Última hora del día 6 de campaña electoral, en directo: Sánchez en Espejo Público, Feijóo y Colau, pendientes de una nueva jornada de actos
La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre continúa este miércoles 18 de noviembre con Pedro Sánchez en una entrevista con Susana Griso, Cayetana Álvarez de Toledo en un desayuno informativo y varios dirigentes repartidos por distintos puntos de España.
En directo Actualizado a las
Sánchez, en Espejo Público
Sánchez vuelve al formato entrevista por la mañana en Antena 3 y será entrevistado por Susanna Griso a partir de las 8:55 horas en Espejo Público.
La Diputación Permanente vota los siete últimos decretos ley del Gobierno
La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, se reunirá este miércoles para debatir y votar hasta siete decretos ley aprobados por el Gobierno en el último mes. Estos decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días paras decidir si se convalidan o se derogan.
Según el orden del día de la Diputación, este miércoles se debatirán hasta siete decretos ley, empezando por el de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, y que contempla subvenciones directas por importe de 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis. También se votará el decreto de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la DANA Adam, que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería.
Igualmente, figuran los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), uno de ayudas a las víctimas y otro de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario. Pero además, se debatirán tres de los decretos sociales que ha ido aprobando el Gobierno de coalición en las semanas previas al inicio de la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.
Por último, se debatirá un decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.
Feijóo se despeja la agenda para preparar el 'cara a cara' con Sánchez
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha despejado su agenda de mítines y actos electorales en las jornada del miércoles y el jueves para prepararse el 'cara a cara' con el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez.
La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará este 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo este jueves 19 de noviembre, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado.
Qué propone cada partido sobre jornada laboral y empleo para el 29N: de las 32 horas a las medidas de conciliación
Rebajar la jornada laboral hasta las 32 horas, planes para jóvenes en situación en desempleo o mayores de 45 o un SMI que suponga el 60% del salario medio son algunas de las propuestas.
Lee la noticia completa aquí.
Tensión en el Consejo de Ministros por las medidas que el PSOE habría copiado a Frente Amplio: esta es la lista completa
Tras la publicación de los programas electorales, Frente Amplio ha acusado al PSOE de copiar algunas medidas que han bloqueado durante la legislatura y que ahora incluyen como promesas para el 29N.
Lee la noticia completa aquí.