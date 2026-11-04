Santiago Abascal: "El miedo a Vox ya no funciona porque el PP no colabora en esparcirlo"

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, responde en Más de uno a las preguntas de Rafa Latorre sobre la actualidad política y los principales compromisos de su formación de cara a las próximas elecciones generales.

La entrevista comienza con la crisis ferroviaria y la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes. A continuación, aborda las posibilidades de un entendimiento entre PP y Vox si ambos partidos suman mayoría suficiente, así como las posiciones de su partido en materia migratoria, la propuesta de reemigración y su relación política con Donald Trump.

El crecimiento de Vox y su vinculo con el PP

El líder de la agrupación conservadora mantiene que el crecimiento de su partido en los últimos sondeos se debe principalmente al cambio de paradigma entre el Partido Popular y su agrupación.

"El miedo a Vox ya no funciona porque el PP no colabora es esparcirlo. Antes colaboraban en ello", declara. Al igual que su homólogo del PP, el candidato de Vox explica que su medida conjunta para el Senado responde a la unión de la izquierda para controlar esta administración.

En torno a la posibilidad de gobernar en coalición con los populares, Abascal es precavido y prefiere pensar que no está hecho pese a lo que digan las encuestas. Por otra parte anuncia que en este momento no tienen nada cerrado en cuanto a los roles que desempeñaría su partido en caso de formar gobierno.

"Si vamos a estar en el segundo lugar no sabemos cual va a ser nuestra fuerza", declara.

Al ser cuestionado por pesos pesados de la agrupación que han abandonado el partido, como Iván Espinosa de los Monteros u Ortega Smith, Abascal se muestra contundente contra aquellos que no confiaron.

"Lo que ha ocurrido es que Vox tenia un 12% en las encuestas y ahora estamos en el 20%. Los que están en Vox y siguen tenían razón, y los que no pensaban que tenían que dar la batalla y quienes se salieron del partido porque los resultados no eran buenos, se han equivocado", expone.

La dimisión de Óscar Puente y la respuesta del Gobierno al accidente ferroviario

Sobre la dimisión del ministro de Transportes después de la tragedia de Urda, Abascal opina que "lo que ha pasado es muy parecido a lo que viene pasando" en casos como el de Santos Cerdán, José Luis Ábalos, el Fiscal General del Estado o los delegados del Gobierno en Madrid o en Ceuta.

El candidato de Vox manifiesta cuál es para él su mayor preocupación con el Ejecutivo: "Creo que es el capo de la mafia que gobierna España. Lo único importante es que se vaya Sánchez".

Preguntado sobre si actualmente él se subiría a un tren viendo el estado actual del sistema ferroviario, cuestión a la que Alberto Núñez-Feijóo respondió afirmativamente "por responsabilidad", Abascal comenta que él no lo haría y considera "irresponsable" decir que el sistema merece confianza "cuando no lo merece".

"Si él quiere bañarse en Palomares como hizo Fraga, él sabrá. Yo opto por la prudencia", comenta.

Por otra parte el político se compromete a cambiar el sistema por completo "si hay un cambio político en España" y su partido llega al poder. Para ello, el candidato presenta tres puntos clave: Realizar una auditoría de la inversión en infraestructuras para conocer el estado de las vías, encontrar el por qué han ocurrido los accidentes y eliminar a los políticos a cargo que no tengan conocimientos técnicos.

"Restaurar y recuperar algo que era una joya", señala.

La prioridad nacional como iniciativa

Uno de los temas más controversiales del programa electoral de Vox es la denominada prioridad nacional, que aborda cuestiones como la Ley de Nietos y exponen su pensamiento en torno a la inmigración.

Abascal critica las ayudas que reciben muchas personas al poco tiempo de llegar a España en este momento, y defiende que su objetivo es acabar con eso. Asimismo explica que esta iniciativa no rema en contra de los inmigrantes nacionalizados, pero que revisaran ciertos procedimientos de nacionalidad porque para ellos.

"Si el extranjero es español, no hay discusión. Hay que deportar a los que cometen delitos en España", declaró.

El político vasco a su vez explica que "hay que deportar a los que cometen delitos en España", y además defiende una reemigración para "aquellos que viven de las ayudas y no trabajan", explicando que esta idea no va contra los que han trabajado y les surge un problema, ya que estos han adquirido derechos".

El candidato considera que los inmigrantes en España deberían "temer los movimientos migratorios masivos por las repercusiones para ellos", y que desde su partido plantean repatriaciones para los que entran ilegalmente en España, criticando que "muchos tienen ordenes de expulsión y no se aplican".

También considera que hay permisos de trabajo que tiene que ser revisados, así como las condiciones de doble nacionalidad que en casos como en el del pueblo marroquí no existe dentro de su país de origen y que muchos notarios denuncian que se regalan por ese motivo las nacionalidades.

"La nacionalidad es algo valioso y no se regala", espeta.

"Un gobierno no puede gobernar con normalidad con una parte del país invadido"

La crisis migratoria acontecida en la ciudad autónoma ocupa una parte del coloquio, donde Abascal insiste en que debe ser el gran problema a solucionar por la política española.

"Hoy la prioridad nacional es Ceuta, afecta a la dignidad nacional. Un gobierno no puede gobernar con normalidad con una parte del país invadido", declaró. El político afirma que el movimiento poblacional fue una agresión de Marruecos y que forma parte de una guerra híbrida.

"Lo peor es que defienden sus intereses de forma ilegítima e injusta. Ha tenido las facilidades del Gobierno de España", cuenta.

Sobre cómo hubiera actuado él de estar en el poder, expone que hubiera defendido las fronteras desplegando a las fuerzas y hubiera propuesto mejorar las infraestructuras defensivas.

Pensiones, el aborto y la despolitización de las administraciones

Vox ha expuesto a través de uno de sus nombres propios, José M. Figaredo, que el sistema de pensiones de España está obsoleto y debe ser modificado. Abascal explica que las pensiones son un derecho de los contribuyentes, y que por ello estas no se van a reducir y mucho menos suprimir. Desde su perspectiva explica que lo que debe es buscar es una forma alternativa de pagarlas.

En cuanto a su idea sobre el aborto, Abascal explica que su deseo es que cuestiones económicas o sociales no deben frenar el derecho a la vida y que los niños puedan nacer.

"A nosotros nos gustaría que hubiera una mayoría social en España que relpaldara a las personas más vulnerables: los mayores y los no nacidos", comenta.

La revisión de las instituciones y administraciones públicas son cuestiones importantes para Vox, según su líder. Desde su partido creen que "todo lo que tenga que ver con los órganos públicos, jurídicos, tiene que ser revisados", y señaló que organismos como el CGPJ, el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, entre otros, "tienen que ser nombrados de otra manera".

"Quien tiene que renunciar a las administraciones es el partidismo", mantiene.

Al ser preguntado por las subvenciones públicas a partidos, Abascal defiende que los partidos públicos no deben poder recibirla, y que se financien con las cuotas de los militantes como los sindicatos o asociaciones.

Latorre señala que su partido ha recibido dinero de Irán y Hungría, a lo que el líder de la agrupación conservadora contesta diciendo que son personas concretas y las cuantías no son tan destacable, pero cree que entidades extranjeras no deberían de poder financiar partidos.

Sobre esto expone Alejo Vidal-Quadras, fundador del partido, apoyó a la oposición y que ello derivó en pequeñas aportaciones; y que el capital húngaro fue a través de un banco que les hizo pagar más intereses que el Banco de España.