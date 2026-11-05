"Ni se te ocurra, no lo hagas": el mensaje de Sánchez a Puente minutos antes de anunciar su dimisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió a Óscar Puente un mensaje en el que le decía que no se le ocurriera dimitir. Este se produjo en respuesta a otro del ya exministro de Transportes en el que le informaba de su renuncia tan solo un minuto antes de comunicarla públicamente ante la Diputación Permanente del Congreso.

El intercambio de mensajes entre Puente y Sánchez

Según ha podido saber laSexta en exclusiva, Óscar Puente le comunicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su renuncia a través de un largo mensaje en el que le pedía que no la interpretase como una traición, sino como "un acto de generosidad".

"Cuando leas esto, tu primera reacción será de estupor. Mientras lo leas, yo estaré anunciando mi renuncia. Espero que no lo interpretes como una traición, sino como un acto de generosidad", decía Óscar Puente en su mensaje al presidente.

Un WhatsApp, un giro de teléfono y una renuncia

Acto seguido, giró el teléfono para no ver la posible respuesta del presidente y continuó su última intervención ante la Diputación Permanente, en la que anunció públicamente su dimisión y su renuncia a ir en las listas electorales en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Según informa laSexta, la respuesta de Sánchez fue inmediata, pero Puente no lo vio hasta que salió de la Diputación. En él, le decía: "Ni se te ocurra, no lo hagas". El presidente ha respaldado al que era su ministro de Transportes durante los seis días entre el trágico accidente de Urda y la dimisión.

Tras la dimisión de Óscar Puente, Pedro Sánchez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defendía que el ministro había "dado la cara", "dado soluciones" y, después, había dado "un paso al lado": "Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista".

A la mañana siguiente, el presidente compareció en Moncloa para anunciar que sería Carlos Cuerpo el que "de forma transitoria" ocuparía la gestión de la cartera de Transportes.

"Como sabéis, Óscar Puente decidió renunciar a su cargo por empatía con las víctimas, por dignidad. Una decisión que acepto con gratitud y con respeto. A lo largo de estos años, el ministro ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de sus ciudadanos y ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos. El ministro ha dado la cara, ha dado explicaciones y ha aportado soluciones", dijo Sánchez, que destacó que ahora solo cabía "honrar su gesto y seguir trabajando".

"Me creo ese WhatsApp"

Esta intrahistoria de la dimisión de Óscar Puente también ha sido analizada por la tertulia de Más de uno, con Casimiro García Abadillo asegurando que, a pesar de las dudas iniciales que tenía sobre "si todo era un paripé", sí que se cree la información dada por laSexta sobre el mensaje de Puente y la respuesta de Sánchez.

"Ese WhatsApp al presidente me lo creo y le doy mucha credibilidad cuando Puente mete lo de 'no te lo tomes como una traición'. Qué fuerte, ¿no?. Y la respuesta del presidente, como si dijera que ya han armado el teatro para mantenerte y no te puedes ir ahora. Luego te venden que es un alivio y que menos mal que se ha ido porque con Puente ahí era imposible remontar, pero la idea inicial era mantenerle".