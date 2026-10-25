En directo: Barça - Real Madrid de LaLiga, en vivo: los culés buscan aumentar a nueve puntos la distancia con los blancos
Mourinho vuelve al Camp Nou 13 años después, en un momento clave para los blancos, que necesitan la victoria para no quedarse a 9 puntos de los azulgrana.
En directo Actualizado a las
27' ¡Muy atento Joan García!
Pase en profundidad de Bellingham a la espalda de la defensa para que Mbappé se quedara solo ante Joan García, pero el guardameta estaba muy atento y despejó el balón.
Barça 0-0 Real Madrid
25' ¡Valverde tiene molestias!
El uruguayo realiza estiramientos y le dice al banquillo que no está al 100%. Mourinho ha mandado calentar a Dumfries por si acaso.
23' ¡Otra ocasión para Raphinha!
Salió muy rápido el Barça tras un intento de contra de Mbappé que acabó en nada. Le llegó el balón a Gordon en la frontal del área madridista que le deja el balón a Raphinha. El brasileño remata ajustado al palo derecho de Lunin, ligeramente desviado.
Barça 0-0 Real Madrid
22' ¡Arriba el tiro de Raphinha!
El brasileño cazó un balón suelto y lo remató de volea, pero se fue muy por encima del larguero de la portería de Lunin.
Barça 0-0 Real Madrid
21' ¡Clave la ayuda de Bernardo Silva en defensa!
Estaba Lamine internándose en el área intentando colgar un balón peligroso al corazón de la zaga, pero llegó el portugués para despejar.
Barça 0-0 Real Madrid
17' ¡Paradón de Joan García!
Buen tiro de Arda Güler desde la esquina izquierda del área, que dificulta el despeje de Joan García porque le bota justo antes.
Barça 0-0 Real Madrid
15' Otro tiro de Gordon desde fuera del área
Vuelve a intentarlo el inglés, pero no logra sorprender a Lunin que atrapa el balón sin problemas.
Barça 0-0 Real Madrid
14' ¡Casi la lía Lunin!
Estuvo atento el ucraniano para salir rápido a por el balón y evitar que Raphinha se quedara solo. Si bien, se hizo un pequeño lío al controlarlo y a punto estuvo de liarla.
Barça 0-0 Real Madrid
13' Cucurella corta una contra peligrosa del Barça
El centro de Güler no ha llegado a tierra de nadie y la defensa culé lanzó el balón para que corriera Fermín. Cucurella frenó el avance y el árbitro señaló falta.
Barça 0-0 Real Madrid
9' Pide amarilla el Barça para Tchouameni
Llegó tarde el centrocampista del Madrid, que se llevó por delante a Xavi Espart. El colegiado simplemente ha señalado falta.
Barça 0-0 Real Madrid
7' Atrapa el balón Lunin sin problemas
Merodea el Barça el área del Real Madrid, pero el disparo final raso de Gordon no pone en apuros a Lunin.
Barça 0-0 Real Madrid
4' ¡Se marcha alto el tiro de Güler!
Pérdida peligrosa de Pedri en el centro del campo. Güler recupera el balón y se va en velocidad. En lugar de pasarle a Mbappé el balón, el turco decidió acabar la jugada él solo, pero el tiro se le marchó por encima del travesaño de la portería de Joan García.
3' ¡No se entendieron Lamine y Raphinha!
Había robado el español en la frontal y, en lugar de tirar, metió un pase al corazón del área que acabó en las manos de Lunin porque el brasileño no tiró el desmarque.
Barça 0-0 Real Madrid
2' Primera falta del partido a favor del Real Madrid
Intentaba iniciar el Real Madrid una contra, pero Gordon agarró a Bernardo Silva impidiéndole avanzar.
Barça 0-0 Real Madrid
1' ¡Empieza el partido!
Ha comenzado sacando el equipo de Hansi Flick.
Barça 0-0 Real Madrid
¡Esto está a punto de empezar!
Los 22 jugadores ya se han saludado y ahora los capitanes, Valverde y Raphinha, están celebrando el sorteo de campos con el colegiado, Martínez Munuera.
Ya están los jugadores en el túnel de vestuarios
Los 22 protagonistas ya están en el túnel de vestuarios listos para saltar al terreno de juego.
21 clásicos seguidos sin acabar en empate
Otro dato para destacar, gracias a Misterchip: van 21 clásicos que no terminan en empate. Esta cuenta arrancó en 2019.
Además, el Barça busca el arranque perfecto, 10/10 victorias en el inicio de LaLiga.
Debutan siete jugadores en un clásico
Espart, Rodri, Gordon, Jonaté, Cucurella, Bernardo, Diomandé juegan por primera vez un Clásico, tal y como ha contado Misterchip en Radioestadio. Entre los 22 titulares, la experiencia en clásicos es muy baja, tan solo 136 entre todos ellos, la experiencia más baja en 15 años.
El clásico del desempate
Tal y como ha contado Misterchip en Radioestadio, tanto Real Madrid como Barça han ganado 106 clásicos cada uno. Si el partido no termina en empate, la balanza se decantará hacia uno u otro lado.
Así ha sido la llegada del Real Madrid al Camp Nou
Ya están los jugadores sobre el terreno de juego
Los 22 protagonistas, más los suplentes, ya están realizando los correspondientes ejercicios de calentamiento.
Este es el once del Barça
Rodri vuelve al once titular, con un Xavi Espart en el lateral derecho debido a las múltiples bajas de los culés en defensa.
Este es el once del Real Madrid
Ya está confirmado el once del Real Madrid. Valverde en el lateral y Bernardo Silva titular.
Una victoria del Barça coloca a los culés nueve puntos por encima del Real Madrid
El equipo de Hansi Flick tiene en estos momentos 27 puntos, mientras que los de Mourinho van terceros en la clasificación, con 21. Por lo que a los blancos solo les vale ganar para no quedarse descolgados de LaLiga.