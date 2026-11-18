El quinto día de campaña electoral ha estado marcado por el cruce de reproches entre miembros de Frente Amplio y PSOE por las medidas que, supuestamente, los socialistas han copiado. Unas medidas que habrían sido bloqueadas durante toda la legislatura por el PSOE y que ahora ellos mismos incorporan a su programa electoral del 29N.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, han protagonizado un choque dialéctico por esta cuestión. La ministra de Trabajo ha instado a aprobar ese paquete de medidas el viernes porque "ya está listo" y ha señalado que "copiar, si se copia bien, es estupendo".

Saiz, por su parte, ha reivindicado que las izquierdas se han puesto de acuerdo en algunas medidas "para mejorar el bienestar de la ciudadanía". Tesh Sidi, número tres de Frente Amplio en la lista por Madrid, le ha dado la "bienvenida" al PSOE y ha dicho claramente que el partido de Pedro Sánchez ha hecho un "copypaste" de su programa.

"No nos molesta, al contrario, todo aquel que coja una medida progresista y la haga suya significa que el país está avanzando", ha expresado Sidi, que también ha animado al PSOE a aprobar estas medidas aprovechando que la Diputación Permanente está vigente hasta el 23 de diciembre.

De la misma opinión se mostró el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que afirmó en La Brújula, que el PSOE había copiado "unas cuantas medidas" e instó a que se aprueben en los Consejos de Ministros que quedan. Según el ministro, durante la legislatura los socialistas han dicho varias veces "no" a esas medidas, exponiendo "diferentes argumentos", pero si ahora las incluyen en su programa, se entiende que es porque "ya no hay oposición y tienen que ser aprobadas".

Las medidas que ha copiado el PSOE a Frente Amplio