Pedro Sánchez responde a Julia Otero, en directo: primera entrevista tras el cara a cara con Feijóo
El presidente del Gobierno responde a las preguntas de la presentadora de Julia en la onda en su primera entrevista tras el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
Feijóo pasa al ataque y acorrala a un Sánchez que se aferra a su gestión en un cara a cara marcado por los reproches
La "estrategia del presidente tranquilo" divide Ferraz: de arriesgada, pero correcta a un Sánchez con "una mano atada en la espalda" ante Feijóo
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Comienza la entrevista de Julia Otero a Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes a primera hora de la mañana para ser entrevistado por Julia Otero en Julia en la onda.
Las curiosidades del debate: interrupciones y uso del tiempo
El presidente del PP llegó a interrumpir a Sánchez más de 29 veces durante el debate, diez de ellas en el bloque de política social, mientras que el socialista apenas lo hizo. En este sentido, mantuvo una actitud mucho más tranquila y conciliadora que el 'popular'.
Además, Feijóo agotó su tiempo en varios bloques, momento en que María Casado tuvo que advertírselo, e incluso llegar a intervenir sin tiempo en su cronómetro. No obstante, le reprochó a Sánchez su "soberbia" en al menos tres bloques durante la noche.
Las curiosidades del debate: corrupción, el bloque más tenso
Sánchez no pronunció la palabra "corrupción" hasta el cuarto bloque, dedicado a la corrupción y la regeneración democrática, en el que la usó al menos 11 veces, frente a las nueve de Feijóo, quien citó las palabras "orgía", "puticlub" y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien aludió en hasta en cinco ocasiones. Pese a que la moderadora pidió evitar los reproches y el "y tú más", fue el tramo más tenso de la noche.
Así, el presidente del Gobierno defendió que el suyo es "uno de los gobiernos más limpios de la democracia" y que "la corrupción cero no existe". Por su parte, Feijóo le replicó que tiene "más imputados que diputados" y aseguró que él lo iba a "limpiar todo". Fue en este bloque donde Feijóo citó a Vox por primera vez, para sostener que Sánchez gobernaría con ese partido con tal de seguir en el poder.
Las curiosidades del debate: vivienda, lo más repetido
La palabra "vivienda" fue la más repetida en el 'cara a cara' que han mantenido el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo.
Ambos aludieron a la vivienda en más de una veintena de ocasiones a lo largo de todas sus intervenciones. Esta temática dominó el primer bloque con al menos 16 menciones por parte de Sánchez frente a las 24 de Feijóo. El presidente del Gobierno abrió su intervención defendiendo que el "mayor problema exige el mayor de los acuerdos" y la necesidad de "regular un mercado que no funciona", en el que se ha referido en numerosas ocasiones a los "fondos buitre".
La estrategia del "presidente tranquilo" divide Ferraz: ¿arriesgada y correcta o un fallo que se pagará caro el 29N?
Lo más comentado del tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo el pasado jueves fue el tono de ambos candidatos. Mientras el líder del PP fue más incisivo y agresivo en sus planteamientos con el objetivo de acorralar a Sánchez, el presidente estuvo más pasivo, tranquilo, sosegado y sin entrar en la confrontación directa con su oponente, al que criticaba sus constantes interrupciones.
La tibieza de Sánchez sorprendió, pero en Ferraz advirtieron a los periodistas de que todo respondía a la estrategia del "presidente tranquilo y satisfecho de su gestión". Fuentes de la dirección del PSOE reconocieron que el planteamiento pudo ser "arriesgado", pero se mostraron convencidos de que era el que tenían que tomar.
Sin embargo, otras voces consultadas por Onda Cero en cuadros medios del partido, creen que vieron a un Sánchez "con una mano atada a la espalda" y no se lo explican. En un debate así, aseguran, puede salir muy caro porque el debate a cuatro es otra cosa y este era el que había que ganar.
Primera entrevista de Pedro Sánchez tras el cara a cara con Feijóo
La entrevista de Julia Otero será la primera que conceda el presidente del Gobierno tras su cara a cara con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, un debate muy comentado por la estrategia que llevó a cabo Pedro Sánchez de permanecer tranquilo y sosegado ante las interrupciones del jefe de la oposición.
Julia Otero entrevista a Pedro Sánchez en Julia en la onda
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29N responderá a las preguntas de la periodista Julia Otero a partir de las 08:30 en el programa Julia en la onda de Onda Cero.