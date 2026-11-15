Última hora del día 3 de campaña electoral, en directo: El PSOE presenta este domingo su programa electoral

Los jóvenes y el 29N: fragmentación generacional y polarización

El voto joven en las elecciones del próximo 29 de noviembre llegará fragmentado e influido por la tendencia a la mayor polarización, con una parte, especialmente hombres, que se sienten atraídos por opciones situadas en los extremos ideológicos.

Así lo cree Melany Barragán, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia, quien sostiene que a las urnas llegan jóvenes muy “descreídos” respecto a los partidos tradicionales que buscan otros discursos que den respuesta y soluciones reales a sus problemas.

El 29N podrán participar por primera vez en unas elecciones generales 1.615.127 nuevos votantes, aquellos que han cumplido 18 años desde los anteriores comicios de 2023. Entre ellos no hay un “único" voto joven, insiste la experta, que ve una mayor polarización más que un desplazamiento homogéneo dentro de este grupo.

“Hay una parte de los jóvenes que es creciente, y especialmente más hombres que mujeres, que se sienten atraídos por opciones de derecha o radical, con discursos de cambio y de contestación al status quo”, sostiene Barragán, quien agrega que este voto viene como respuesta a cuestiones más identitarias, con críticas a discursos feministas o interculturales.

Junto a ellos, hay otra parte de los jóvenes que siguen movilizándose en la izquierda, como respuesta a la precariedad, la falta de vivienda, los desahucios.. dos tendencias que muestran sondeos realizados hasta ahora, como el de 40DB, donde en la franja 18-24 Vox es la formación que cosecha un mayor porcentaje de voto.