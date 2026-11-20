El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue tenso y les sirvió a ambos para reproducir los reproches que han sido costumbre en la legislatura, con el líder del PP afanado en presentarse como gestor fiable y el presidente en alertar de los peligros que acechan sobre él.

Lo que más se comentó, tanto durante el debate como después, fue el tono de ambos candidatos. Mientras Feijóo fue más incisivo y agresivo en sus planteamientos con el objetivo de acorralar a Sánchez, el presidente estuvo más pasivo, tranquilo y pidiéndole al candidato popular que le dejase hablar, tratando de mantener el sosiego y sin entrar a la confrontación directa con su oponente.

La tibieza de Sánchez: la estrategia del hombre tranquilo

La tibieza con la que salió Sánchez sorprendió a "propios y extraños", como analiza Ignacio Jarillo en Más de uno, pero en Ferraz advertían poco después de que era una estrategia: la del candidato a presidente tranquilo y satisfecho de su gestión. Fuentes de la dirección del PSOE reconocen que la "estrategia del hombre tranquilo" puede ser "arriesgada", pero están convencidos de que en esta ocasión era la que tenía que tomar.

Para el PSOE, la dureza de Feijóo es vista como "mala política" y "mala educación", aunque también han advertido de que Sánchez no siempre va a estar como estuvo durante el cara a cara. Sin embargo, otras voces consultadas por Onda Cero en cuadros medios del partido, creen que vieron a un Sánchez realmente "con una mano atada a la espalda" y no se lo explican. En un debate así, aseguran, puede salir muy caro porque el debate a cuatro es otra cosa y este era el que había que ganar.

El PP califica de "meneo" de Feijóo el debate

Por su parte, el ambiente en la sede del PP en Génova amanece con un ambiente de euforia tras un debate que los populares califican de "meneo" y de una "victoria incontestable" de un Feijóo que dicen "llevó la iniciativa" desde el primer minuto y no dejó a Sánchez más opción que "vestirse de cordero".

Sí han reconocido que esperaban un debate mucho más reñido y cuentan que durante una de las pausas publicitarias, los asesores de Feijóo le mostraron el tuit de Rufián muy crítico con Sánchez y que el líder popular entonces se echó a reír.

En Génova creen que este debate podría mover hasta cuatro puntos a su favor, que ha sido el más desigual de la democracia, pero reconocen que todavía queda campaña por delante.