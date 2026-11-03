La jueza Biedma aporta 652 mensajes a Pedraz y sostiene que el exjuez Sáenz de Tejada participó activamente en la trama Leire

La magistrada de Badajoz Beatriz Biedma continua aportando información en el denominado caso cloacas. Este martes, la jueza ha aportado en la Audiencia Nacional un escrito de alegaciones donde insiste en la existencia de una trama coordinada para bloquear la investigación que ella dirigió contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Según la jueza, existen "indicios racionales" de que el ex juez Luis José Sáenz de Tejada formaba parte de la organización criminal investigada y de su "plena inclusión" en la actividad que desplegó y cuyo objetivo era tumbar la causa judicial.

Entre los argumentos presentados, la magistrada ha aportado 652 mensajes de whatsapp recogidos en atestados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de los cuales 476 forman parte del grupo 'Vacaciones y Viajes' entre el 23 de agosto de 2024 y el 3 de julio de 2025.

A ellos se suman otros 176 intercambiados de forma individual entre Leire Díez y Sáenz de Tejada, del 26 de septiembre de 2024 al 8 de diciembre de 2025.

Una trama dirigida contra la jueza

Tal y como ha destacado Biedma, los mensajes señalados coinciden con la fase álgida de la instrucción contra el hermano del Gobierno. El grupo de WhatsApp estaba conformado por Leire Díez, el abogado Javier Pérez Dolset, el empresario Joaquín Parra y Sáenz de Tejada.

En uno de esos intercambios, el ex juez planteó la necesidad de definir una estrategia. Leire respondió que ya tenían una y que llevaba meses en marcha, una operación que, según los mensajes incorporados a la causa, iba "mucho más allá de acciones en medios". Según la UCO, el grupo y las conversaciones forman parte de las supuestas maniobras para interferir o condicionar el procedimiento judicial.

Las anotaciones de Leire Díez

El escrito realizado recoge también anotaciones atribuidas a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset, entre ellas la frase "Paso 1: destruir procedimiento". Biedma sostiene que Sáenz de Tejada participó en la ofensiva judicial contra ella, así como envió a Leire Díez por correo su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que la revisara.

Además, tal y como señala El Debate, el 2 de septiembre de 2024, los cuatro miembros del grupo se reunieron en Madrid en, según la declaración del empresario Joaquín Parra, "un piso franco del PSOE".

En esa reunión, según su relato, Sáenz de Tejada expuso un repaso de jueces y funcionarios, entre ellos Biedma, así como se habló de que David Sánchez cambiara de abogado en favor del ex juez, algo que el hermano del presidente habría rechazado.

Biedma solicita nuevas diligencias

Por otro lado, la magistrada ha pedido de nuevo citar como testigo en el caso Leire a Cintia Rocho, miembro presuntamente del clan de narcotráfico de los Rocho, quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Biedma.

La jueza vuelve a pedir a Pedraz que tome declaración como testigo a Cintia Rocho, quien ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostuvo que Saénz de Tejada le contactó para decirle que esta jueza "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

Por otro lado, ha reclamado la personación y la recusación de Sáenz de Tejada en Badajoz, algo que la Fiscalía ya consideró procedente el 25 de septiembre y que la Policía Nacional de Badajoz remita el atestado que identifica al titular del perfil de Facebook "José García Fernández".