de resultados con este gobierno social-comunista".

Niega que sea un fraude de ley usar la diputación permanente para aprobar leyes como el decreto de vivienda. "Para ellos (en referencia al PP) es fraude de ley que yo sea presidente del Gobierno. Yo no quería adelantar las elecciones, pero tumbar el decreto hacía imposible que gobernásemos. Todo lo que tenemos por delante de acción de Gobierno en la próxima legislatura. Sería electoralismo si fuera la primera vez que lo hago".

Acuerdo con los maquinistas e inversión en mantenimiento

Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho con el acuerdo alcanzado con los maquinistas para desconvocar la huelga y, tras hacer mención al "desgraciado accidente de Urda", ha admitido que "hay que invertir más" y resaltado que "el derecho a la movilidad es fundamental para los ciudadanos.

No se ha mostrado partidario de cerrar líneas mientras se producen esos trabajos de mantenimiento "si cerramos Barcelona - Madrid creamos un problema enorme" y tampoco comparte que la liberalización del sector ferroviario sea una de las causas del problema, en su opinión "ha traído cosas buenas" como la bajada del precio del billete.

Apoyo total a Marlaska y defensa del trabajo de la Policía

Respecto a su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su total apoyo al ministro, cuya gestión se ha puesto en entredicho tantas veces durante la legislatura y en los últimos días por las cargas policiales en las distintas huelgas. "Es junto a Rubalcaba el mejor ministro de Interior que hemos tenido".

Sobre la actuación de la policía, ha defendido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado aunque admite que hay que revisar los protocolos.

Una se sus primera medidas, derogar la ley mordaza

Julia Otero ha aprovechado para preguntarle por qué no se ha derogado la ley mordaza, a lo que Sánchez le ha respondido que no lo han hecho por non tener la mayoría parlamentaria necesaria para ello "Si tuviéramos una mayoría progresista, una de las primeras medidas sería esta".

La "desgracia" de la corrupción

Preguntado sobre los casos de corrupción en su entorno, ha vuelto a repetir la idea de que "la corrupción cero no existe, pero sí la tolerancia cero" y afirma que "he tenido la desgracia y la vergüenza de sufrir un ministro como Ábalos, una persona de mi confianza, que ha sido condenado por un caso flagrante de corrupción, pero si lo miramos con perspectiva histórica, mi gobierno ha sido uno de los gobierno más limpios e íntegros de la historia de la democracia".

Julia Otero le ha preguntado si teme que él mismo acabe en un banquillo como pronostican desde la oposición, a lo que Sánchez ha respondido que "estas son las amenazas de la política matonista que practica la derecha y la ultraderecha" y ha lamentado que el CGPJ no salga a decirle a Feijóo o a Abascal que en todo caso será decisión del Poder Judicial, no de ustedes, respeten la independencia del Poder Judicial.

Foto: Onda Cero

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