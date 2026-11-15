Última hora del día 3 de campaña electoral, en directo: El PSOE presenta este domingo su programa electoral
Los líderes políticos continúan este domingo con sus actos de campaña electoral. Pedro Sánchez presenta el programa electoral del PSOE en Alcorcón (Madrid), Alberto Núñez Feijóo viaja a Santander, Santiago Abascal celebra un acto político en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Ada Colau estará en Zaragoza.
Los ejes del 29N: participación histórica, vivienda, voto agrario y voto útil marcan el discurso de los partidos en el segundo día de campaña
Jordi Wild condiciona un primer día de campaña electoral en busca del voto joven
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Rollán tacha de "apretón del vago" los Consejos de Ministros extraordinarios de Sánchez en campaña electoral
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha tachado de "apretón del vago" los Consejos de Ministros extraordinarios que está celebrando el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar medidas de contenido social en plena campaña electoral y acusó al jefe del Ejecutivo de utilizar las instituciones públicas para hacer campaña por el PSOE.
En una entrevista en Servimedia, Rollán enmarcó estas iniciativas del Ejecutivo en la estrategia electoral de los socialistas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y situó el nivel de credibilidad de Sánchez en "cero o tendente a cero".
Un estudio alerta del riesgo de contenidos sin contexto y la influencia de los algoritmos para informarse ante las elecciones
El proyecto 'AlgorLit', liderado por las investigadoras de la Universidad CEU San Pablo María Sánchez Valle y Tamara Vázquez Barrio, identifica riesgos en cómo la población se informa ante las próximas elecciones generales en la circulación de fragmentos de discursos, mítines y debates políticos sin el contexto necesario para comprender las declaraciones originales. A ello se suma la influencia progresiva de los algoritmos.
Así lo concluye este análisis de los comportamientos de los distintos grupos de edad para informarse de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre realizado mediante grupos de discusión intergeneracionales. El estudio ha corroborado que jóvenes y mayores recurren a fuentes y estrategias diferentes para informarse, pero comparten su preocupación por la influencia de los algoritmos, la pérdida de privacidad y la capacidad de las plataformas digitales para condicionar la opinión pública.
Lula parte a España para reunirse con Sánchez tras una "productiva" visita a Filipinas
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha partido este domingo a España para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras concluir una "productiva" primera visita a Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Lula, reelegido el pasado 25 de octubre, se reunirá el lunes en la Moncloa con el gobernante español, tras cancelarse un acto de campaña en apoyo a Sánchez que estaba previsto de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre debido a una afonía del líder sudamericano.
"Han sido unas reuniones productivas", afirmó el mandatario brasileño en un vídeo difundido en sus redes sociales, al final de su participación como país invitado en la cumbre de la ASEAN, que arrancó este domingo y se extenderá hasta el martes, con la presencia de una veintena de líderes en la capital filipina.
Feijóo prevé "sorpresas" en la herencia del PSOE como obligaciones militares desconocidas
El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado que si logra llegar al Gobierno encontrará "sorpresas" en la herencia del PSOE y de Pedro Sánchez como "gastos sin presupuesto" u "obligaciones militares que desconocemos".
Así lo señala el líder del PP en una entrevista con el diario La Razón publicada este domingo, en la que también se muestra convencido de que tras el paso de los socialistas por La Moncloa hallará también "obligaciones sin respaldo económico, graves problemas en las infraestructuras, fallos en el sistema eléctrico" o "relaciones con países de nuestro entorno atadas a compromisos derivados de intereses personales o políticos de Sánchez".
Aunque, agrega, cuenta con ello y se compromete a cumplir su programa para no decepcionar a los españoles y porque "a la Presidencia del Gobierno se llega llorado".
Abascal viaja este domingo a Cornellá para seguir con su campaña electoral y pedir el apoyo de los ciudadanos
El líder de Vox y candidato del partido a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Santiago Abascal, estará hoy en Cornellá para protagonizar un mitin con el que seguir con su campaña electoral y en el que pedirá el apoyo de los ciudadanos para poder "echar a Pedro Sánchez" de La Moncloa.
El acto tendrá lugar a las 13.00 horas en el Auditorio de Cornellà. Hasta ahí se desplazarán también distintos miembros del partido para arropar a Vox en el primer acto que celebrará en esta campaña electoral en la provincia de Barcelona. En precampaña ya optó por desplazarse hasta Girona y Tarragona.
Precisamente, el mitin en Girona de Abascal está teniendo mucha repercusión porque lo concluyó entonando un "Visca Cataluña", un acto en el que no solo había banderas de España, sino que también pudieron verse varias senyeres. El propio líder de Vox usó el catalán para meterse con el alcalde de Girona, Lluc Salellas.
Colau arropa este domingo a la candidata de la Chunta y Montero a la activista trans Mar Cambrollé
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, arropa este domingo a la cabeza de lista de la Chunta Aragonesista en Zaragoza, en tanto que la de Podemos, Irene Montero, hará lo propio con la activista trans Mar Cambrollé, que lidera la candidatura del partido en Sevilla.
El Frente Amplio se presenta en Zaragoza y Huesca en una coalición en las que los nombres que lideran las listas los pone la Chunta, aunque la única con posibilidad de obtener un escaño en el Congreso es la de Zaragoza, María Rodríguez.
A ella irán a apoyarla, en un acto previsto para las 12.00 horas en el Centro Cívico Tío Jorge, Colau; el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, y la co-coordinadora de Movimiento Sumar Verónica Barbero. Los dos últimos son el y el 4 de la lista del Frente Amplio por Madrid.
Los jóvenes y el 29N: fragmentación generacional y polarización
El voto joven en las elecciones del próximo 29 de noviembre llegará fragmentado e influido por la tendencia a la mayor polarización, con una parte, especialmente hombres, que se sienten atraídos por opciones situadas en los extremos ideológicos.
Así lo cree Melany Barragán, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia, quien sostiene que a las urnas llegan jóvenes muy “descreídos” respecto a los partidos tradicionales que buscan otros discursos que den respuesta y soluciones reales a sus problemas.
El 29N podrán participar por primera vez en unas elecciones generales 1.615.127 nuevos votantes, aquellos que han cumplido 18 años desde los anteriores comicios de 2023. Entre ellos no hay un “único" voto joven, insiste la experta, que ve una mayor polarización más que un desplazamiento homogéneo dentro de este grupo.
“Hay una parte de los jóvenes que es creciente, y especialmente más hombres que mujeres, que se sienten atraídos por opciones de derecha o radical, con discursos de cambio y de contestación al status quo”, sostiene Barragán, quien agrega que este voto viene como respuesta a cuestiones más identitarias, con críticas a discursos feministas o interculturales.
Junto a ellos, hay otra parte de los jóvenes que siguen movilizándose en la izquierda, como respuesta a la precariedad, la falta de vivienda, los desahucios.. dos tendencias que muestran sondeos realizados hasta ahora, como el de 40DB, donde en la franja 18-24 Vox es la formación que cosecha un mayor porcentaje de voto.
El PP ganaría las generales con 120 escaños, seguido de PSOE (104) y Vox (72), según un sondeo
El PP ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre con 120 escaños (en una horquilla entre los 112 y 130), seguido del PSOE con 104 escaños (96-113) y Vox con 72 (64-80), mientras que la cuarta posición sería para Frente Amplio con 19 (12-25), según una encuesta elaborada por YouGov para el diario 'Ara' publicada este domingo.
Con estos resultados, el PP perdería 17 escaños respecto a las generales de 2023, cuando obtuvo 137, los mismos que perdería el PSOE, mientras que Vox subiría 39 escaños respecto a los 33 de la anterior legislatura.
Así, la suma entre PP y Vox se situaría en 192 diputados, superando la mayoría absoluta fijada en 176 escaños, y en porcentaje de voto el PP aventaja en 3,7 puntos al PSOE ( 29,6% frente a 25,9%), con Vox llegando al 20,3% y Frente Amplio en el 9,2%.
La encuesta constata que entre los votantes del PP un 82% se muestra de acuerdo en formar un ejecutivo de coalición con Vox.
Pradales pide dejar a un lado "titulares gruesos y el lenguaje de guerra" para "plantear compromisos con Euskadi"
El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido dejar a un lado "titulares gruesos y el lenguaje de guerra" durante la campaña electoral para "plantear compromisos con Euskadi". Además, ha avisado de que "hay que "estar preparados" ante un posible Gobierno de PP y Vox y ha pedido a los vascos que "piensen bien" quién quieren que defienda a Euskadi en Madrid
En un artículo publicado este domingo en LinkedIn, Pradales se ha referido a las próximas elecciones generales del 29 de diciembre para advertir de que los vascos no elegirán ese día "al presidente del Gobierno español, por mucho que algunos se empeñen en hacer ver lo contrario".
"Esto no va de Sánchez, Abascal o Feijóo. Tampoco de elegir entre un bloque o el otro. No todo se reduce a malos o buenos. A blanco o negro. El mundo, por suerte, no funciona así", ha advertido.
Feijóo ofrecerá uno de sus primeros mítines de campaña este domingo en Santander
El candidato a la Presidencia del Gobierno de España por el PP, Alberto Núñez Feijóo, estará este domingo, 15 de noviembre, en Santander, en uno de los primeros actos de campaña, que comenzará este viernes.
El mitin del presidente de los 'populares' será en el Palacio de Exposiciones y Congresos, a las 12.00 horas, y el candidato estará acompañado por la presidenta de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, la candidata al Congreso, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander y cabeza de lista al Senado, Gema Igual, entre otras autoridades.
Feijóo llega a Santander con la aspiración de que los cántabros le otorguen el tercer diputado, que sería uno más de los que le concedieron en las últimas elecciones del 23 de julio de 2023.
El PSOE presenta este domingo su programa electoral
Los líderes políticos continúan este domingo con sus actos de campaña electoral. Pedro Sánchez presenta el programa electoral del PSOE en Alcorcón (Madrid), Alberto Núñez Feijóo viaja a Santander, Santiago Abascal celebra un acto político en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Ada Colau estará en Zaragoza.