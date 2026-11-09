El Gobierno pide investigar los presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok detectados por Maldita: más de mil vídeos y 20.000 potenciales pedófilos

El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía que "actúe" ante la investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok, y ha planteado paralizar los servicios de la plataforma en España, si se ve "oportuno".

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han informado de que el Ministerio ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado tras las información publicada por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en dicha plataforma y "la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material".

En el escrito, Juventud e Infancia solicita a la Fiscalía que, "en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados", y "plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno".

Qué ha descubierto la investigación

La mencionada investigación de Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

La investigación también ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Son algunos de los hallazgos en la tercera investigación de Maldita.es sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, que denuncia que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas. Combina periodismo de investigación, investigación en fuentes abiertas y su propia infraestructura de datos e inteligencia artificial.

La rápida respuesta del algoritmo a la interacción con contenido pedófilo

Durante 35 días, los especialistas de Maldita.es han analizado perfiles, comentarios en vídeos y emisiones en directo en TikTok y han creado cuentas para investigar y observar cómo responde el algoritmo a las interacciones con estos contenidos y con qué rapidez muestra cuentas, vídeos y directos relacionados.

Y han documentado actividad especialmente en España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia, aunque también han encontrado evidencias en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica.

Algunos de los potenciales pedófilos han reconocido a la Fundación que disponen de material de sus propios hijos o sobrinos y otros han llegado a ofrecerles realizar emisiones en directo con sus hijos.

Además, han constatado que miembros de esa comunidad de más de 2.000 usuarios dedicada a buscar contenido de bebés comparten material de sus propios familiares menores de edad.

También que en las 91 emisiones en directo documentadas, los espectadores pedían a los menores que realizaran determinadas acciones, algunas de carácter sexual, a cambio de dinero, pese a la normas de TikTok que prohíben que los usuarios de esas edades hagan directos.

Unas situaciones que se desarrollan, según explican, tanto en viviendas particulares como en centros educativos, con menores que transmitían desde las aulas, los baños o durante el recreo.

La plataforma, según la Fundación, no evita los directos, sino que "los publicita" incluso -dice-, y "gana dinero con los regalos de los pedófilos a niñas".

Solo cinco de los 50 vídeos denunciados, retirados

Los investigadores han denunciado una muestra de 50 vídeos con material explícito de abuso sexual infantil, que acumulan 8,9 millones de visualizaciones y más de 150.000 'me gusta'.

Sin embargo, "pese a la crudeza de las imágenes", según la Fundación, la plataforma sólo retiró cinco, el 10 %, y bloqueó otros trece, el 26 %, sólo para los usuarios de España.

Setenta y dos horas después de las denuncias, el 40 % de las cuentas que habían publicado esos contenidos continuaban activas.

Se han identificado también más de 10.000 cuentas que solicitan intercambios de imágenes sexuales en los comentarios de vídeos y han denunciado una muestra de 35 publicaciones que pedían expresamente imágenes de menores, incluso de ocho años, en 15 países, seis de ellos de la UE.

De esas 35 publicaciones, la plataforma ha eliminado dos, el 6 %, y ha bloqueado otras dos únicamente en España. No ha adoptado medidas sobre el 88 % de los contenidos denunciados, según Maldita.es, y el 91 % de las cuentas que solicitaban imágenes seguían activas 72 horas después.

¿Cumple la normativa europea?

Esta falta de respuesta lleva a la Fundación a cuestionar si la plataforma cumple las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que exige actuar "con prontitud" frente a los contenidos ilícitos una vez que las plataformas tienen conocimiento de ellos.

La normativa también obliga a las plataformas designadas de muy gran tamaño a adoptar medidas "razonables, proporcionadas y efectivas" para reducir los riesgos de que se difundan contenidos ilegales y los que afectan a la protección de los menores.

Para la Fundación , los resultados evidencian un "fracaso sistémico" de los mecanismos de protección de la plataforma, cuyas herramientas estarían siendo aprovechadas por los potenciales pederastas.