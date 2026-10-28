El exjuez Sáenz de Tejada admite que quiso "eliminar judicialmente" a Biedma y niega que la persiguiera

El exjuez de las cloacas, Sáenz de Tejada, ha declarado este miércoles ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, como imputado en el 'caso Leire Díez', donde se investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

La jueza Biedma, que declaró como perjudicada el pasado 8 de octubre, solicitó su imputación tras declarar que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado, mientras investigaba al hermano de Sánchez.

En su declaración, Tejada ha asegurado que, al referirse a la intención de "eliminar" a la magistrada Beatriz Biedma, lo hacía desde un punto de vista "judicial". De esta forma, el exjuez afirma que su intención era "eliminar judicialmente" a Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno.

Asimismo, Sáenz de Tejada ha negado "rotundamente" haber perseguido a la magistrada del caso, así como haber recibido algún tipo de encargo por parte de Leire Díez, alegando que desde hace años se ha reunido con "políticos y periodistas" para denunciar "la prevaricación judicial en Badajoz".

No hubo contactos con 'Los Rochos'

Respecto a un supuesto contacto con 'Los Rochos', uno de los clanes de la droga más famosos de Badajoz, Sáenz de Tejada ha señalado que no contactó con Cintia Rocho, una de sus integrantes, para pedirle "eliminar" a Biedma. "Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto", ha afirmado el exmagistrado.

Además, ha explicado que no se acuerda de cuándo habló de "eliminar a Biedma", pero que se refería a "un proceso judicial evidentemente" y que ese mensaje "está sacado totalmente fuera de contexto".

Asimismo, el exjuez ha reiterado que no persiguió persiguió a la jueza cerca del aeropuerto de Talavera la Real de Badajoz, a su regreso de declarar en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicada, tal y como ella denunció en un primer momento.

El presunto inicio de persecución a Biedma

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa el inicio de las presuntas acciones contra la jueza Biedma en un contacto en agosto de 2024 entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset. En ese mes se creó un grupo de WhatsApp llamado 'Vacaciones y viajes', en el que participaban Dolset, Díez, Parra y el propio Sáenz de Tejada, y que habría sido la principal vía de comunicación de la trama.

Respecto a este chat, el exmagistrado ha reconocido su existencia, afirmando que está "judicializado" y que lo creó el empresario Joaquín Parra por su "interés". "El único que tenía un interés con todas las causas pendientes que tenía y el único que estaba todo el día 'a ver si me ayudas' fue el señor Parra", ha sentenciado.

En este sentido, ha subrayado que fue Parra quien le contactó para "pedir ayuda" y quien le presentó a Pérez Dolset y a Díez. El exjuez ha insistido en que lleva desde 2013 reuniéndose "con políticos y periodistas" para denunciar "la prevaricación judicial en Badajoz", mencionando como ejemplo un encuentro con Julio Anguita en 2016.

El exjuez denuncia la persecución de la UCO

Sáenz de Tejada ha acusado a los investigadores de la UCO de mentir, señalando que le han realizado una "imputación falsa de hechos sin investigación alguna", en un escrito remitido a Pedraz, de forma que negó haber acosado a la jueza.

Sáenz de Tejada ha precisado que se reunió en dos ocasiones con Díez como periodista que tenía contactos con el PSOE y le entregó documentación con pruebas sobre la corrupción el juzgados de Badajoz.

El exmagistrado ha asegurado que la presunta trama no le encargó nada y tampoco le pagaron nada, según las mismas fuentes, y que Díez era una anécdota más en su lucha contra la corrupción desde 2013.