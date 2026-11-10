Rafa Latorre, sobre Abascal con Broncano: "Un presentador dubitativo que ha renunciado a su modelo de programa"

La precampaña electoral sigue su marcha y con ella las entrevistas a los principales candidatos en los distintos medios. Una de las entrevistas que provocó mayor expectación fue la que le concedió el líder de Vox, Santiago Abascal, al programa La Revuelta de Televisión Española.

La entrevista es uno de los temas de conversación de la jornada y ocupa las columnas de opinión de los principales periódicos, por ello Susanna Griso le ha preguntado a Rafa Latorre sobre su opinión en la conexión semanal habitual que hace Más de uno con Espejo Público.

Latorre ha reconocido que no pudo seguir la entrevista en directo porque estaba durmiendo pero que sí ha podido ver algunos vídeos que, en su opinión, muestran a "un presentador dubitativo que ha renunciado a su modelo de programa y que ha protagonizado lo que es una entrevista fallida, en la que el entrevistador trata de quedar por encima del entrevistado y ocurre lo contrario".

En este sentido Susanna Griso ha señalado que no entiende por qué Broncano dejó "el traje de cómico para ponerse a ser periodista" y luego acabó transigiendo en algunas condiciones que favorecieron a Abascal, "eso de tener un público afín que te corea presidente, presidente nada más entrar en el plató".

Mucha gente siente desconcierto

Latorre comparte que los políticos acudan a todo tipo de programas de contenidos, pero ha apuntado que el problema es tratar de convertirlo en la conciencia moral de la sociedad y "pretender que eso va a ser la norma es lo que nos lleva a este tipo de naufragios".

El periodista ha añadido que hoy "mucha gente siente desconcierto" ante el resultado de esta entrevista en la que Broncano "se mostró impotente para poner a un político ante sus contradicciones".

Teorías sobre la estrategia de Moncloa al respecto

¿Hasta qué punto esas condiciones que acepta TVE le vienen bien al PSOE para debilitar al PP?, se ha preguntado Susanna Griso sobre el formato en el que decidieron hacer el programa. La presentadora de Espejo Público ha contado que la teoría de Carmen Morodo es que hubo una estrategia de pinza elaborada desde Moncloa, de la que Griso piensa que Broncano fue rehén, que buscaba eclipsar al líder del partido Popular.

Latorre muestra su desconfianza sobre estos experimentos, pero entiende que "es verdad que a un PSOE que está en un declive electoral importante quizás lo que más le conviene en este momento es que el equilibrio entre PP y Vox en un futuro Gobierno sea mucho más partidario para los de Abascal, es decir que crezca más Vox comiéndole terreno al Partido Popular".

Crítica a Sánchez por la justificación que ha dado a su ausencia en el funeral por Urda

Rafa Latorre aprovecha también para comentar uno de los titulares que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, dejó durante su entrevista en un programa de La Séptima. Sánchez argumentó que no acudiría al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en el que fallecieron 69 personas, y que se celebra en la catedral de Toledo porque no es una ceremonia laica.

Latorre no entiende a qué responde esa "coquetería" del presidente del Gobierno al hacer esta salvedad con las víctimas en vez de cumplir con su responsabilidad. Recuerda Latorre que uno de los actos centrales de la visita de los reyes a Ceuta fue una ceremonia ecuménica en un cementerio musulmán por unas víctimas de la tragedia que eran mayoritariamente musulmanes.

Sin embargo, ha concluido Latorre, tenemos a un presidente del Gobierno que "considera que lo importante son sus creencias".