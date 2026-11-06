Emilio Delgado: "Todas las medidas de las que presume Sánchez salen del espacio de Frente Amplio"

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, explica durante el coloquio con Rafa Latorre en Más de uno que las medidas principales anunciadas por Pedro Sánchez para su candidatura electoral con el PSOE para los próximos comicios corresponden a las iniciativas presentadas desde su agrupación política.

"Todas las medidas de las que presume Sánchez salen del espacio de Frente Amplio", comenta en torno a cuestiones como la reforma laboral, el crecimiento del empleo, la subida del SMI o la reducción jornada laboral, entre otros. El candidato capitolino manifiesta que aquellos que duden entre votar a su partido o al PSOE deben tener en cuenta el origen de las iniciativas expuestas por el jefe del Ejecutivo.

La responsabilidad de Pedro Sánchez en los casos de corrupción

En plena precampaña y a una semana de que empiece oficialmente la campaña electoral, el candidato por Madrid analiza el panorama político actual con el foco nuevamente puesto sobre el PSOE a raíz de los nuevos registros y detenciones por parte de la UCO con motivo de la nueva pieza separada abierta en el 'caso Koldo'.

"Quien mete la mano en la caja tiene que pagar, me da igual que lleve la camiseta del Che o de Pinochet", dijo sobre los nuevos detenidos por la UCO.

Además el candidato considera que estas polémicas, junto a su presencia en el Gobierno, parecen haber afectado a sus expectativas electorales; situadas en este momento en torno al 8%, .

"Tiene que ver con el desgaste de estar en el Gobierno. No hemos tenido un solo caso de corrupción y pagamos el precio de estar en un Gobierno con casos de corrupción", dijo.

"La riqueza que está generando la inmigración no se está reinvirtiendo en servicios públicos"

Uno de los temas principales de la entrevista gira en torno a el problema de la inmigración en España, donde Delgado expone el dato de Luis de Guindos de que la mitad del crecimiento económico en España tiene su origen en la inmigración. El político declara que el capital que este crecimiento poblacional está generando no se invierte en la mejora de los servicios públicos y que eso provoca una inseguridad en la población.

"Si no garantizas los derechos es complicado que la gente cumpla con sus obligaciones. La riqueza que está generando este fenómeno no se está reinvirtiendo en los servicios públicos", comenta.

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