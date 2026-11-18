La Diputación Permanente vota los siete últimos decretos ley del Gobierno

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, se reunirá este miércoles para debatir y votar hasta siete decretos ley aprobados por el Gobierno en el último mes. Estos decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días paras decidir si se convalidan o se derogan.

Según el orden del día de la Diputación, este miércoles se debatirán hasta siete decretos ley, empezando por el de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, y que contempla subvenciones directas por importe de 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis. También se votará el decreto de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la DANA Adam, que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería.

Igualmente, figuran los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), uno de ayudas a las víctimas y otro de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario. Pero además, se debatirán tres de los decretos sociales que ha ido aprobando el Gobierno de coalición en las semanas previas al inicio de la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.

Por último, se debatirá un decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.