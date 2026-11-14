Última hora del día 2 de la campaña electoral, en directo: Sánchez en Palma, Feijóo en Galicia, Colau en Sevilla y Abascal duplica actos
En el segundo día de campaña electoral, los candidatos celebran actos y mítines en distintos puntos de la geografía nacional este sábado: Pedro Sánchez (PSOE) en Palma (Mallorca), Alberto Núñez Feijóo (PP) en Santiago de Compostela, Santiago Abascal (Vox) hace doblete en Almería y Murcia, y Ada Colau (Frente Amplio) en Sevilla.
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La CNSE pide debates electorales accesibles, con lengua de signos y subtítulos en directo
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha solicitado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre un "compromiso firme" para garantizar la accesibilidad de los debates electorales mediante interpretación en lengua de signos y subtitulado en directo.
En anteriores campañas, la CNSE ya había denunciado las "dificultades" de las personas sordas para seguir las intervenciones de los candidatos en igualdad de condiciones.
Según la entidad, uno de los episodios más recientes tuvo lugar durante las elecciones generales de 2023, cuando el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, retransmitido por uno de los principales grupos privados de televisión, "no incorporó interpretación en lengua de signos en su señal televisiva".
Frente Amplio pide el voto para "blindar las pensiones" y "recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años"
Frente Amplio en Navarra ha pedido el voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para "blindar las pensiones en la Constitución, garantizar una pensión mínima igual al SMI, de al menos 1.221 euros mensuales en 14 pagas, y recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años".
En un comunicado, Javier Ibáñez, candidato al Congreso por la coalición en Navarra, ha valorado positivamente el pacto de presupuestos del Gobierno foral "por el que a partir de 2027 aumentará la prestación mínima actual de 1.100 a 1.190 euros en 14 pagas". Un acuerdo, ha subrayado, que "fue posible gracias al apoyo de las formaciones que integran el Frente Amplio en Navarra".
Sánchez protagoniza un vídeo en el que relata la historia de Teresa para poner en valor el 'decreto Maricarmen'
El PSOE ha lanzado este sábado un vídeo electoral en el que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, relata la historia personal de Teresa para destacar las bondades del conocido como 'decreto Maricarmen' y dejar claro que no da igual quién gobierne España a partir del próximo 29 de noviembre.
"Quieren hacerte creer que da igual quién gobierne este país, pero a Teresa sí que le importa", comienza la cinta en la que Sánchez cuenta la historia de una anciana que lleva viviendo de alquiler casi 40 años en un piso donde crió a su familia y por el que ha pagado religiosamente sin retrasarse "ni una sola vez".
Sánchez continúa la campaña y las Juventudes preparan su llegada: "El perro sale a pasear por Palma"
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, continúa este sábado la campaña electoral ofreciendo un mitin en Palma de Mallorca y las Juventudes del partido en la localidad prepararon un cartel con el mensaje "El perro sale a pasear por Palma".
Sánchez viaja este sábado a Palma después de arrancar la campaña electoral el jueves en Sevilla y continuar con dos actos en Arnedo y en Pamplona. El líder del PSOE acude a la isla para celebrar un mitin a las 11.30 horas en La Cubierta de Son Fusteret en Palma.
En el acto también tomarán la palabra la secretaria general del PSOE de las Islas Baleares, PSIB-PSOE, cabeza de lista para el Congreso por Baleares y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la vicesecretaria general del PSIB-PSOE y candidata al Govern de Illes Balears, Rosario Sánchez Grau; la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y candidata a la presidencia del Consell, Amanda Fernández; y el candidato a la alcaldía de Palma de Mallorca y secretario general de la Agrupación Municipal de Palma, Iago Negueruela.
El mitin sigue, y alimenta el vídeo que circula después
Cada canal hace una cosa distinta, diferencia Del Fresno: Twitter/X funciona como una suerte de sistema nervioso central de la opinión: lo recoge todo. Pero no es -indica- una conversación, es una amplificación, redifunde la opinión que le llega, básicamente la de políticos, partidos y medios, y solo es la red de referencia del 15 % de quienes se informan por redes.
Este experto en redes afirma que YouTube es ya el segundo canal por volumen de actividad y el lugar donde se libra, desde hace años, una guerra cultural entre izquierda y derecha. "El mitin sigue, pero hoy parece hacerse para el vídeo que circulará después", apostilla.
Dader aporta por su parte un nuevo concepto a esta nueva forma de comunicarse: las entrevistas conversacionales, que se apartan de lo que ha sido siempre el modelo periodístico clásico de pregunta/respuesta y donde se habla de manera más relajada y de temas que no forman parte de la campaña.
Un formato que va dirigido a un público más joven para hacerle más atractiva la entrevista periodística tradicional, explica.
Lo paradójico, añade Dader, es que vivimos, por un lado, en un mundo donde cada vez existe más dificultad para captar la atención de otros, que dura solo 30 segundos, y sin embargo nos encontramos con estos formatos donde una conversación puede durar dos horas.
Luis Arroyo recuerda que la presencia de candidatos en programas de entretenimiento no es algo nuevo y pide darles la importancia que tienen porque al final una campaña es la combinación de un montón de elementos.
"Los partidos saben que tienen que ir a por todas, porque saben que no hay una sola cosa que marque la diferencia", apostilla antes de concluir: "una campaña es un montón de esfuerzos que producen un resultado determinado, como todo en la vida".
Del mitin al YouTube
Los primeros compases de la campaña han estado marcados por la expectación ante las entrevistas de los principales candidatos -a excepción del de Vox, Santiago Abascal- en el canal de Youtube de Jordi Wild. Le han precedido las de otros programas de entretenimiento, como La Revuelta o El Hormiguero, con formatos alejados de los puramente informativos y que han levantado una considerable polvareda.
La pregunta es si es esta la campaña de la desintermediación entre los candidatos y los medios tradicionales. "La desintermediación es alta, pero los medios sociales no han dejado fuera de la agenda a los medios profesionales, que siguen cumpliendo su función", afirma Del Fresno.
La televisión, recuerda, no acabó con la radio, ni Internet con la televisión: según el CIS, la televisión sigue siendo el medio por el que más gente se informa de política (72 %), por delante de las redes sociales (45 %) y la prensa (36 %). La influencia circula en los dos sentidos y depende del tema, subraya.
Voto joven
Los partidos están lanzados a la caza del voto joven, pero ¿es tan decisivo? El voto joven pesa menos de lo que sugiere su presencia en la campaña, apunta Del Fresno, quien explica que ésta se explica no tanto por su volumen como por tratarse de votantes nuevos (1,6 millones podrán votar por primera vez en unas generales).
Recuerda que los jóvenes parecen votar menos. En la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas declara que votará con total seguridad el 70 % de los de 18 a 24 años, frente al 89 % de quienes tienen entre 65 y 74. Tampoco se puede dar por hecho -dice- que el votante joven sea progresista. En esa misma encuesta, Vox es la primera fuerza en intención directa de voto entre los menores de 45 años (22% entre los de 18 a 24, frente al 19% del PSOE y el 12% del PP).
El porcentaje de votante joven que al final vaya a votar también es un aspecto que destaca Dader, quien avisa de que por un lado está la orientación de este segmento de población y por otro que esa orientación se haga efectiva en el momento final.
Arroyo también apunta esa “pulsión hacia la derecha” de los jóvenes, quizá en su búsqueda “con un toque punky de ir contra el sistema” pero duda de que finalmente compadezcan ante las urnas, algo que también dicen algunas encuestas, que “le bajan en la cocina la sal” a este voto.
La lucha "agónica" por el último escaño y las encuestas
Miguel del Fresno, profesor titular de la UNED y doctor en Sociología, recuerda que en España las elecciones generales no se deciden en el conjunto del país, sino en 52 circunscripciones (las provincias, más Ceuta y Melilla).
Ese es, indica, el punto débil de casi todas las encuestas, que tienen un diseño muestral nacional. La mayoría de los sondeos tiene entre 1.000 y 2.500 entrevistas, y el error aparece, según destaca, al extrapolar la estimación de voto a escaños sin muestra suficiente en cada distrito electoral.
José Luis Dader, catedrático emérito de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, coincide con Del Fresno en sus prevenciones sobre el valor de predicción de las encuestas dado el tamaño muestral, y explica que una de las claves será saber qué ocurrirá en aquellas circunscripciones donde las cosas no están claras y todo depende de un puñado de votos.
“El tema de los últimos escaños puede ser decisivo o no, dependiendo de cuáles sean los resultados brutos finales”, señala, porque si al final la diferencia es clara y hay una mayoría para gobernar estos escaños que bailan no tendrían tanta trascendencia.
Luis Arroyo, consultor de comunicación y presidente del Ateneo de Madrid, recuerda que siempre existe esa sensación de “lucha agónica” en la recta final de campaña por los últimos escaños, aunque reconoce que en esta ocasión, también influida por la lucha por el Senado, se ha generado una “llamada muy técnica a la población para que revise en qué provincia está” porque su voto podría ser decisivo.
Podemos, Junts, ERC y BNG
Podemos: En Las Palmas de Gran Canaria estará la candidata de Podemos, Irene Montero, con un acto por la mañana tras su primer día de campaña el viernes en Palma de Mallorca junto al candidato de ERC, Gabriel Rufián.
Junts: La cabeza de lista por Junts, Miriam Nogueras, y el candidato al Senado Josep Maria Vila protagonizan un acto de campaña en Manresa (Barcelona).
ERC: El presidente de ERC, Oriol Junqueras, la eurodiputada Diana Riba y la concejal de Podem Catalunya y número seis de la lista de ERC al Congreso por Barcelona, Alejandra Sandoval, intervienen en un mitin en Mataró.
BNG: La portavoz nacional, Ana Pontón, y la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, tendrán un mitin de campaña en Tomiño y por la tarde en Allariz, mientras que Néstor Rego estará a última hora de la tarde en Muros.
Ada Colau estará en Sevilla
En Sevilla al mediodía, la candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, celebra un mitin junto a los candidatos Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago.
Abascal duplica sus actos
En el segundo día de campaña, tras el mitin de apertura en la plaza Colón de Madrid, el líder de Vox, Santiago Abascal, estará en Almería por la mañana y por la tarde en Murcia.
Feijóo, en Santiago de Compostela
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a Santiago de Compostela con el presidente gallego, Alfonso Rueda, el secretario general del partido Miguel Tellado, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo.
Pedro Sánchez, en Palma
Tras su primer día de campaña en Pamplona y La Rioja, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, viaja a Palma para participar en un mitin junto a los candidatos socialistas por Baleares, encabezados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.