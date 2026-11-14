Última hora del día 2 de la campaña electoral, en directo: Sánchez en Palma, Feijóo en Galicia, Colau en Sevilla y Abascal duplica actos

El mitin sigue, y alimenta el vídeo que circula después

Cada canal hace una cosa distinta, diferencia Del Fresno: Twitter/X funciona como una suerte de sistema nervioso central de la opinión: lo recoge todo. Pero no es -indica- una conversación, es una amplificación, redifunde la opinión que le llega, básicamente la de políticos, partidos y medios, y solo es la red de referencia del 15 % de quienes se informan por redes.

Este experto en redes afirma que YouTube es ya el segundo canal por volumen de actividad y el lugar donde se libra, desde hace años, una guerra cultural entre izquierda y derecha. "El mitin sigue, pero hoy parece hacerse para el vídeo que circulará después", apostilla.

Dader aporta por su parte un nuevo concepto a esta nueva forma de comunicarse: las entrevistas conversacionales, que se apartan de lo que ha sido siempre el modelo periodístico clásico de pregunta/respuesta y donde se habla de manera más relajada y de temas que no forman parte de la campaña.

Un formato que va dirigido a un público más joven para hacerle más atractiva la entrevista periodística tradicional, explica.

Lo paradójico, añade Dader, es que vivimos, por un lado, en un mundo donde cada vez existe más dificultad para captar la atención de otros, que dura solo 30 segundos, y sin embargo nos encontramos con estos formatos donde una conversación puede durar dos horas.

Luis Arroyo recuerda que la presencia de candidatos en programas de entretenimiento no es algo nuevo y pide darles la importancia que tienen porque al final una campaña es la combinación de un montón de elementos.

"Los partidos saben que tienen que ir a por todas, porque saben que no hay una sola cosa que marque la diferencia", apostilla antes de concluir: "una campaña es un montón de esfuerzos que producen un resultado determinado, como todo en la vida".