Suspendido el Tenerife-Andorra tras una dura entrada de Owono a Jesús de Miguel: el delantero está en la UCI "estable, dentro de la gravedad"

El partido que estaban disputando el Tenerife y el Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López ha sido suspendido en el minuto 108 tras una dura entrada de Owono, el portero andorrano, sobre Jesús de Miguel, el delantero local. En las imágenes se ve cómo ambos iban a por el balón y, en el salto en carrera, el guardameta le clava la rodilla en el pecho.

De Miguel ha caído desplomado en el terreno de juego tras la entrada y sus compañeros, conscientes de la situación, han avisado rápidamente a las asistencias médicas. El árbitro, tras una conversación con los capitanes de ambos equipos, ha decidido suspender el partido.

De Miguel ha sido evacuado del terreno de juego en ambulancia hasta la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde se encuentra "estable, dentro de la gravedad", según el comunicado que ha publicado el club. El jugador está en observación después de haber estado 20 minutos en parada cardiorrespiratoria.

"El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", señala el escueto comunicado de la entidad canaria.

En el momento de la dura entrada, el partido iba 2-2, después de que el Andorra haya remontado un 2-0 en contra con goles en los minutos 80 y 87. Este encuentro debería haberse disputado el domingo, pero fue aplazado debido a la alerta por fuertes lluvias en la isla.

Por su parte, el FC Andorra ha deseado una pronta recuperación al delantero del Tenerife a través de un mensaje en X: "Desde el FC Andorra queremos enviarle toda nuestra fuerza y ​​los mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un fuerte abrazo para el jugador, su familia y el CD Tenerife".