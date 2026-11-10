Vox señala los temas que no se emitieron de la entrevista de Broncano a Abascal: "Habría sido too much para algunos"

La entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' sigue dando que hablar. Más allá de lo que se vio, esta vez Vox se ha referido a los contenidos que quedaron fuera de la emisión.

Su diputado Carlos H. Quero ha cuestionado la edición del programa de David Broncano y ha enumerado varios asuntos que, según asegura no aparecieron en televisión.

"Si algunos estáis alucinando, imaginad cómo fue la grabación real, sin el privilegio de la edición", ha escrito Quero en su cuenta de X, donde ha lamentado que algunas de las intervenciones que considera más relevantes del líder de Vox fueran eliminadas del montaje final.

El diputado sostiene que hubo un fragmento sobre los servicios públicos especialmente destacado durante la grabación. "Hubo un momenazo, un fragmento tremendo sobre los servicios públicos, quizá lo mejor de toda la noche, que curiosamente ha sido lo primero en ser amputado", ha afirmado.

Los temas que Vox asegura que quedaron fuera de la entrevista

Quero ha señalado que tampoco se emitió una parte de la conversación dedicada a la inmigración y la sanidad, relacionada con un reciente anuncio del Gobierno. "Lo mismo en la parte sobre inmigración y sanidad, a propósito del anuncio reciente del Gobierno, que ha desaparecido por completo", ha denunciado.

Según su relato, la edición también dejó fuera explicaciones de Abascal sobre las distintas fuentes de energía, la soberanía energética y la posibilidad de explorar y explotar recursos naturales.

No obstante, Quero no ha aportado en su publicación las grabaciones completas de esas intervenciones.

"Habría sido too much para algunos"

Otra de las partes que no apareció en la emisión televisiva fue la de las preguntas clásicas de Broncano, en las que habitualmente pide a sus invitados que hablen de su patrimonio y de sus relaciones sexuales.

"Incluso se hicieron las preguntas clásicas. Pero en un programa que ya no era de humor quizá haber visto la respuesta de Abascal sobre la cuenta bancaria habría sido too much para algunos", ha ironizado Quero.

La cadena pública ha facilitado posteriormente a los medios el fragmento de estas preguntas, que no se incluyó en el montaje emitido en televisión.

Según las informaciones publicadas sobre la grabación, Vox también ha cuestionado la duración de los cortes, que cifra en unos 40 minutos, y sostiene que no se consensuaron previamente con la formación.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión de invitarlo y ha respaldado públicamente a Broncano y a su equipo frente a las críticas recibidas.

Por su parte, el Consejo de Informativos de TVE ha cuestionado el tratamiento de la entrevista al considerar que el formato abordó contenidos políticos sin las exigencias propias de un espacio informativo.