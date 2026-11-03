El PP replica a Puente con dureza: "Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal evitarlo"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado en su intervención contra Óscar Puente durante la comparecencia del ministro de Transportes ante la Diputación Permanente, convocada para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos.

"Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitar que la gente muera en los trenes", ha espetado Muñoz al ministro nada más comenzar su réplica.

La dirigente popular ha cuestionado que Puente continúe en el cargo después de los dos accidentes mortales de alta velocidad registrados en apenas nueve meses y le ha acusado de confundir las explicaciones públicas con la asunción de responsabilidades políticas.

"Usted no es ministro para explicar accidentes, es ministro precisamente para evitarlos", ha insistido.

"Nueve meses, dos comparecencias, tres tragedias ferroviarias"

Muñoz ha recordado que Puente ya compareció en el Congreso el pasado 3 de febrero, después de los accidentes de Adamuz y Gelida, y ha criticado que nueve meses después vuelva a hacerlo por otra tragedia ferroviaria.

"Nueve meses, dos comparecencias, tres tragedias ferroviarias, dos en la misma vía, 116 fallecidos y usted ni ha dimitido ni ha sido cesado", ha reprochado.

La portavoz del PP considera que el ministro no adoptó las medidas necesarias después del accidente de Adamuz y ha cuestionado que no se realizara una auditoría completa del corredor Madrid-Andalucía.

También ha criticado que Puente haya anunciado ahora nuevas actuaciones para reforzar la seguridad ferroviaria cuando, según ha señalado, su partido llevaba años reclamando un plan de estas características.

"Como si bastara con comparecer muchas horas. Como si bastara con ruedas de prensa sin límite de tiempo y sin límite de preguntas. Como si bastara con ofrecer una cronología de los hechos para dar por cumplidas con todas sus obligaciones", ha lamentado.

Acusa al Gobierno de buscar un culpable con la filtración de los audios

Otro de los momentos más duros de la intervención ha llegado cuando Muñoz se ha referido a la difusión de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif durante los minutos anteriores al accidente de Urda.

"A las pocas horas del accidente en Urda, señor ministro, ya se filtraron audios sesgados del maquinista fallecido hablando con el controlador con el único fin de buscar un culpable con el que poder evadir de nuevo su responsabilidad", ha denunciado.

"La deshumanización en la que ha convertido su forma de hacer política, señor ministro, es nauseabunda", ha afirmado.

La portavoz popular ha concluido reclamando su salida del Gobierno.

"Señor Puente, usted nunca debió ser ministro", ha afirmado. Muñoz ha terminado recordando el número de víctimas de los accidentes ferroviarios registrados este año y reiterando que el ministro debería haber asumido responsabilidades políticas.

"No es suficiente, pero desde luego llega tarde. 116 vidas tarde", ha sentenciado.