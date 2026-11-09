Evolución de las encuestas 29N: el bloque de la derecha mantiene intacta su ventaja y el impacto "sorpresa" llega de Andalucía y las comunidades históricas

Como cada lunes de precampaña electoral las miradas están puestas en la evolución de las encuestas. Todos los principales diarios han publicados sus sondeos que, salvo algunas variaciones, coinciden en la ventaja del bloque de la derecha llegando a sumar PP y Vox 199 escaños.

La tertulia de Más de uno ha dedicado gran parte de su espacio a analizar los resultados de estas encuestas que ha resumido en su minuto demoscópico Pablo Pombo. El periodista y tertuliano se ha centrado para su análisis en los datos que ofrece Sigma Dos durante la última quincena marcada por el trágico accidente ferroviario de Urda en el que fallecieron 69 personas.

Por bloques, destaca Pombo, el conjunto de la derecha mantiene intacta su ventaja mientras que el de la izquierda pierde tres puntos en una quincena. El Partido Popular termina estas dos semanas "algo más fuerte", pero el PSOE recupera parte de la caída provocada por el accidente aunque ha perdido un punto. En cuanto a Vox se ha estabilizado ligeramente por debajo de un nivel inicial.

Buenos datos para el PP e impacto de Adelante Andalucía y nacionalistas de izquierda

Estos datos, explica el tertuliano, son buenos para el PP porque revelan que la tabla de transferencias a su partido es favorable ya que aumenta la movilización, se mantiene lo que le llega del PSOE y baja lo que se va a VOX.

Pombo señala que "la herida del accidente de Urda no aumenta para el PSOE, pero tampoco se cierra" y llama la atención sobre el impacto de Adelante Andalucía y el efecto de ERC en Cataluña, ambas cosas no beneficiosas para Pedro Sánchez.

En este punto, Rafa Latorre ha destacado el colapso del PNV en el País Vasco que "está jugándose no tener grupo parlamentario" mientras a Bildu no le pesa su apoyo incondicional a Sánchez, "es el partido más leal a Sánchez y es el único socio que sale beneficiado de la relación"

El director de El Mundo, Joaquín Manso, añade que "el PNV, al igual que Junts, son dos partidos que van a ser enormemente perjudicados por haber atado su destino a un partido en el gobierno que ha aplicado políticas económicas y sociales de izquierdas".

Pombo concluye que en estas elecciones generales "van a salir bien las fuerzas nacionalista de izquierda y penalizadas las de las derechas".