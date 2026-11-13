Arranca la campaña electoral del 29N: Sánchez y Feijóo se juegan el futuro político de España

La carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entra en su fase decisiva. La campaña electoral ha comenzado oficialmente desde este viernes 13 de noviembre y se prolongará hasta la medianoche del viernes 27, momento en el que se dará paso a la jornada de reflexión.

De esta forma, las formaciones políticas tendrán quince días para tratar de movilizar a sus votantes y convencer a los indecisos en una cita que determinará el futuro del Gobierno de España.

Con las Cortes Generales disueltas desde el pasado 6 de octubre, los españoles están llamados a elegir a los 350 diputados del Congreso y a los miembros del Senado. Por ello, los partidos podrán desde hoy pedir el voto de forma expresa.

El inicio de campaña de PP y PSOE

PP y PSOE arrancan la campaña electoral desde diferentes ciudades de España. En el caso de Pedro Sánchez, el presidente comenzó desde ayer en Sevilla, la única provincia andaluza en la que los socialistas nunca han perdido en unas generales.

Allí, instó a los votantes progresistas a la movilización para lograr "una remontada épica" frente a la derecha, fundamentada en el voto de las mujeres. Bajo el lema 'La fuerza de las mujeres' y ante unos 4.000 militantes y simpatizantes, el líder del Ejecutivo llamó a frenar la "involución" que a su juicio supondría una coalición formada por PP y Vox.

Simultáneamente, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, pidió a la ciudadanía en un acto en Madrid que acudan a las urnas. "Quien pueda votar que vote", subrayó.

López ensalzó la valentía de Pedro Sánchez durante la legislatura y avisó de que en esta campaña están en juego cuestiones como las pensiones, los recortes, la protección de la vivienda, la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, el también ministro aseguró que no quiere "ministros que por la mañana sean franquistas y por la tarde fascistas", en referencia a un posible gobierno de PP y Vox.

Por su parte, Feijóo arrancó también desde ayer en Badalona (Barcelona), junto al alcalde y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol. No obstante, el líder de los populares se ha trasladado hasta Madrid para arrancar la campaña electoral con un gran acto junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y diversos candidatos del partido.

Y al igual que en el lado socialista, el PP dio el pistoletazo de salida a la campaña con Isabel Díaz Ayuso al frente. La presidenta de la región tildó de "trascendental" la campaña electoral para culminar con la expulsión de la "mafia" de Pedro Sánchez y "eliminando todo rastro del 'sanchismo'".

"Hace falta arrasar", resumió Díaz Ayuso, que también animó a "darle la vuelta a todo, proponiendo en positivo", y diciendo estar cansada de "tristes", "violentos", "gente que usurpa el poder" y "corrupción".

Dos estrategias y un mismo objetivo

Pedro Sánchez vuelve a encabezar la candidatura del PSOE con la intención de prolongar el proyecto político que comenzó en 2018. Su estrategia quedó marcada desde el miso día de la convocatoria de elecciones donde dio a elegir a la ciudadanía: la continuidad de un Ejecutivo progresista o una alternativa liderada por el Partido Popular con el respaldo de Vox. Por ello, durante la campaña los socialistas buscarán reivindicar su gestión económica y sus políticas sociales, con especial atención a la vivienda.

En el lado de la oposición, Alberto Núñez Feijóo afronta una nueva oportunidad para intentar llegar a La Moncloa. El líder del PP aspira a superar los 137 diputados que obtuvo su formación en las anteriores elecciones generales y convertir el descontento de los accidentes ferroviarios, la crisis migratoria en Ceuta y el problema de la vivienda en un respaldo suficiente para gobernar. Los populares han presentado su programa electoral, denominado 'La Reconstrucción Nacional', con el que pretenden defender su alternativa política y económica.

Sin embargo, ambas formaciones parece que estarán obligadas a pactar para poder gobernar. Las encuestas apuntan a que ningún partido podrá gobernar en solitario, por lo que dentro de la ecuación entran grupos como Vox o Frente Amplio.

Los de Santiago Abascal buscarán alcanzar el mejor resultado de su historia y ampliar la representación de Vox. La formación mantiene su discurso sobre inmigración, seguridad, fiscalidad y recentralización de competencias, pero parece estar avocado al pacto con el Partido Popular. La relación entre ambos partidos estará en el centro de los focos durante y después de los comicios.

Por su parte, la izquierda alternativa comandada por Frente Amplio afronta estas elecciones con la ilusión de irrumpir en el Parlamento. Encabezado por Ada Colau, la candidatura buscará agrupar a distintas sensibilidades del espacio progresista.

Vivienda e inmigración, en el punto de mira

Sin duda, dos de los grandes temas de esta campaña electoral serán la vivienda y la inmigración. El adelanto electoral llegó después de que el Congreso rechazara los decretos impulsados por el Gobierno, en una votación en la que PP, Vox, Junts y UPN se posicionaron en contra.

El problema del acceso a la vivienda, el precio de los alquileres, la okupación y las dificultades de los jóvenes para emanciparse se presentan como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en la actualidad, por lo que su peso en los mítines y actos de campaña será grande.

Por otro lado, la inmigración se presenta como uno de las materias candentes de los últimos meses. Ocupará un lugar destacado en los discursos de los candidatos, con posiciones enfrentadas sobre el control de fronteras, la política migratoria, las expulsiones, la regularización de personas extranjeras y la gestión de los recursos destinados a la acogida.

La crisis migratoria en Ceuta ha supuesto un antes y un después en el país después de que más de 80.000 personas accedieran de forma ilegal a la ciudad autónoma. Desde entonces, PP y PSOE han mantenido un enfrentamiento respecto a las políticas migratorias en España. Los populares señalan a Marruecos como responsables de la entrada masiva, mientras que los socialistas han tratado de descartar su posible implicación.

Los pactos entre formaciones, claves para el nuevo gobierno

Más allá de qué partido consiga más escaños, una de las grandes preguntas de estas elecciones será qué combinaciones parlamentarias permitirán formar Gobierno. Y es que la necesidad de alcanzar acuerdos se presenta como una de las claves de estos comicios.

En este escenario, las relaciones entre PP y Vox volverán a ocupar un lugar destacado, aunque también habrá que observar el papel de las formaciones nacionalistas y regionalistas, cuya representación puede resultar determinante en las negociaciones para una investidura.

Por el otro lado, Pedro Sánchez necesitará comprobar si mantiene los apoyos parlamentarios que hicieron posible su actual Gobierno de coalición o si el nuevo reparto de escaños obliga a buscar otras fórmulas de entendimiento.

15 días para convencer a los votantes

La campaña electoral iniciada este viernes desde las 00:00 horas se prolongará hasta las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre. Después, el sábado 28, será la jornada de reflexión, para que finalmente los ciudadanos acudan a las urnas el domingo 29. Tras ello, las nuevas Cortes Generales tienen prevista su constitución el 23 de diciembre..

Durante estos quince días, los candidatos recorrerán distintas ciudades españolas, participarán en mítines y entrevistas y tratarán de colocar sus principales propuestas en el centro del debate público. También están previstos debates electorales que permitirán confrontar directamente los proyectos de las principales formaciones.

De hecho, esta mismo noche comenzará el primer debate, aunque no contará con los cabeza de listas. La Sexta recibirá a Pablo Bustinduy, de Frente Amplio, José María Figaredo, de Vox, Juan Bravo, por el PP y Carlos Cuerpo, del PSOE, donde se debatirá sobre los temas más destacados de las últimas semanas, entre los que se encuentran la vivienda, las infraestructuras, las pensiones, los salarios y los precios.