La estrategia del "presidente tranquilo" divide Ferraz: ¿arriesgada y correcta o un fallo que se pagará caro el 29N?

Lo más comentado del tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo el pasado jueves fue el tono de ambos candidatos. Mientras el líder del PP fue más incisivo y agresivo en sus planteamientos con el objetivo de acorralar a Sánchez, el presidente estuvo más pasivo, tranquilo, sosegado y sin entrar en la confrontación directa con su oponente, al que criticaba sus constantes interrupciones.

La tibieza de Sánchez sorprendió, pero en Ferraz advirtieron a los periodistas de que todo respondía a la estrategia del "presidente tranquilo y satisfecho de su gestión". Fuentes de la dirección del PSOE reconocieron que el planteamiento pudo ser "arriesgado", pero se mostraron convencidos de que era el que tenían que tomar.

Sin embargo, otras voces consultadas por Onda Cero en cuadros medios del partido, creen que vieron a un Sánchez "con una mano atada a la espalda" y no se lo explican. En un debate así, aseguran, puede salir muy caro porque el debate a cuatro es otra cosa y este era el que había que ganar.