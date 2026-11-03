Muere el delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel tras el brutal choque sufrido contra el portero del Andorra

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde el pasado lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra. El golpe, provocado por parte del portero del Andorra, Jesús Owono, le hizo entrar en parada cardiorrespiratoria y, momentos después, el partido fue suspendido.

En el comunicado publicado por el CD Tenerife decían estar "rotos de dolor y con un nudo en la garganta" por el trágico fallecimiento del delantero. "No hay palabras de consuelo ni absolutamente nada que mitigue este sentimiento de tristeza, estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", decía el comunicado del club. "La familia solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos", concluye el comunicado.

Una entrada brutal del portero del Andorra

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.

Reacciones del mundo del fútbol

Han sido múltiples las reacciones del mundo del fútbol por la conmoción debido a la muerte de Jesús de Miguel Alameda. Entre ellos, el propio FC Andorra ha dicho estar "con el corazón roto y devastados" tras el trágico suceso y, entre estas muestras de apoyo al club tinerfeño, clubes de LaLiga y de otras ligas internacionales, así como el presidente de LaLiga han publicado sus mensajes de pésame. Con ello, jugadores y exjugadores españoles también se han volcado con los familiares, entre estos Gerard Piqué, Pau Gasol o Aymeric Laporte. Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha expresado, también, su "profundo dolor" porque "su pérdida deja un enorme vacío entre quienes compartimos con él su pasión por el fútbol".