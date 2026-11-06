La Junta Electoral dará por válidas las papeletas con el nombre de Óscar Puente tachado: por qué seguirá apareciendo en la lista por Valladolid

La Junta Electoral de Valladolid ha ordenado que las mesas electorales consideren "válidas" las papeletas del PSOE en las que figure tachado el nombre del exministro de Transportes, Óscar Puente, dada la imposibilidad legal de cambiarlas tras su renuncia a liderar la candidatura al haber sido ya proclamadas la listas.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EFE, la Junta Electoral desestima la petición formulada este miércoles por el PSOE para suprimir el nombre antes de imprimir las papeletas.

El PSOE quería evitar confusiones entre los electores

El partido quería evitar confusiones entre los electores y aclarar la nueva nómina de candidatos, encabezada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que igualmente figurará como número dos.

La Junta Electoral ha aplicado la doctrina general de "inmodificabilidad de las papeletas" una vez que se ha producido la proclamación de los candidatos (publicación en el BOE), con referencias a precedentes en 1986 y 1996.

No obstante, ante la posibilidad planteada por el PSOE de que el mantenimiento de Puente en la papeleta pueda provocar que haya votantes que, de buena fe, realicen tachaduras en la papeleta, la Junta Electoral ha ordenado que las mesas electorales consideren "válidas" las papeletas que puedan contener la tachadura sobre el nombre de uno de los candidatos que ha renunciado, en este caso Puente.

Tachar el nombre de Puente no será voto nulo en Valladolid

Justifican esta decisión bajo el principio de que esa tachadura pretendería "adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura en el momento de la votación, resultando en todo caso incuestionable el sentido del voto".

Fuentes del PSOE de Castilla y León han explicado a EFE que eran conscientes de que, una vez proclamadas las candidaturas, era difícil que pudieran modificarse las papeletas.

No obstante, han considerado como un "mal menor" que no sean tenidas en cuenta las tachaduras, por lo que han adelantado que harán "toda la pedagogía del mundo" para que esta circunstancia no perjudique a la candidatura del PSOE en Valladolid.