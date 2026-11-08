Sánchez promete blindar las pensiones en la Constitución y subir el salario mínimo: "Somos la prueba de palabra y de hechos"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a subir todos los años el salario mínimo interprofesional, y a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones, y ha pedido el voto "en masa" el próximo 29 de noviembre a un Gobierno progresista para "llegar mucho más lejos en los próximos cuatro años" en conquistas sociales, que es lo que pretenden frenar "la derechas y las ultraderechas" no solo de España, sino internacionales.

Sánchez, que ha participado este domingo en un acto de precampaña en el Palacio Euskalduna de Bilbao con el lema 'La fuerza del País', ha afirmado que en España "se ha llegado lejos" en avances sociales con crecimiento también económico, pero "mucho más lejos" se llegará durante los próximos cuatro años "con un nuevo gobierno progresista".

"Nosotros somos la viva prueba no solamente de palabras, sino también de hechos"

"Por eso nos ataca la derecha, pero no solamente la derecha de España, sino también la ultraderecha de España y la ultraderecha internacional. Por eso vienen aquí a España, porque nosotros somos la viva prueba, no solamente de palabras, sino también de hechos, de que la esperanza es mucho más eficiente para la prosperidad de las sociedades que el odio que ellos propagan e impulsan desde las administraciones", ha subrayado.

Entre gritos de 'presidente' de los asistentes, Pedro Sánchez ha asegurado que, mientras gobierne, subirá todos los años el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y se ha comprometido a "blindar en la Constitución" la revalorización de las pensiones.

"No pido una mayoría simple, sino amplia y progresista"

"Si queréis que lleguemos más lejos y antes en las conquistas sociales, sobre todo en materia de vivienda, yo no pido una mayoría simple, pido una mayoría amplia y progresista en el próximo Parlamento, para llegar antes y más lejos en las conquistas sociales", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que en el PSOE va a hacer el 29N "lo mismo que en EEUU", donde la gente se movilizó tras convertirse en el "epicentro de toda la internacional ultraderechista". "Vamos a por el Congreso y a por el Senado porque hay mucha tarea que hacer", ha aseverado.

Pedro Sánchez ha recordado que el Gobierno español, "durante estos años duros de la ola ultraderechista", ha dicho "que no a la guerra de Irán, que lo que se está perpetrando en Gaza es un genocidio, que no a gastarse el 5% en el presupuesto en defensa porque queremos seguir pagando la educación de nuestros hijos y nuestras hijas". "Y vamos a volver a movilizarnos y vamos a volver a vencer a la involución", ha aseverado.

El Gobierno trabaja en saber las causas de la entrada masiva en Ceuta

El presidente del Gobierno, además, ha garantizado que el Ejecutivo continúa trabajando para saber, desde el punto de vista de la seguridad nacional, "cuáles fueron las causas que propiciaron" la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta a finales del mes de julio.

Junto al problema de la vivienda, el estado de las pensiones o el contexto geopolítico internacional, la crisis migratoria vivida en Ceuta en los últimos meses ha sido uno de los asuntos abordados por Sánchez en el podcast Memorias de Pez, que dirige el divulgador Borja Fernández Zurrón, difundido este domingo.

"Desde el punto de vista de lo que es el Gobierno de España y de lo que es la seguridad nacional, nosotros continuamos con la investigación de saber exactamente cuáles son las causas que propiciaron este evento", ha señalado el candidato socialista, que ha recordado, no obstante, que el asunto está judicializado en la Audiencia Nacional.