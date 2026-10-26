BALÓN DE ORO

Balón de oro 2026 hoy, en directo: todos los ganadores de la gala, con Lamine Yamal, Mbappé, Kane entre los favoritos

El ganador se conocerá esta noche poco antes de las 23:00 horas en una gala que se celebra por primera vez fuera de territorio francés, en el London Palladium Theatre de Londres.

Nerea Pardillo

Madrid |

El trofeo del Balón de oro que se entregará este lunes en Londres
El trofeo del Balón de oro que se entregará este lunes en Londres | Photo by Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

El ganador del Balón de Oro 2026 se entrega este lunes en el London Palladium Theatre de Londres a las 22:43 horas. Es la primera vez que el trofeo se entrega fuera de Francia y su ganador es toda una incógnita, ya que esta edición es una de las más abiertas de los últimos tiempos.

Según las encuestas, el ganador para hacerse con el trofeo individual más prestigioso del mundo del fútbol está entre Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, que tomarían el relevo de Ousmane Dembélé, que lo conquistó el año pasado. También aparecen en las quinielas los nombres de Fabián Ruiz, centrocampista del PSG; Rodri Hernández, centrocampista del Barça o el también jugador del club parisino Kvhicha Kvaratskhelia.

Los argumentos de Kane, Mbappé y Lamine para ganarlo

Harry Kane parte como principal favorito por la gran temporada que cuajó con su club, el Bayern de Múnich. El inglés conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. A nivel individual se alzó con la Bota de Oro alemana tras marcar 36 goles y en el Mundial, aunque cayó eliminado en semifinales, lideró a los 'Three Lions' con seis goles y una asistencia.

Mbappé, por su parte, solo tiene logros individuales para aportar a su candidatura. Fue el máximo goleador de LaLiga, la Champions y en el Mundial, donde se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo. A nivel colectivo no puede presumir de ningún título porque el Real Madrid acabó el año en blanco.

En cuanto a Lamine Yamal, su carta de presentación es el Mundial que conquistó con la Selección Española el pasado 19 de julio ante Argentina. También logró con el Barça el trofeo de LaLiga, donde marcó 16 goles y dio 11 asistencias, y la Supercopa de España.

En cuanto al resto de nominados. Fabián Ruiz consiguió hasta seis títulos la temporada pasada, cinco con el PSG -liga, la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Supercopa francesa- y el Mundial con la Selección Española. El otro jugador español, Rodri, fue nombrado mejor jugador del Mundial.

El trofeo Kopa también podría ser español, al igual que el mejor entrenador

El trofeo Kopa, que premia al mejor jugador joven de la temporada, sí parece que se lo va a llevar un español, con Lamine Yamal -que lo ha ganado en las dos ocasiones anteriores- y Pau Cubarsí como los favoritos. Otros candidatos son el madridista Yan Diomande, Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille) o Lennart Karl (Bayern de Múnich), entre otros.

También es posible que un jugador se alce con el Trofeo Yashin a mejor portero del mundo, con Unai Simón -con un solo gol encajado en el Mundial-, David Raya -ganó la Premier con el Arsenal, la primera para el equipo desde 2004- y Joan García -por sus títulos con el Barça- como los mejores posicionados.

El Trofeo Johan Cruyff que premia al mejor entrenador también caerá del lado español. De cinco candidatos, cuatro son de España, con Luis de la Fuente como principal baza. También aspiran a lograrlo Luis Enrique, Unay Emery y Mikel Arteta.

Las nominadas en el cuadro femenino

En categoría femenina, Alexia Putellas podría conseguir su tercer Balón de Oro. En la temporada 2026, su última con el Barça, conquistó su séptima liga consecutiva, la cuarta Champions, donde fue elegida MVP, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Aunque estos mismos argumentos también servirán para sus excompañeras, como Patri Guijarro, Claudia Pina, Ewa Pajor o Caroline Graham Hansen.

El trofeo Kopa es posible que caiga también del lado azulgrana, con Vicky López -ganadora el año pasado- y Clara Serrajodi como principales bazas. A mejor portera también está nominada la guardameta culé Cata Coll, mientras que el entrenador del Barça, Pere Romeu, es el claro favorito a llevarse el trofeo Johan Cruyff.

En directo Actualizado a las

Unai Simón también está ya el Londres

El guardameta del Athletic Club aspira a levantar por primera vez el Trofeo Lev Yashin, que le coronaría como el mejor portero del mundo. Unai Simón levantó el Mundial con la selección española y solo encajó un gol en todo el torneo.

Posiciones del 23 al 19

Siguen conociéndose posiciones del Balón de Oro:

  • Puesto 23, Nuno Mendes
  • Puesto 22, Lautaro Martínez
  • Puesto 21, Gabriel
  • Puesto 20, Willian Pacho
  • Puesto 19, Joao Neves

Los jugadores del Barça ya están en Londres

Los jugadores del Barça nominados al Balón de Oro y a otros trofeos ya han llegado a la capital inglesa: Rodri, Lamine Yamal, Joan García...

También se han desvelado las posiciones 30 a 11 del Balón de Oro femenino

Empatadas a puntos, en la 28ª posición: Miedema, Malard y Lorena.

Puesto 27, Rose Lavelle

Puesto 26, Alex Greenwood

Puesto 25, Caroline Weir

Puesto 24, Kerstin Casrparij

Puesto 23, Tanikawa

Puesto 22, Matsukubo

Puesto 21, Camberos

Puesto 20, Bacha

Puesto 19, Wullaert

Puesto 18, Banda

Puesto 17, Esmee Brugts

Puesto 16, Mapi León

Puesto 15, Cata Coll

Puesto 14, Wendie Renard

Puesto 13, Mariona Caldentey

Puesto 12, Klara Buhl

Puesto 11, Yuri Hasegawa

Ya se van conociendo algunas posiciones de los nominados

En X, la cuenta oficial del Balón de Oro ha comenzado a desvelar las últimas posiciones de la clasificación.

  • En el puesto 29, empatados a puntos, se encuentran Sadio Mané y William Saliba.
  • En el puesto 28, Julián Quiñones
  • Puesto 27, Bruno Fernandes
  • Puesto 26, Dayot Upamecano
  • Puesto 25, Marquinhos
  • Puesto 24, Luis Díaz
  • Puesto 23, Nuno Mendes

Alexia Putellas aspira a levantar su tercer Balón de Oro

Alexia Putellas podría conseguir su tercer Balón de Oro. En la temporada 2026, su última con el Barça, conquistó su séptima liga consecutiva, la cuarta Champions, donde fue elegida MVP, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Aunque estos mismos argumentos también servirán para sus excompañeras, como Patri Guijarro, Claudia Pina, Ewa Pajor o Caroline Graham Hansen.

Los 30 nominados al Balón de Oro

  • Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
  • João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Michael Olise (Francia, Bayern München)
  • Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (España, FC Barcelona)
  • Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
  • Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
  • Gabriel (Brasil, Arsenal)
  • Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
  • Julián Quiñones (Mexico, Al-Qadsiah)
  • Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
  • Rodri (España, Manchester City/FC Barcelona)
  • Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
  • William Saliba (Francia, Arsenal)
  • Ferran Torres (España, FC Barcelona/Paris Saint-Germain)
  • Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
  • Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
  • Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)
  • Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
  • Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)
  • Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
  • Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

A qué hora es la gala del Balón de Oro y cuándo se sabe el ganador

Este lunes 26 de octubre se entrega el Balón de Oro 2026, el trofeo individual más importante del mundo del fútbol.

La gala empieza a las 21:00 horas (hora peninsular) y se celebra por primera vez fuera de Francia, en el Palladium Theatre de Londres.

El ganador se conocerá a las 22:43 horas. Seis minutos antes, a las 22:37 horas se sabrá la ganadora.

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