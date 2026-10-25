Courtois, baja de última hora en el clásico por gripe

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, es baja de última hora por un "proceso gripal" para el clásico que este domingo su equipo disputará contra el FC Barcelona, según informó el club merengue este domingo.

En su lugar, entra en la convocatoria Illia Voloshyn.

El belga no viajará a la Ciudad Condal y se une a las bajas de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, además de Vinícius Júnior, quien cumple ante el Barcelona el segundo de sus cuatro partidos de sanción en Liga tras ser expulsado ante el Villarreal.

En el encuentro, que se disputará a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou, se prevé que el técnico madridista, José Mourinho, apueste en la portería por Andriy Lunin.

La de Courtois es una baja sensible para el conjunto de Mourinho, que está en tercera posición a 6 puntos del líder, el equipo culé, al frente de la clasificación de la LaLiga EA Sports con 27 puntos y que este sábado vio acercarse al Atlético de Madrid, segundo, a solo dos puntos tras ganar al Deportivo (1-0).