Carlos Alsina señala cuál es "el problema de fondo" de la entrevista de Broncano a Abascal en TVE: "Había una alternativa, hacerla sin público"

Es la polémica del día. La entrevista que el líder de Vox, Santiago Abascal, concedió en prime time al programa de humor La Revuelta de Televisión Española es el tema de conversación no sólo de tertulias sino también de las columnas de opinión de los principales periódicos.

La actitud de David Broncano, las condiciones impuestas por el entrevistado y aceptadas por la televisión pública o el formato de entrevista inédito en este programa han levantado tanta polémica que hasta el Gobierno ha tenido que responder en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros sobre este asunto.

En este contexto, el programa Al Rojo Vivo de laSexta ha preguntado por su opinión a Carlos Alsina. El periodista de Onda Cero, conocido entre otras cosas por sus míticas e incisivas entrevistas a políticos de todo signo, considera "inaceptable" que televisión pública de este país acepte las condiciones que pone un líder político para ir a ese programa, esto es, que el público lo ponga el partido a cuyo líder se va a entrevistar.

Alsina entiende que ese fue "el error de planteamiento" del que David Broncano se dio cuenta a medida que fue avanzando la entrevista ya que aquello se convirtió en una ovación continua al entrevistado y complicó mucho la conversación.

El director del segundo tramo de Mas de uno de Onda Cero, que ha entrado al programa de Antonio García Ferreras desde El Recuenco (Guadalajara) donde ha realizado un programa especial, ha señalado que Broncano no es un periodista y por tanto no hay que juzgarle como tal y que hay que reconocerle que hizo algo que es "muy honrado" como plantearle a Abascal todo lo que se dice de él en ese programa.

La entrevista se convirtió en un debate

Alsina lamenta que la entrevista se convirtiera en un debate o conversación en la que ambos trataron de convencerse y eso "da para poco más". Considera que Abascal salió bien del programa aunque no está seguro de que eso le reporte más votos, pero hace hincapié en que "la apariencia de que salió bien del programa viene dada sobre todo porque cada cosa que decía era ovacionada por su público, que no era el habitual de Broncano".

Añade además Alsina que le dio la impresión de que Broncano "se justificaba demasiado" por el hecho de plantearle contradicciones a Abascal y al afearle que hubiera contribuido a la polarización de la sociedad española.

En cualquier caso, concluye que como entrevista "dio poco de sí" porque "lo que vimos de Abascal es lo que sabemos" e insiste en que el "problema de fondo es si en un programa de televisión, sobre todo en TVE, se pueden aceptar condiciones de un partido político para entrevistar a su líder".

"Yo hubiera dicho no a las condiciones, pero si dices sí había una alternativa, que es hacer un programa sin público", zanja Alsina.