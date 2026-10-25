Mourinho opta por Valverde en el lateral, mientras que Rodri vuelve al once de Flick: las alineaciones del Real Madrid y Barça en el clásico

El FC Barcelona y el Real Madrid se ven las caras por primera vez esta temporada en el regreso de Mourinho al Camp Nou 13 años después. El partido es clave para el devenir de LaLiga. Si ganan los culés, se situarán líderes en solitario, cinco puntos por encima del Atlético de Madrid y nueve por encima de los blancos, a los que solo les sirve ganar.

Hansi Flick ha apostado por Rodri y Pedri en la medular. Todas las veces que los dos españoles han jugado de inicio, el equipo azulgrana ha ganado. No estará Dani Olmo, que se lesionó el pasado martes en Francia en el partido contra el PSG, pero el técnico alemán sí podrá contar con Fermín, que está a pleno rendimiento.

Con las numerosas bajas en defensa, Xavi Espart jugará en el lateral derecho. El canterano ha irrumpido con fuerza en el primer equipo y tras su gran exhibición ante el PSG, Flick le ha dado toda su confianza en este clásico. Irá acompañado de Cubarsí y Gerard Martín en el centro de la zaga y Joao Cancelo por el otro lateral.

El resto del once no tiene sorpresas. Lamine Yamal, que puede levantar su primer Balón de Oro este lunes en Londres, Raphinha como falso 9 y Anthony Gordon en el extremo izquierdo.

Mourinho, por su parte, ha tenido que enfrentarse a un contratiempo de última hora. Y no es una baja fácil de suplir, Courtois se ha quedado en Madrid por gripe, así que en su lugar entra Lunin. El ucraniano todavía no había disputado ni un minuto esta temporada.

En la zaga, los laterales están formados por Valverde y Cucurella y Konaté y Huijsen en el centro de la zaga. Fede vuelve al lateral otra vez, como viene siendo habitual en la temporada. En el centro del campo, Bernardo Silva con Tchouameni y Arda Güler en el centro del campo.

Arriba, el tridente Bellingham, Mbappé y Diomande en racha, que aprovechará la ausencia de Vinicius, sancionado, para reafirmar la buena dinámica en la que se encuentra.