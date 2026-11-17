Frente Amplio ha presentado su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que recoge sus propuestas sobre vivienda, empleo, fiscalidad, servicios públicos y transición ecológica. La coalición dirigida por Ada Colau se presenta como la alternativa a la izquierda de la izquierda y establece una serie de medidas con las que pretende dar un golpe sobre la mesa y frenar el avance de la derecha de cara a los comicios.

La formación presenta un programa con una profunda transformación de las políticas económicas, sociales y territoriales de España. Bajo la premisa de poner "la economía al servicio de la vida", la formación recoge en su documento un conjunto de medidas dirigidas a combatir la desigualdad, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar las condiciones laborales y reforzar los servicios públicos.

El proyecto se estructura en 18 grandes bloques, siendo la vivienda y el coste de vida los pilares fundamentales del escrito. Asimismo, apuestan por una reforma fiscal para aumentar la contribución de las grandes empresas y los patrimonios más elevados, una transición ecológica con mayor intervención pública y cambios en el modelo territorial del Estado.

Alquileres limitados y construcción de 1,5 millones de viviendas públicas

En un contexto social donde la vivienda se presenta como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en España, Frente Amplio hace especial énfasis en esta materia en busca de resolver una situación que se ha convertido en insostenible.

La formación plantea destinar el 1% del PIB anual, aproximadamente 17.000 millones de euros, a la creación de un parque público de alquiler asequible. El objetivo es incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en un plazo de 12 años, mediante construcción, compra, movilización de inmuebles vacíos y expropiaciones.

Además, plantean que los alquileres de estas viviendas tengan un máximo de 600 euros mensuales para inmuebles tipo de 80 metros cuadrados y que, en cualquier caso, no superen el 25% de los ingresos del hogar.

El programa también contempla una ley para expropiar progresivamente viviendas de grandes propietarios corporativos, empezando por las entidades con más de 1.000 inmuebles, un endurecimiento de la regulación de los pisos turísticos, establecer mayores controles sobre los alquileres de temporada y crear una Agencia Estatal de la Vivienda con capacidad para imponer multas de hasta un millón de euros.

En materia hipotecaria, propone regular la dación en pago, establecer una hipoteca pública a tipo fijo de oferta obligatoria y evitar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Jornada laboral de 32 horas

El empleo y las condiciones laborales constituyen otro de los grandes apartados del documento. Frente Amplio propone avanzar hacia una jornada laboral máxima de 32 horas semanales sin reducción salarial, comenzando por una implantación inmediata de las 37,5 horas.

En materia salarial, plantea blindar por ley un Salario Mínimo Interprofesional equivalente al 60% del salario medio neto. También propone reforzar los derechos sindicales, mejorar la protección frente a los riesgos psicosociales y aumentar la cobertura por desempleo.

Asimismo, una de las medidas más destacadas es introducir mecanismos de democracia económica en las empresas. Para ello, plantea incorporar a representantes de las plantillas a los consejos de administración y establecer sistemas obligatorios de reparto de beneficios. El programa fija además como objetivo acercar la tasa de paro española a la media europea, situada en el 7%, y alcanzar una tasa de empleo superior al 70%.

Prestación de 200 euros mensuales por cada hijo

La protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil también ocupan un lugar destacado en el programa. Frente Amplio propone crear una Prestación Universal por Crianza de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, independientemente de los ingresos o de la situación laboral de sus progenitores.

La ayuda se abonaría mensualmente y de forma automática, a través de la Agencia Tributaria. Su implantación se realizaría progresivamente durante la legislatura: primero para los menores de entre 0 y 6 años, después para los de 7 a 12 y, finalmente, para los adolescentes de hasta 18 años.

La formación también plantea garantizar la gratuidad universal de los comedores escolares en Infantil y Primaria de la red pública, prohibir los cortes de suministros básicos a hogares vulnerables y reformar el Ingreso Mínimo Vital para simplificar su concesión.

En materia de dependencia, propone elevar la inversión pública desde el 0,8% hasta el 1,7% del PIB en 2030, duplicar las horas de ayuda a domicilio y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de los cuidados.

Más impuestos a las grandes fortunas y rebajas fiscales para las rentas bajas

La reforma fiscal es otra de las grandes apuestas de Frente Amplio. Su planteamiento consiste en aumentar la contribución de las grandes corporaciones, las entidades financieras y los patrimonios más elevados, mientras se reducen las cargas fiscales de las rentas bajas.

Entre las medidas concretas destaca el establecimiento de un tipo mínimo real del 20% en el Impuesto sobre Sociedades y la creación de un impuesto sobre los ultrarricos. También propone equiparar progresivamente la tributación de las rentas del capital a la de las rentas del trabajo.

En el IRPF, plantea reducir la carga fiscal a los trabajadores con ingresos de hasta 27.000 euros anuales. A ello se sumaría una reducción del IVA de los productos básicos y de la energía.

Por otro lado, contemplan reforzar la fiscalidad sobre los grandes patrimonios inmobiliarios, las operaciones especulativas y determinados productos de lujo, además de endurecer la lucha contra el fraude fiscal.

Sanidad pública con una inversión del 8% del PIB

Frente Amplio apuesta por una sanidad completamente pública, universal y de gestión directa. Su objetivo es establecer un suelo de inversión equivalente al 8% del PIB. La propuesta incluye ampliar la cobertura del sistema sanitario para incorporar de forma más completa la salud bucodental, visual, auditiva y mental. También reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y aumentar las plazas de formación sanitaria especializada.

En salud pública, el programa recoge medidas contra el tabaquismo y los nuevos dispositivos de nicotina. Entre ellas figuran la prohibición de fumar en terrazas y playas, la eliminación de los vapeadores desechables y la equiparación de los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional en materia de regulación. Asimismo, propone crear impuestos específicos sobre las bebidas energéticas, los refrescos azucarados, el tabaco y los productos ultraprocesados.

Educación pública gratuita desde los 0 años hasta la universidad

Respecto a la educación, la formación propone blindar una inversión pública equivalente al 7% del PIB y avanzar hacia la gratuidad educativa desde los 0 años hasta la universidad. Entre sus principales propuestas figura ampliar las plazas públicas de Educación Infantil, reducir las ratios por aula y reforzar las becas para las familias con menos recursos.

También plantea que las comunidades autónomas destinen al menos el 1% de su PIB regional a financiar las universidades públicas, ampliar las plazas de grado y máster y reducir sus precios. En cuanto al profesorado, propone establecer un máximo de 18 horas lectivas semanales en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y de 23 horas en Infantil y Primaria.

Tres horas de electricidad gratuita al día

La transición ecológica constituye uno de los grandes ejes económicos del proyecto. Su objetivo es destinar el 3,5% del PIB anual a combatir el cambio climático y transformar el modelo productivo español. Una de sus propuestas más llamativas es establecer tres horas de electricidad gratuita al día para los hogares. También proyecta la idea de crear una comercializadora pública de energía, recuperar la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y de gas y reforzar la intervención estatal en el sector.

En materia de transporte, propone un abono único estatal para facilitar los desplazamientos en transporte público y desarrollar una red ferroviaria pública que conecte los distintos territorios. El programa también contempla impulsar la reindustrialización verde, favorecer el autoconsumo energético y desarrollar políticas específicas para combatir la despoblación y garantizar servicios públicos en el medio rural.

Pensiones públicas y protección de los jubilados

El sistema público de pensiones también ocupa un espacio destacado. Frente Amplio propone proteger constitucionalmente su revalorización y garantizar que las prestaciones mínimas y no contributivas se sitúen por encima del umbral de la pobreza. El partido dirigido por Ada Colau defiende reforzar el sistema público y asegurar su financiación mediante una mayor contribución de las rentas más elevadas y del sector financiero.

Una República Federal y Plurinacional

En el ámbito territorial e institucional, la izquierda alternativa propone avanzar hacia una República Federal y Plurinacional que reconozca la diversidad política, lingüística y cultural de España. La iniciativa contempla abrir el debate sobre un nuevo modelo territorial, regular el derecho a decidir mediante referéndum y reforzar las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

También plantea transformar el Senado en una verdadera cámara de representación territorial, reformar el sistema electoral para mejorar la proporcionalidad y aprobar una ley de plurilingüismo que garantice los derechos lingüísticos de los ciudadanos. La propuesta republicana incluye que la ciudadanía pueda elegir directamente la Jefatura del Estado.

Migración, igualdad y política exterior

El documento dedica también varios apartados a la igualdad, las políticas migratorias y las relaciones internacionales. En materia de igualdad, propone reforzar la transparencia salarial para combatir la brecha de género, desplegar la Ley Trans y ampliar los mecanismos de protección frente a la discriminación.

Sobre inmigración, plantea aprobar una Ley Integral contra el Racismo, desarrollar el Estatuto del Pueblo Gitano y establecer procedimientos estables de regularización, además de vías legales y seguras para la migración y el asilo.

En política exterior, Frente Amplio apuesta por una mayor cooperación internacional, con el objetivo de elevar la ayuda al desarrollo desde el 0,27% hasta el 0,7% de la Renta Nacional Bruta. También defiende una política exterior basada en el derecho internacional, la resolución diplomática de los conflictos y la solidaridad con Palestina y el Sáhara Occidental.

El programa electoral completo de Frente Amplio