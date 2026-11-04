El presidente de Adif presenta su dimisión ante Carlos Cuerpo apenas 24 horas después de la salida de Puente

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía que ha asumido provisionalmente las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, Marco de la Peña ha comunicado su salida durante una reunión mantenida con Cuerpo, apenas un día después de que Puente anunciara su dimisión como ministro de Transportes.

El presidente de Adif ya había trasladado al anterior titular del departamento su intención de abandonar el cargo antes de mantener este encuentro con el nuevo responsable ministerial.

Marco de la Peña dirigía Adif desde septiembre de 2024, por lo que llevaba algo más de dos años al frente del administrador de infraestructuras ferroviarias.

La renuncia se ha producido durante la primera toma de contacto de Cuerpo con dos de los principales responsables del sector ferroviario: el presidente de Adif y el secretario de Estado de Transportes.

Su salida llega en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos, y después de las críticas por los protocolos de seguridad y las decisiones adoptadas desde el centro de control de Adif durante los minutos anteriores a la colisión.

Hasta el momento de su nombramiento como presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo vasco (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes), donde Óscar Puente también fichó en 2023 al actual secretario de Estado, José Antonio Santano, cuando era alcalde de Irún.

Carlos Cuerpo asume Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

La renuncia del presidente de Adif se ha producido precisamente en la primera jornada de Carlos Cuerpo al frente del Ministerio de Transportes, cuyas competencias ha asumido de manera provisional tras la dimisión anunciada este martes por Óscar Puente.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa ha mantenido este miércoles sus primeros contactos con los responsables del departamento, entre ellos el secretario de Estado de Transportes y el propio Luis Pedro Marco de la Peña, quien le ha comunicado su intención de abandonar el cargo.

Cuerpo compaginará las responsabilidades de Transportes con las de Economía y la Vicepresidencia Primera hasta la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Su llegada se produce en plena crisis ferroviaria por el accidente de Urda, que ha dejado 69 fallecidos, y mientras continúan las investigaciones sobre las causas de la tragedia.