Balón de oro 2026 hoy, en directo: todos los ganadores de la gala, con Lamine Yamal, Mbappé, Kane entre los favoritos

El ganador del Balón de Oro 2026 se entrega este lunes en el London Palladium Theatre de Londres a las 22:43 horas. Es la primera vez que el trofeo se entrega fuera de Francia y su ganador es toda una incógnita, ya que esta edición es una de las más abiertas de los últimos tiempos.

Según las encuestas, el ganador para hacerse con el trofeo individual más prestigioso del mundo del fútbol está entre Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, que tomarían el relevo de Ousmane Dembélé, que lo conquistó el año pasado. También aparecen en las quinielas los nombres de Fabián Ruiz, centrocampista del PSG; Rodri Hernández, centrocampista del Barça o el también jugador del club parisino Kvhicha Kvaratskhelia.

Los argumentos de Kane, Mbappé y Lamine para ganarlo

Harry Kane parte como principal favorito por la gran temporada que cuajó con su club, el Bayern de Múnich. El inglés conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. A nivel individual se alzó con la Bota de Oro alemana tras marcar 36 goles y en el Mundial, aunque cayó eliminado en semifinales, lideró a los 'Three Lions' con seis goles y una asistencia.

Mbappé, por su parte, solo tiene logros individuales para aportar a su candidatura. Fue el máximo goleador de LaLiga, la Champions y en el Mundial, donde se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo. A nivel colectivo no puede presumir de ningún título porque el Real Madrid acabó el año en blanco.

En cuanto a Lamine Yamal, su carta de presentación es el Mundial que conquistó con la Selección Española el pasado 19 de julio ante Argentina. También logró con el Barça el trofeo de LaLiga, donde marcó 16 goles y dio 11 asistencias, y la Supercopa de España.

En cuanto al resto de nominados. Fabián Ruiz consiguió hasta seis títulos la temporada pasada, cinco con el PSG -liga, la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Supercopa francesa- y el Mundial con la Selección Española. El otro jugador español, Rodri, fue nombrado mejor jugador del Mundial.

El trofeo Kopa también podría ser español, al igual que el mejor entrenador

El trofeo Kopa, que premia al mejor jugador joven de la temporada, sí parece que se lo va a llevar un español, con Lamine Yamal -que lo ha ganado en las dos ocasiones anteriores- y Pau Cubarsí como los favoritos. Otros candidatos son el madridista Yan Diomande, Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille) o Lennart Karl (Bayern de Múnich), entre otros.

También es posible que un jugador se alce con el Trofeo Yashin a mejor portero del mundo, con Unai Simón -con un solo gol encajado en el Mundial-, David Raya -ganó la Premier con el Arsenal, la primera para el equipo desde 2004- y Joan García -por sus títulos con el Barça- como los mejores posicionados.

El Trofeo Johan Cruyff que premia al mejor entrenador también caerá del lado español. De cinco candidatos, cuatro son de España, con Luis de la Fuente como principal baza. También aspiran a lograrlo Luis Enrique, Unay Emery y Mikel Arteta.

Las nominadas en el cuadro femenino

En categoría femenina, Alexia Putellas podría conseguir su tercer Balón de Oro. En la temporada 2026, su última con el Barça, conquistó su séptima liga consecutiva, la cuarta Champions, donde fue elegida MVP, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Aunque estos mismos argumentos también servirán para sus excompañeras, como Patri Guijarro, Claudia Pina, Ewa Pajor o Caroline Graham Hansen.

El trofeo Kopa es posible que caiga también del lado azulgrana, con Vicky López -ganadora el año pasado- y Clara Serrajodi como principales bazas. A mejor portera también está nominada la guardameta culé Cata Coll, mientras que el entrenador del Barça, Pere Romeu, es el claro favorito a llevarse el trofeo Johan Cruyff.