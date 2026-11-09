Latorre, sobre la ausencia de Sánchez en el funeral de Urda: "A su negligencia suma su falta de sensibilidad, volviendo a elegir la comodidad frente a su responsabilidad"

Se diría que esta es la semana de la conflictividad social, atravesada como va a estar por tres huelgas, dos de maquinistas y una general, que van a paralizar al menos los transportes en España.

Cualquier Gobierno se sentiría interpelado por esta ola de protestas, sin embargo el presente gobierno está tan ensimismado que casi las considera a favor. Fíjense que hoy en el aluvión de las encuestas hay alguna como la de El País que refleja una cierta recuperación del PSOE y el periódico remarca "pese al accidente de Urda". En la campaña socialista el mensaje es mucho más optimista: precisamente por el accidente de Urda. El Gobierno está a dos dimisiones de la mayoría absoluta.

Esta es lo que ahora dice Sánchez. Que la culpa es de Rajoy. Tres legislaturas y media después la culpa del estado de las vías es de Rajoy, que recibió un país en riesgo de quiebra y que tomó las medidas necesarias para evitarlo. Lo que ocurrió desde entonces no tiene que ver con recortes, sino con falta de inversión y una gestión nefasta, que es distinto. Porque se incremento el tráfico ferroviario pero no la inversión

Lo que los maquinistas reclaman es lo que vienen reclamando desde hace dos accidentes en España y es una inversión en mantenimiento acorde al crecimiento del tráfico ferroviario. Porque en España la infraestructura está muy lejos de estar sobreexplotada. Como se dice, los países de nuestros entorno tienen mucha más frecuencia por kilómetro de vía. En alta velocidad, la CNMC cifró el uso de la red española en 58 circulaciones diarias por kilómetro, frente a 96 en Francia y 248 en Italia, y concluyó que hay margen para usarla más intensamente.

¿El problema es la liberación? No, el problema es de gestión. Trabajadores del centro de control de Atocha denuncian que en ese tramo el tráfico se ha duplicado tras la liberalización y sigue habiendo un solo controlador. La pregunta relevante es sino si la Madrid-Sevilla de hoy, con su señalización de 1992, aguanta lo que pasa por ella, aunque lo que pase por ella no sea para tanto.

Las causas apuntadas hasta la fecha, pendientes de investigación, son grietas en la vía en Adamuz, según el informe preliminar de la CIAF, y en Urda la caída del LZB y la orden del centro de control de que el AVE siguiera con otro tren delante. Apuntan a mantenimiento, sistemas y operación, no a trenes por kilómetro.

Quizás lo que ocurre con el resto de países es que si no aprueban unos Presupuestos, se disuelve el Parlamento y van a elecciones.

Aquí un Gobierno puede pasarse toda una legislatura sin siquiera presentar a las cámaras un proyecto de Presupuestos, que el ministro de Transportes admita a un mes de las elecciones y después de dos catástrofes ferroviarias que no ha aumentado la inversión en mantenimiento porque no tiene las cuentas actualizadas y aún así puede sacar pecho porque no se ha hundido en las encuestas.

La verdad es que es un nivel de exigencia norcoreano. Habrá dos jornadas de huelga de los maquinistas que obligará a más de 46.000 viajeros a aplazar sus viajes o buscar alternativas. Aunque el Gobierno les ha impuesto unos servicios mínimos que ríete tu de la patronal. Menuda patronal es el Gobierno cuando quiere.

Que además a su negligencia suma su falta de sensibilidad, porque el presidente ha vuelto a elegir la comodidad frente a su responsabilidad y ha decidido ausentarse del funeral de las víctimas de Urda, igual que se ausentó del de las de Adamuz. Porque se trata de un funeral católico, dice, y por eso envía a Cuerpo y a Tolón. Si es católico que no vaya nadie. Por qué tiene que ir un ministro si no va un presidente.

Aquí cabe aplicar la lógica más mundana, para ver lo que es normal y lo que no lo es. Si a usted se le muere alguien a quien respeta, no se para a mirar si el tributo es acorde con sus creencias o no. Porque usted sabe que esto no va de usted. Que lo relevante no son sus creencias sino las del finado. Y por eso en lugar de ponerse coqueto y decir que usted no va a ir a un misa, lo que hace es adecentarse y acudir allí para presentar sus respetos. Esto es lo que ocurre en la vida normal. En la vida anormal, en lugar de ir al funeral uno se va a grabar un podcast.

Este fin de semana, en La Vanguardia destacaban un entrecomillado muy poco favorecedor atribuido a Sánchez. El director, Jordi Juan contaba esto: "Ya tenía ganas de volver a hacer mítines". Pedro Sánchez recibió con esta frase a La Vanguardia el pasado viernes en la sede del PSOE en Ferraz.

Pues que no se note, presidente. Que no se note.

Es que la precampaña se ha reanudado y sin una alusión, no ya a las víctimas o la dimisión de su ministro, sino a los trenes

Entre los actos de precampaña tiene un lugar destacado la huelga general del miércoles. Porque entre las dos huelgas de maquinistas se va a celebrar una huelga general, el día 11. A dos días de comenzar la campaña. Se ha sustituido la tradicional pegada de carteles por una huelga general. Y dirán… el gobierno estará angustiado por si la huelga triunfa. No, no… si el gobierno está animando a participar.

Si perdiera las elecciones, Sánchez iba a ser el único presidente de la democracia en irse sin haber padecido una huelga general. Ya no podrá decir eso, aunque verán como no se da por aludido, y algo de razón tendrá… porque si se ha convocado a las puertas de la campaña la huelga y no después de 8 años de gobierno es porque los sindicatos están ensayando una nueva forma de protesta.

Que es la protesta preventiva, no vaya a ser. De manera que Alberto Núñez Feijóo ya tendria una huelga general antes siquiera de haber sido investido. En un preámbulo de lo que le espera en la legislatura.