Luis de la Fuente: "Me duele que no ganara el Balón de Oro un español"

Luis de la Fuente fue uno de los grandes protagonistas este lunes en la gala del Balón de Oro de Londres en la que se coronó como el Mejor Entrenador del 2026 después de su victoria en el Mundial con España. El técnico cerró así un histórico ciclo ganador con los títulos de Nations League 2023, Eurocopa 2024 y Mundial 2026, además de la final de la Nations League 2025.

"Se ve que se ha hecho un buen trabajo. No me gustan los reconocimientos individuales cuando el deporte es colectivo, este es el reconocimiento a un gran grupo de trabajo: jugadores, cuerpo técnico y RFEF", explicaba el seleccionador en Radioestadio Noche.

De la Fuente se llevó el premio a mejor entrenador del año al que estaba nominado junto a otros tres entrenadores españoles: Mikel Arteta, Unai Emery y Luis Enrique. "Es el resultado de una grandísima formación que se está realizando en la RFEF y en las escuelas territoriales", celebra De la Fuente.

Otro de los grandes triunfadores en clave selección española fue Unai Simón, galardonado con el premio a mejor portero del año y uno de los más destacados por el discurso de agradecimiento que dio en el que se acordó de David Raya y Joan García, sus dos compañeros en la portería de España.

"La relación que hay entre todos los jugadores es excepcional, es nuestra fortaleza, pero de manera muy especial de los porteros", destacaba De la Fuente.

Otra vez sin Balón de Oro

Pero el gran nombre de la gala fue Harry Kane, que se alzó con el Balón de Oro a mejor futbolista del año dejando así otra vez a España sin premio en el año en que gana el Mundial.

Ya ocurrió en 2010, cuando Messi se impuso a Xavi e Iniesta, y ha vuelto a pasar este año, en el que el inglés ha logrado más votos que otros jugadores como Lamine Yamal, Rodri o Fabián.

"Me duele que no ganara el Balón de Oro un español. La historia futbolística está en deuda con el fútbol español porque tendríamos que haber tenido más Balones de Oro que los que se tienen (…) Los futbolistas españoles son los mejores del mundo y creo que sería justo reconocérselo allí", explicaba el seleccionador en Radioestadio Noche.