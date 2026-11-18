El quinto día de campaña electoral ha estado marcado por el cruce de reproches entre miembros de Frente Amplio y PSOE por las medidas que, supuestamente, los socialistas han copiado. Unas medidas que habrían sido bloqueadas durante toda la legislatura por el PSOE y que ahora ellos mismos incorporan a su programa electoral del 29N.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, han protagonizado un choque dialéctico por esta cuestión. La ministra de Trabajo ha instado a aprobar ese paquete de medidas el viernes porque "ya está listo" y ha señalado que "copiar, si se copia bien, es estupendo".
Saiz, por su parte, ha reivindicado que las izquierdas se han puesto de acuerdo en algunas medidas "para mejorar el bienestar de la ciudadanía". Tesh Sidi, número tres de Frente Amplio en la lista por Madrid, le ha dado la "bienvenida" al PSOE y ha dicho claramente que el partido de Pedro Sánchez ha hecho un "copypaste" de su programa.
"No nos molesta, al contrario, todo aquel que coja una medida progresista y la haga suya significa que el país está avanzando", ha expresado Sidi, que también ha animado al PSOE a aprobar estas medidas aprovechando que la Diputación Permanente está vigente hasta el 23 de diciembre.
De la misma opinión se mostró el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que afirmó en La Brújula, que el PSOE había copiado "unas cuantas medidas" e instó a que se aprueben en los Consejos de Ministros que quedan. Según el ministro, durante la legislatura los socialistas han dicho varias veces "no" a esas medidas, exponiendo "diferentes argumentos", pero si ahora las incluyen en su programa, se entiende que es porque "ya no hay oposición y tienen que ser aprobadas".
Las medidas que ha copiado el PSOE a Frente Amplio
- Prestación universal por crianza: tanto Frente Amplio como PSOE proponen una prestación destinada a todos los hogares con hijos menores de edad. En el caso del partido de Ada Colau, especifican que sería de 200 euros mensuales, mientras que los de Sánchez indican que estaría basada en el CAPI ya existente.
- Reducción de la jornada laboral: ambos apuestan por, primero, aprobar la reducción a 37,5 horas y, después, bajar hasta las 35 horas.
- Destinar el 1% del PIB a vivienda pública: el PSOE señala que la vivienda es la "prioridad principal de la legislatura", mientras que Frente Amplio asegura que con ese dinero se podrán incorporar al parque público de vivienda 1,5 millones en 12 años.
- Las propuestas para alargar por ley los contratos de alquiler: los socialistas proponen, entre otras medidas, ampliar los contratos de alquiler para dar más estabilidad, mientras que Frente Amplio propone que sean indefinidos.
- Medidas contra los fondos buitre: el PSOE ha anunciado la creación de un impuesto progresivo contra ellos, y Frente Amplio quiere prohibir por ley que puedan comprar viviendas.
- Universalidad de la sanidad: PSOE promete acceso universal a los tratamientos de cuidados paliativos y Frente Amplio garantizar por ley la atención sanitaria universal a todos, independientemente de su situación económica.
- Registro horario: ambos partidos coinciden en implantar un registro horario digital accesible para la Inspección de Trabajo en todo momento.
- Unión de Amistad: Pedro Sánchez anunció la incorporación al Código Civil de esta figura jurídica que dotará de amparo legal a aquellas personas que cuidan de otras sin un vínculo familiar entre ellas. Una medida como la que propone Frente Amplio, que habla de incorporar a la Ley de Familias el principio de libre designación de personas de referencia.