Aitor Esteban critica las excusas de Sánchez ante la corrupción, Ceuta o el accidente de Urda: "El presidente no puede decir que no sabe nada"

Aitor Esteban, presidente del PNV, repasó en una entrevista en Más de uno los principales asuntos que marcan la actualidad política nacional y vasca. El dirigente nacionalista cuestionó la actitud de Pedro Sánchez ante los distintos escándalos que han salpicado a su Gobierno y a su entorno, así como su respuesta ante episodios como la situación de Ceuta o el accidente de Urda. En este sentido, criticó que el jefe del Ejecutivo se escude en el desconocimiento de los hechos y defendió que debe asumir responsabilidades.

Durante la conversación, Esteban también analizó el aumento de la violencia callejera en el País Vasco, el posible avance electoral de EH Bildu frente al PNV y el papel de los nacionalistas en la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Además, abordó la crisis de la vivienda y dejó clara la posición de su partido ante una eventual coalición entre el PP y Vox: el PNV no apoyaría su investidura.

Esteban señala que el desconocimiento de Sánchez no es excusa

Esteban valoró negativamente las explicaciones que el presidente ha expresado sobre varias polémicas que han sacudido al Ejecutivo, como los casos de corrupción, la gestión migratoria de Ceuta o la tragedia ferroviaria en Urda.

"El presidente no puede decir que no sabe nada", declaró el político vasco. En este sentido, también reprochó que Sánchez parezca ajeno a la situación de la vivienda, pese a que su Gobierno impulsó una ley para abordar este problema.

Latorre cuestionó por qué su agrupación impulsó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy por la financiación ilegal del PP y lo comparó con los casos de corrupción de José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Por su parte Esteban explicó que el PNV ha denunciado estos casos, pero sí diferenció que por ahora estas controversias no han sido vinculadas a las arcas socialistas.

"No se ha conseguido unir esa actividad dentro del ministerio de Transportes a una financiación ilegal del PSOE. Si se hubiera producido se hubiera desarrollado un mecanismo para hacer una moción de censura", comentó.

Además, señaló que Albert Rivera y los partidos catalanes se desmarcaron antes de que los nacionalistas vascos tomaran una decisión. El PNV dio entonces un margen a Rajoy para buscar una solución dentro de su formación, pero finalmente concluyó que no podía continuar al frente del Ejecutivo.

Preguntado por si habría apoyado una cuestión de confianza de Sánchez, Esteban evitó pronunciarse sobre un escenario que nunca llegó a plantearse formalmente. Consideró que el presidente probablemente no la presentó porque no tenía garantías de conseguir los apoyos necesarios. También recordó que otros partidos, entre ellos Junts, reclamaron esa iniciativa.

El desgaste electoral del PNV y las tensiones con el PSOE

Preguntado sobre si su partido ha asumido iniciativas alejadas de su ideología y si eso ha podido perjudicar sus expectativas electorales, Esteban se mostró cauto y cuestionó que el desgaste que reflejan algunas encuestas sea definitivo.

"Veremos si realmente existe. Las muestras en Euskadi son reducidas y caminamos en un terreno desconocido de cómo va a votar y reaccionar la gente", comentó.

El presidente del PNV recordó que los sondeos ofrecen resultados muy diferentes para su formación y destacó que una parte importante del electorado todavía no había decidido su voto. Según explicó, en una de las encuestas con mayor muestra en Euskadi, el 43% de las personas que ya habían decidido que acudirían a votar todavía no tenía claro a qué partido apoyaría.

Esteban defendió que el País Vasco necesita una voz propia en Madrid que esté pendiente de sus intereses durante toda la legislatura, tanto en materia legislativa como en las gestiones relacionadas con la industria, la energía o las políticas sociales.

Sobre la posibilidad de que el apoyo del PNV a determinadas políticas del PSOE haya perjudicado a su electorado, reconoció que ha sido "una legislatura muy complicada", marcada por los choques entre las distintas formaciones que sustentan al Gobierno. A su juicio, algunos partidos intentaron actuar como si contaran con una mayoría propia, lo que provocó tensiones y dificultó la aprobación de iniciativas.

El dirigente nacionalista también criticó la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante buena parte de la legislatura. "Que haya durado tanto sin presupuestos es una anomalía. Si le das la salida a un Gobierno, lo primero que tienes que conseguir es darle un presupuesto", señaló.

Esteban atribuyó la continuidad del Ejecutivo sin unas nuevas cuentas a la disponibilidad de los fondos europeos, que, según explicó, permitieron al Gobierno disponer de una especie de presupuesto paralelo que no estaba sometido al mismo control de las Cortes.

Pese a las dificultades, defendió que el PNV trabajó para garantizar la estabilidad institucional, al considerar que su responsabilidad consiste en favorecer que las instituciones funcionen y que las decisiones políticas beneficien a la ciudadanía.

El PNV defiende su modelo político frente a las críticas por sus pactos

Esteban también reivindicó el espacio ideológico del PNV ante las críticas por sus acuerdos parlamentarios con el PSOE y el apoyo a determinadas medidas de carácter social. El presidente de la formación se definió como parte de un partido de centro, progresista en lo social y más clásico en su concepción económica.

"Somos muy progresistas en lo social. Creo que hemos sido pioneros en todo el Estado en hacer políticas sociales y de redistribución de la riqueza, pero al mismo tiempo somos un partido muy clásico en cuanto a lo que es entender la economía", explicó.

En este sentido, defendió que su formación apuesta por el crecimiento empresarial y la generación de riqueza como herramientas para después poder redistribuirla. También reivindicó el papel histórico del PNV en la transformación económica y social de Euskadi, que consideró uno de los territorios más avanzados del Estado y por encima de la media europea en distintos ámbitos.

El dirigente explicó asimismo el significado del lema histórico del partido, vinculado a Dios y las leyes, y lo relacionó con el humanismo, la soberanía y el derecho del pueblo vasco a autogobernarse. Esteban reivindicó al PNV como una formación europeísta, demócrata y centrada, que sitúa la democracia y los derechos humanos por encima de cualquier otro ideal.

Esteban rechaza los ataques al PP en Hernani y denuncia un clima de coacción

La campaña electoral en Euskadi también estuvo presente en la entrevista, especialmente después de los incidentes registrados durante un acto del PP en Hernani. Esteban rechazó que la presencia de los populares en la localidad pueda considerarse una provocación y condenó rotundamente los ataques contra sus representantes.

"Me parecieron ataques fascistas y eso es intolerable", afirmó. El presidente del PNV defendió que las diferencias políticas deben resolverse mediante la palabra y las urnas, y reivindicó el derecho de todas las formaciones a celebrar actos electorales y difundir sus propuestas en Euskadi con plena libertad.

Esteban recordó que su propio partido también sufrió ataques contra sus sedes y autobuses, además de amenazas a algunos de sus militantes. En este sentido, lamentó que todavía existan sectores que parecen añorar determinadas actitudes de coacción y violencia.

Preguntado por el ambiente de presión que se vive en algunos municipios vascos y por la responsabilidad de la izquierda abertzale, reconoció que ese clima todavía persiste en determinadas zonas. Aunque matizó que no se trata de una situación generalizada, admitió que sigue habiendo dificultades para que algunas personas den el paso de presentarse a candidaturas o participar activamente en política.

"Ese ambiente social sigue existiendo, de ocupación del espacio que debería ser de todos", advirtió.

La aparición de Oyarzun y los vínculos con antiguos entornos de ETA

El presidente del PNV también se pronunció sobre la actividad de Oyarzun, organización que volvió a generar preocupación por su aparición junto a un militante de un movimiento irlandés contrario al abandono de la violencia por parte del IRA.

Esteban explicó que la organización llevaba tiempo existiendo y que lo que llamó la atención fue precisamente esa vinculación. Además, recordó que la Ertzaintza realizó actuaciones en relación con el asunto y señaló que la investigación continúa abierta.

El dirigente nacionalista evitó adelantar conclusiones sobre los hechos, aunque insistió en que cualquier expresión de violencia o coacción debe ser condenada sin matices, especialmente durante una campaña electoral.

El PNV cuestiona la Ley de Vivienda y rechaza nuevas medidas intervencionistas

La vivienda fue otro de los asuntos centrales de la conversación. Esteban criticó la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central, que consideró un error por la forma en que se elaboró y por los efectos que, a su juicio, puede provocar en el mercado.

"Me parece que la Ley de Vivienda, tal y como se pensó y se redactó, fue un error. Se hizo deprisa y corriendo", señaló.

El presidente del PNV explicó que su partido apoyó uno de los decretos relacionados con esta materia porque, según defendió, incorporaba medidas para frenar la actividad de los fondos buitre, limitar el problema de las viviendas turísticas y mantener las ayudas a las personas vulnerables. También destacó que el texto protegía a los pequeños propietarios y establecía que las administraciones debían asumir las ayudas correspondientes, en lugar de trasladar esa responsabilidad directamente a los propietarios.

Sin embargo, diferenció este apoyo del rechazo a otro decreto que, según explicó, pretendía prolongar los contratos de alquiler de forma indefinida y obligar a los propietarios a pagar un año de alquiler a los inquilinos si querían recuperar sus viviendas.

"Si alguien quiere hundir el mercado de la vivienda, que lo vote, pero desde luego que no cuente con el Partido Nacionalista", advirtió.

Esteban defendió que la solución al problema de la vivienda requiere una reforma más amplia y alejada de planteamientos ideológicos. Además, justificó que el PNV apoyara determinadas medidas del Gobierno central pese a sus discrepancias con la ley original, al considerar que servían para corregir algunos de sus defectos.

El futuro del PSE y Bildu en el Gobierno vasco

La posibilidad de que el Partido Socialista de Euskadi (PSE) pudiera facilitar en el futuro un Gobierno de EH Bildu, como ocurrió en Pamplona, también apareció en la conversación. Esteban evitó anticipar escenarios y consideró que esa cuestión debe plantearse directamente a los socialistas.

No obstante, apuntó que el PSE tendría que valorar las consecuencias electorales que una decisión de ese tipo podría tener para el PSOE en el conjunto de España. A su juicio, las formaciones socialistas de Euskadi y Navarra tienen que tener en cuenta también los intereses generales de su partido a nivel estatal.

El dirigente nacionalista aprovechó para cuestionar la posición del PP sobre el autogobierno vasco. Esteban reclamó a Alberto Núñez Feijóo que explique por qué su partido ha presentado iniciativas para impedir el desarrollo de determinadas competencias recogidas en el Estatuto de Gernika.

"Lo que hemos visto es que en la práctica lo que pretenden es que no se cumpla el Estatuto de Gernika y esto me parece muy grave", concluyó.