Mourinho gana la partida a Flick y el Real Madrid asalta el Camp Nou

El Real Madrid se impuso en el Clásico y dio un golpe encima de la mesa planteando un partido en el que José Mourinho salió como gran vencedor. El técnico portugués se reivindicó asaltando el Camp Nou y provocando la primera derrota en Liga de los de Hansi Flick.

Mourinho apostó por Bernardo Silva en el centro del campo y por Guler en banda derecha, siendo Fede Valverde lateral derecho. El Real Madrid consiguió así cuajar un partido muy serio con un gran Cucurella, que secó a Lamine Yamal.

En ataque, aprovechó la velocidad de Diomande, que hizo mucho daño al Barça y los goles de Mbappé, que con un doblete fue el gran protagonista sobre el verde. También destacó Bellingham con un gran partido y Camavinga, que se convirtió en protagonista con su asistencia en los minutos finales.

En el Barça se acusaron las bajas en defensa, a la que hay que sumar a Xavi Espart, lesionado en la primera parte. No estuvieron acertados ni Pedri ni Rodri en el centro y en ataque solo Raphinha inquietó a Lunin, sustituto de Courtois en la portería madridista por culpa de un proceso febril que dejó al belga sin viajar.

Es la segunda derrota consecutivo de los de Flick que hasta hace apenas unos días contaban sus partidos por victorias, pero esta semana ha caído ante PSG y Real Madrid y muchos empiezan a apuntar a cómo digerirá esto el equipo culé y cómo puede afectar al devenir de la temporada.

En clave Liga, el Barça sigue líder, pero ve cómo el Atlético de Madrid recorta su ventaja y se sitúa a dos puntos, mientras que el Real Madrid recupera terreno y se queda tercero a tres puntos del liderato culé.