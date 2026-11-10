Broncano reconoce que se equivocó en la entrevista a Abascal: "Me tiré toda la entrevista diciendo la he cagado"

David Broncano ha reconocido que se equivocó en la manera de plantear su entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta', emitida este lunes en La 1 de TVE. El presentador ha hecho autocrítica tanto por el tono de la conversación como por la decisión de permitir que Vox eligiera al público que asistió a la grabación.

"Me tiré toda la entrevista diciendo la he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea pero la he cagado", ha confesado este martes en declaraciones a laSexta.

Broncano ha explicado que se sintió incómodo durante buena parte de la conversación y que esa situación le impidió reaccionar como le habría gustado a algunas de las afirmaciones del presidente de Vox.

"Había muchas ocasiones en las que Santiago Abascal estaba hablando y yo pensaba: tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido", ha reconocido, antes de admitir que no conseguía responderle con la rapidez que consideraba necesaria.

"Entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad que creo que habría que haberlo hecho, me sacó totalmente", ha añadido.

"Tenía que haber utilizado la comedia más como hago siempre"

Una de las principales críticas que Broncano se hace a sí mismo es haber renunciado al humor que caracteriza habitualmente a su programa.

"Con Abascal me arrepiento de muchas cosas, posiblemente tenía que haber utilizado la comedia más como hago siempre, pero era complicado", ha señalado.

El presentador ha recordado, no obstante, que tampoco recurrió especialmente a las bromas durante las entrevistas a otros dirigentes políticos, como Pedro Sánchez, Irene Montero o Gabriel Rufián.

"También sé que había mucha gente que me decía que con políticos no hagamos bromas, no las hice tampoco con Sánchez y con Montero y Rufián, aunque las entrevistas fuesen más animadas también por el rollo que llevaban ellos", ha explicado.

Su arrepentimiento por la elección del público

Broncano también se ha referido a la decisión de permitir que Vox participara en la elección de los asistentes al programa, una circunstancia que, a su juicio, condicionó el ambiente durante la entrevista.

"Me sacó un poco, cuando me di cuenta se había generado un ambiente raro y una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político en cuanto a que esté tan sesgada de cara a la reacción del público", ha afirmado.

El presentador ha reconocido que estuvo "incómodo" y que la situación terminó alejándose del formato habitual de 'La Revuelta'.