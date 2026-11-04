EN DIRECTO Abascal plantea revisar las regularizaciones masivas y las nacionalizaciones: "Hay un gran fraude"
El líder de Vox afronta este miércoles una entrevista marcada por la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, el acuerdo electoral con el PP para el Senado, su programa electoral con polémicas en las pensiones y la controversial decisión de mantener los actos del partido tras la tragedia ferroviaria de Urda.
En directo Actualizado a las
¿Cree Abascal que puede haber pucherazo?
"Creo que puede pasar cualquier cosa en las elecciones. No tengo ni idea, no soy un psicópata, no se me ocurre una ley de nietos. Sánchez está acorralado, tiene miedo al banquillo y a ser juzgado por el asunto de Ceuta. Cuando dijimos esto, detectamos el fraude de la ley de nietos, pueden ocurrir que no sabemos. Lo que hago es alertar a los españoles. No hay trampa ni violencia que impida el cambio si los españoles se movilizan".
La prioridad nacional que defiende Vox
"En las circunstancias actuales, el marroquí que acaba de llegar tendría prioridad y se llevaría la ayuda. Nosotros vamos a trabajar para que el español tenga preferencia. Si hay un ecuatoriano que es español, es español. El arraigo funcionaba al revés, lo que hacía era decir que como no tiene arraiga, le vamos a dar la ayuda. Se lleva la ayuda el que acaba de llegar, y eso es discriminación para los españoles. Esa es la prioridad nacional, acceso a las ayudas, guardería. Esto es mayoritario, incluso entre los votantes del PSOE".
Las exigencias a Feijóo para la coalición
"Suelo evitar hipótesis sobre las encuestas, pero esto no está hecho. El PP se puso a repartir Ministerios y contribuyó a la demonización de Vox. Ayer me preguntaban que el miedo ya no funciona porque el PP no colabora en esparcir ese miedo. A la fuerza ahorcan en comunidades. No hay nada cerrado, esa decisión habrá que tomarla después de las elecciones, en función de lo que voten los españoles, en función de la relevancia que den a Vox".
Los que se fueron de Vox
"Lo que ha ocurrido es que Vox tenía un 12% en 2023 que se fue al 10% y hoy está cerca del 20%. Aquellas personas que siguen en Vox tenían razón en que había que seguir dando la batalla, y quienes decidieron salir por los resultados, se han equivocado. Hubo gente que se bajó del barco. En lo personal, en la política pasan cosas muy dolorosas, pero tenemos una responsabilidad ante millones de personas".
La financiación de los partidos políticos
"Queremos que los partidos no reciban financiación pública, se puedan sostener con las cuotas de sus militantes. Ahora bien, no vamos a renunciar para ir a las elecciones con las manos atadas. Las entidades extranjeras no tienen que poder dar dinero a los partidos. Una cosa es anterior, cuando el señor Alejo Vidal-Quadras era presidente de Vox, que apoyó mucho a la oposición iraní, y muchos de ellos hicieron pequeñas aportaciones. Lo de los húngaros no tiene nada que ver, es un banco europeo que puede financiar con un crédito y unos intereses muy costosos a los que renunciaron los bancos españoles".
Revisar órganos como CGPJ, el Defensor del Pueblo, TVE...
"Creemos que los órganos públicos, jurídicos, los que tienen que mantener la separación de poderes, tienen que ser revisados. Me refiero al CGPJ, al Constitucional, y nos gustaría que haya reformas. Me he traído un listado, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, que es el defensor del Gobierno; el Tribunal de Cuentas, que ha atacado a Vox siempre; la CNMC, el Banco de España, TVE... A esto quien tiene que renunciar es el partidismo. Tiene que estar separado del control partidista".
El acuerdo con el PP en el Senado
"Más que un acuerdo, es un gesto mutuo entre Vox y PP. Es un gesto defensivo y estoy muy convencido de lo que hemos hecho, hay que garantizar un cambio total. Si hay un cambio en el Congreso, pero la extrema izquierda de Sánchez consigue secuestrar el Senado, tendremos muchas dificultades".
Postura sobre la eutanasia y el aborto
"Nos gustaría una mayoría social que favorezca a las personas más vulnerables. Vamos a apoyar cualquier política que beneficie a los más vulnerables. Nuestras posiciones no tienen una mayoría social y somos conscientes. No dejamos de decir cuáles son nuestros planteamos. En la cárcel queremos meter a los corruptos, a los golpistas. Y lo que queremos es que los vulnerables, los indefensos, puedan nacer, queremos que las mujeres tengan el apoyo de las instituciones, que el Estado apueste por la vida, que apuesta por defender la vida, por que los niños puedan nacer, que las familias salgan adelante".
Reformar el modelo de comunidades autónomas
"España está en una urgencia que no es la reforma del modelo de las autonomías. Se necesita una mayoría, no puedo engañar a los españoles. Pensamos eso sobre el modelo de las autonomías, creemos que ha hecho desiguales a los españoles. Pero en estas elecciones, las prioridades son otras. Montoro hizo lo contrario con los impuestos, yo no, yo digo que hay cosas graduales. El que diga que el día 30 se pueden tomar las decisiones del programa, mentiría a los españoles. Lo que sí puedo prometer es nuestra determinación para el cambio".
Abascal asegura que las pensiones se pagarán "de la manera que sea"
"Tal y como está planteado el sistema de pensiones, lanzamos un mensaje claro. Las pensiones están en riesgo con la continuidad del Gobierno de Sánchez, el modo en el que se paguen las pensiones, el modelo será una cuestión técnica, pero no es discutible que los derechos adquiridos por los pensionistas se eliminen. Las pensiones habrá que pagarlas como sea, el modelo del pago será discutible, pero es falso que hayamos planteado la privatización de las pensiones. Lo importante es decir que las pensiones no están en riesgo y se van a pagar de la manera que sea. Hay sistemas nuevos, pero eso es accesorio, pero esos derechos han de ser respetado de la manera que sea. Hay que hacer una revisión drástica de los gastos públicos. Leía un informe que cifra en 70.000 millones el coste de la sobreregularización en España".
Revisar las nacionalizaciones
"Hay muchas personas que vienen, trabajan muchos años y han adquirido derechos. Esas personas pueden cobrar el paro. Pero hay que ser precisos, una propuesta individualizada, ya que nos quieren atacar por lo que defendemos. No planteamos un éxodo. Queremos analizar si esas regularizaciones se pueden hacer; hay que revisar todo, las nacionalizaciones que se han producido y se han regalado. Nosotros planteamos endurecer su acceso y que revisen las nacionalidades concedidas. Marruecos y España no tienen tratado y nos indican los notarios que se están regalando. Hay un gran fraude en lo que tiene que ver con esto. La nacionalidad española es valioso y no se regala".
La crisis migratoria
"Yo hubiera defendido la frontera con todas sus consecuencias, el despliegue del Ejército, con la construcción de espigones infranqueables y desplegar a la Armada. Habríamos lanzado el mensaje al mundo de que no se puede entrar en la frontera. Han muerto más de 100 personas, eso lo ha provocado Sánchez. La tragedia se ha producido, en España se dice que se va a regularizar a los que están, ese mensaje perjudica a España. También a los que se adaptan y trabajan con nosotros. Lo que tienen que temer es la inmigración masiva, no ningún proceso de remigración, que planteamos repatriciones para quienes entran ilegalmente en España. Hay que aplicar leyes que no se aplican, hay que cambiar leyes tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Muy pronto cambiará en Europa. Hay que deportar a los que cometen delitos y planteamos ese proceso para los que viven de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles".
Ceuta, "prioridad nacional"
"La prioridad nacional es Ceuta. Afecta a la dignidad nacional, un Gobierno no puede gobernar con parte del país invadido, han llevado a la congelación de la vida allí. Los ceutíes están a la espera de una respuesta institucional contundente, para que los que no deberían estar se vayan por donde han venido. Eso es lo primero que tiene que hacer un Gobierno. Es una agresión de Marruecos, que forma parte de una guerra híbrida. Marruecos posicionó buques en aguas españolas, pero lo peor de todo es que ha tenido las facilidades del Gobierno de España".
¿Se montaría Abascal en un tren hoy en día?
"Por responsabilidad, haría lo contrario que Feijóo. No dispongo de los datos, de lo que ocurre, no tomaría esa decisión. Lo responsable es decirle a la gente que el sistema merece confianza cuando no lo merece. Podemos hablar de los sistemas, de todo lo que se degrada en España, que tiene impuestos nórdicos y servicios tercermundistas. Puedo comprometerme para mejorar las cosas, pero no llamar a la confianza. Lo primero es hacer una auditoría de cuál ha sido la inversión, conocer el estado de las vías, la seguridad, por qué ha ocurrido Adamuz, Urda. Que esa caída del LZB tiene que ver con la caída de las energías. Hay que saber lo que ha pasado, eliminar a todos los políticos no formados en ámbitos técnicos. Lo que ha hecho Puente y Ábalos, y Koldo, y las señoritas de compañía, ha sido dantesco. La corrupción mata, el fanatismo ideológico mata, y hay que hacer algo para reinstaurar la joya de la corona. El sistema ferroviario ha sido referencia y se ha desplomado de manera trágico".
La dimisión de Óscar Puente y críticas a Sánchez
"Hago pocas cábalas sobre si esas dimisiones se producen o no. Evito el comentarismo y el perder una parte de mi tiempo en el análisis. Trato de responder a lo que pasa, que es muy parecido a lo que viene pasando. Si empezamos a pensar en nombres, tenemos Cerdán, Ábalos, el delegado de Gobierno en Ceuta, en Madrid, la mujer, el hermano... Todas esas personas envueltas en distintos actos de corrupción, condenados o imputados, siempre el parapeto de Sánchez. Sánchez es el capo de la mafia que nos gobierna, sus maneras son terribles. Hemos conocido sus maneras, que eran incluso demasiado para unos narcos, y las maneras para asaltar el poder en el PSOE. No solo el pitufeo de cómo financió su carrera Sánchez, sino cómo metían el voto de las personas que acababan de afiliar".
"No buscamos parecernos a nadie"
"No buscamos parecernos a nadie, tenemos coincidencias y luego intereses. La coincidencia es el interés nacional y en esa defensa muchas veces chocamos. Un ejemplo es Milei, que estaba a favor de Mercosur, le expliqué que nosotros no podíamos apoyar eso y nos dijo que ningún drama, que lo entendía. No entiendo a los que defienden los intereses ajenos, como el presidente del Gobierno, que es el candidato marroquí".
Comienza la entrevista a Santiago Abascal
El candidato de Vox ya está en el estudio de Onda Cero: "Lo que ocurre en EEUU es algo que ocurre habitualmente, le ocurrió a Clinton. Desde la perspectiva de los españoles, esté quien esté en el poder, y Trump estará dos años más, conviene tener buenas relaciones con Estados Unidos".
Milei se reunirá con Abascal en Madrid por la Cumbre Iberoamericana
El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles con Santiago Abascal, presidente de Vox, en Madrid, hacia donde parte esta noche para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, informaron fuentes oficiales. El encuentro entre Milei y Abascal tendrá lugar en la noche del miércoles, la única actividad que realizará el argentino fuera de la cumbre, cuya sesión plenaria se desarrollará el jueves por la mañana, de acuerdo a la agenda difundida por el Oficina de la Presidencia.
Esta visita, la octava a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, tiene lugar semanas después de su anterior viaje a Madrid, muy polémico por los insultos que dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que tildó de "impresentable dictador", entre otras palabras de desprecio. A su regreso a Buenos Aires de ese viaje, el argentino atacó de nuevo a Sánchez, al que calificó de "ladrón y corrupto"; y un día después repitió los insultos en otro acto público.
El presidente argentino hizo ese viaje a Madrid, en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, para apoyar al PP y Vox, los partidos de derecha y ultraderecha que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría absoluta de los votos. En esa visita solo fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP y abiertamente opositora al Gobierno progresista de Sánchez, mientras que con Abascal tuvo una conversación telemática que ambos distribuyeron después por las redes sociales.
Abascal exige a Sánchez dimitir en vez de esconderse "detrás de sus esbirros"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "esconderse detrás de sus esbirros" tras la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y le ha exigido hacer lo mismo para "ponerse a disposición judicial". Puente ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión como titular de Transportes y cabeza de lista al Congreso por Valladolid, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.
"Ábalos, Koldo, el fiscal general, Cerdán, los delegados del Gobierno de Ceuta y Madrid, Zapatero, Paco Salazar, Montse Mínguez, su mujer y su hermano ¡Y ahora Oscar Puente!", ha enumerado Abascal en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha afirmado que Sánchez "se esconde detrás de sus esbirros" pese a que "la responsabilidad es suya".
Abascal ha insistido en que el jefe del Ejecutivo "es el capo de la mafia" y el "cerebro de la organización criminal que nos gobierna": "Su traición mata". Por ello, ha instado a los ciudadanos a dar una "respuesta masiva" en las urnas para "sentarle en el banquillo" y recuperar "la esperanza y la dignidad nacional".
El programa electoral de Vox
Especial atención merece asimismo la polémica sobre las pensiones. Las declaraciones de dirigentes de Vox acerca de la insostenibilidad del actual sistema público y la posibilidad de estudiar un modelo mixto de financiación, con aportaciones públicas y privadas, han generado preocupación y críticas. Abascal, por su parte, ha asegurado que su partido no pretende privatizar las pensiones y que estas seguirán pagándose si Vox gobierna. La entrevista permitirá conocer si existe una propuesta económica definida y qué garantías ofrece a los actuales pensionistas y a los trabajadores que cotizan.
Otras cuestiones de su plan de medidas incluyen iniciativas como la prioridad nacional, su política migratoria, el problema de la vivienda, su intención de reducir impuestos y gasto público, así como la relación con la Unión Europea. A menos de un mes de las elecciones, el coloquio permitirá abordar una cuestión de fondo: qué papel quiere desempeñar Vox en un eventual cambio de Gobierno y hasta dónde está dispuesto a llegar para convertir su representación parlamentaria en poder ejecutivo.
El accidente de Urda y la dimisión de Puente
La tragedia ferroviaria de Urda y la dimisión de Óscar Puente, anunciada este martes, constituirán otro de los bloques de interés. El líder de Vox deberá explicar también su decisión de mantener los actos políticos previstos tras el accidente, una postura que generó críticas por parte de otras formaciones. La salida del ministro de Transportes añade presión a las exigencias de responsabilidades políticas que Vox ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez.
La alianza con el PP en el Senado y la posibilidad de coalición
Uno de los asuntos centrales será el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado. El pacto abre interrogantes sobre la relación entre ambas formaciones y, especialmente, sobre la posibilidad de formar un Gobierno de coalición si los resultados electorales permiten una mayoría conjunta. Abascal tendrá que aclarar qué condiciones exigiría a Alberto Núñez Feijóo y qué responsabilidades estaría dispuesto a asumir.
Entrevista a Santiago Abascal a partir de las 9:00h
Santiago Abascal afronta este miércoles una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno. Una entrevista marcada por las principales controversias políticas de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El coloquio abordará diversas cuestiones que giran en torno a la formación conservadora, como es la posibilidad de formar una coalición con el PP, sus medidas más controversiales dentro de su programa electoral en vivienda o en las pensiones, o la tragedia de Urda y la dimisión de Óscar Puente.
Sigue la entrevista en directo a partir de las 9:00 horas, en Onda Cero y también en vídeo en streaming en ondacero.es.