"¡El Alavés paga los platos rotos!": la narración de Alfredo Martínez del set de goles del Barça (6-1)

El FC Barcelona se ha reencontrado con la victoria tras una semana negra con una contundente victoria sobre el Alavés (6-1). Los azulgrana han dejado el partido sentenciado en la primera mitad gracias a una gran actuación de Fermín, que ha cuajado un muy buen partido. Raphinha, por su parte, ha aumentado su ventaja por el 'pichichi'.

Solo habían pasado seis minutos de partido cuando el equipo de Hansi Flick abrió el marcador. Fermín recibió un pase a la espalda y desde la línea de fondo le puso el balón a Raphinha que no remató muy bien, pero el balón se coló en el fondo de la red.

Tuvo el empate el Alavés en la siguiente jugada. Ángel Pérez recorrió toda la banda derecha prácticamente solo y le puso un centro raso a Rebbach, cuyo remate se marchó por encima del larguero, a pesar de estar solo en el área. Parecía que el Alavés iba a plantar cara en el partido, pero fue solo un espejismo.

El conjunto de Quique Sánchez Flores no dio signos de intentar reponerse y el partido fue un baile del Barça. Fermín anotó el segundo gracias a un derechazo cruzado. Sivera, el guardameta del Alavés, no estuvo fino y podría haber hecho más. De hecho, el portero se resarció en una jugada posterior tapando un tiro de Lamine a bocajarro, cuando el balón ya estaba sobre la línea de meta.

Aun así, los culés anotaron el tercero después de varios acercamientos peligrosos. Otra vez Raphinha, que aprovechó el pase filtrado de Fermín y su velocidad para plantarse solo ante Sivera y definir con un disparo al palo largo. Sin apenas tiempo para celebrar, Lamine puso el cuarto en el marcador. Un zurdazo seco, raso y ajustado al palo, imparable.

A la vuelta de vestuarios, el ritmo descendió, aunque el Alavés no puso en peligro a Joan García y el Barça amplió su marcador. Primero, Adeyemi perdonó el gol con un disparo a las nubes cuando lo tenía todo para marcar. El que no falló fue Lamine, que anotó su doblete particular y la manita del partido previa revisión del VAR. El extremo español se quedó solo ante Sivera, al que superó con una ligera vaselina tras un buen desmarque a la espalda.

Tras el gol, Flick le dio descanso, igual que había hecho previamente con Pedri y Raphinha, pensando en la dura semana que se les avecina: Aston Villa en Champions y Atlético de Madrid, segundo en la clasificación de LaLiga, el próximo fin de semana. Entró al campo Gordon, que solo necesitó seis minutos para anotar su propio gol. El sexto en la cuenta de los culés, que volvían a despegar su mejor versión.

Una goleada empañada por el gol de Mariano, que maquilló mínimanente el resultado del Alavés. Un gol que llegó tras un mal pase de Rodri, que buscaba a la defensa culé, pero se lo entregó directamente al delantero, que no falló ante Joan García.